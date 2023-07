LIVE Sci alpino, Gigante uomini Meribel 2022 in DIRETTA: Odermatt irresistibile, altro successo per l’elvetico. De Aliprandini 23°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO

12.49 La Coppa del Mondo di gigante si chiude con il degno trionfo del miglior interprete della specialità. Colgono il podio oltre a Marco Odermatt il norvegese Lucas Braathen ed il secondo elvetico del lotto Loic Meillard, nelle retrovie Luca De Aliprandini che cede due piazze nella graduatoria dedicata. Grazie per aver seguito la gara in nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi augura un piacevolissimo weekend!

12.46 Ecco come cambia la classifica di specialità:

1 Marco Odermatt (Svizzera) 720

2 Henrik Kristoffersen (Norvegia) 453

3 Manuel Feller (Austria) 326

4 Lucas Braathen (Norvegia) 308

5 Alexis Pinturault (Francia) 300

6 Luca De Aliprandini (Italia) 273

12.43 Questo il risultato finale del gigante di Meribel:

1 Marco Odermatt (Svizzera) 2’10”40

2 Lucas Braathen (Norvegia) +0”49

3 Loic Meillard (Svizzera) +0”63

4 Stefan Brennsteiner (Austria) +0”74

5 Gino Caviezel (Svizzera) +0”88

6 Alexis Pinturault (Francia) +0”92

7 Patrick Feurstein (Austria) +1”16

8 Atle Lie McGrath (Norvegia) +1”18

9 Justin Murisier (Svizzera) +1”43

10 Alexander Steen Olsen (Norvegia) +1”44

10 Marco Schwarz (Austria) +1”44

23 Luca De Aliprandini (Italia) +3”15

12.40 Il terzo posto è stato il peggior piazzamento di Odermatt in gigante nel corso della stagione. Che fenomeno!

12.39 ODERMATT VINCE A MANI BASSE!! -0”49 il divario tra lui e Braathen, terzo gradino ad appannaggio di Loic Meillard!

12.38 Il vantaggio cresce a -0”46, -0”43 a trenta secondi dal termine della gara!

12.37 Braathen e Meillard si garantiscono la cerimonia di premiazione quando deve completare le sue fatiche il solo Marco Odermatt (-0”20).

12.36 Il norvegese Braathen non cede il passo! Prima piazza con -0”14 di vantaggio!

12.34 Murisier sprofonda: settimo a +0”80. Top3 sicura per Meillard mentre parte Lucas Braathen (-0”35)!

12.33 L’elvetico mette il turbo e va in testa (-0”11)! Podio a un passo, riuscirà il compagno di squadra Justin Murisier a sopravanzarlo?

12.31 Brennsteiner chiude primo con 0”14 di vantaggio! Un solo decimo da conservare per Loic Meillard.

12.30 Ammiriamo i migliori cinque, spalanca il cancelletto Stefan Brennsteiner.

12.29 Grande rimonta da metà pista in giù, purtroppo per il francese la luce è rossa (+0”04).

12.28 Molla gli ormeggi Alexis Pinturault, gap esiguo su Caviezel (-0”07).

12.27 L’elvetico sopravanza Feurstein per -0”28! Abbiamo un nuovo leader!

12.25 Il norvegese vantava -1”03 al cancelletto, all’arrivo è terzo (-0”28)! In pista Gino Caviezel.

12.22 Nemmeno il teutonico scalza Feurstein, decimo a +1”10. Gustiamoci la prova del giovane Campione iridato junior Alexander Steen Olsen, autore di una prima manche spettacolare!

12.21 Niente da fare, Philp è settimo (+0”59). -0”91 il bottino in partenza di Alexander Schmid.

12.20 Ecco i migliori dieci! Il canadese Trevor Philp deve amministrare un margine di 0”77.

12.19 Il norvegese Atle Lie McGrath viene beffato per 0”02! Seconda piazza amara…

12.18 Erik Read (Canada) dissipa tutto il vantaggio e taglia il traguardo in quarta posizione (+0”54).

12.17 Manche impalpabile quella condotta dallo sloveno Zan Kranjec. L’argento olimpico della disciplina chiude sesto (+0”87).

12.15 Lo statunitense River Radamus non fa scintille, settimo a +1”42.

12.13 Cambia la musica con Marco Schwarz: l’austriaco è secondo a +0”28 da Feurstein.

12.12 Delude il portacolori italiano, ottavo a +1”99.

12.11 Lievita il vantaggio di De Aliprandini, da -0”26 a -0”33 al primo parziale. Poi una brutta sbavatura, +1”22 dopo la seconda fotocellula…

12.10 Salvataggio miracoloso di Favrot, sesto all’arrivo (+1”42). Ecco il nostro azzurro!

12.09 Tanta fatica per Mathieu Faivre, il francese è solo sesto (+1”44). Vediamo come se la cava il connazionale Thibaut Favrot, poi sarà la volta di Luca De Aliprandini.

12.07 Erroraccio commesso dal norvegese Rasmus Windingstad prima del piano: quinto a +1”12.

12.06 Prova di spicco per la giovane leva del Wunderteam, Feurstein passa a condurre (-0”41)!

12.04 Zubcic finisce alle spalle dello scandinavo (+0”14). Tocca al biancorosso Patrick Feurstein.

12.03 Lo svantaggio di Feller aumenta in modo progressivo, +0”39 da Kilde! In pista il croato Filip Zubcic.

12.02 Partito l’austriaco Manuel Feller: a rischio la sua terza posizione nella classifica di specialità.

12.01 Il detentore del globo di cristallo in superG e discesa chiude con il tempo complessivo di 2’11”97. Tracciatura simile a quella di stamani, disegno regolare.

12.00 Iniziata la seconda manche!

11.57 Attesa agli sgoccioli, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde è pronto al cancelletto!

11.54 Fuori Henrik Kristoffersen nella manche d’esordio. Tracciatura della seconda prova affidata al tecnico svizzero Renzo Valsecchi.

11.51 Ecco la classifica a metà gara:

1 1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:04.96 Stoeckli

2 6 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR 1:05.16 0.20 Atomic

3 2 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:05.46 0.50 Head

4 14 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:05.51 0.55 Rossignol

5 12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:05.61 0.65 Fischer

6 4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:05.64 0.68 Head

7 9 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:05.71 0.75 Dynastar

8 26 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR 1:05.73 0.77 Rossignol

9 10 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:05.85 0.89 Head

10 21 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:05.99 1.03 Rossignol

11 18 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 1:06.20 1.24 Head

12 17 103729 READ Erik 1991 CAN 1:06.21 1.25 Atomic

13 11 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:06.22 1.26 Rossignol

13 8 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:06.22 1.26 Rossignol

15 20 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:06.46 1.50 Atomic

16 5 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:06.50 1.54 Salomon

17 23 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:06.57 1.61 Dynastar

18 13 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:06.63 1.67 Head

19 16 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 1:06.65 1.69 Stoeckli

20 19 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT 1:06.76 1.80 Rossignol

20 15 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:06.76 1.80 Atomic

22 3 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:07.08 2.12 Atomic

23 25 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:07.21 2.25 Atomic

11.48 Il primo segmento non ha sorriso ai colori azzurri: fuori Giovanni Borsotti, sedicesima piazza per Luca De Aliprandini. Il podio è distante 1’’04, rimonta non impossibile se consideriamo le condizioni del fondo.

11.45 Bentornati amici e amiche di OA Sport! La seconda manche del gigante valevole per le finali di Coppa del Mondo inizierà alle 12.00, comanda Marco Odermatt con due decimi da amministrare sul norvegese Lucas Braathen.

9.48 Appuntamento alle 12.00 con la seconda manche delle finali. Difficile per De Aliprandini ambire al podio, ma l’azzurro potrà sfruttare un fondo molto meno rovinato nell’inversione dei 30. Grazie per averci seguito e a più tardi!

9.45 Ecco la top10:

1 Marco Odermatt (Svizzera) 1’04’’96

2 Lucas Braathen (Norvegia) +0’’20

3 Justin Murisier (Svizzera) +0’’50

4 Loic Meillard (Svizzera) +0’’54

5 Stefan Brennsteiner (Austria) +0”65

6 Alexis Pinturault (Francia) +0”68

7 Gino Caviezel (Svizzera) +0”75

8 Alexander Steen Olsen (Norvegia) +0”77

9 Alexander Schmid (Germania) +0”89

10 Trevor Philp (Canada) +1”03

16 Luca De Aliprandini (Italia) +1”54

DNF Giovanni Borsotti (Italia)

9.43 Conclusa la prima manche, nel prossimo aggiornamento i risultati provvisori.

9.42 L’altro norvegese Alexander Steen Olsen è un fulmine! Che gara del Campione del Mondo juniores, capace di recuperare tre decimi a Odermatt nella parte centrale: ottavo a +0”77, è in corsa per il podio!

9.40 Aleksander Aamodt Kilde dimostra di sapersi ancora difendere tra le porte larghe, peccato per qualche errore di troppo in basso: ventiduesimo a +2”25.

9.39 Sedicesimo a +1”61 Thibaut Favrot, non conclude la prova l’austriaco Raphael Haaser.

9.37 Il trentunenne nato a Briançon è subito fuori purtroppo… La regia internazionale non ha mostrato l’uscita dell’italiano.

9.36 Buona manche condotta dal canadese Trevor Philp, nono a +1”03. Tocca al secondo azzurro, Giovanni Borsotti!

9.35 Il carinziano accusa 1” nell’ultimo parziale, tredicesimo a +1”50…

9.34 L’austriaco Patrick Feurstein chiude sedicesimo a +1”80 da Odermatt. Partito il connazionale Marco Schwarz.

9.32 Atle Lie McGrath (Norvegia) sopravanza di un centesimo l’atleta che lo ha preceduto: nono a +1”24.

9.30 Manche più che positiva quella portata a termine dal canadese Erik Read, nono (+1”25).

9.28 Non bene Windingstad, tredicesimo a +1”69.

9.25 Poco competitivo il croato Filip Zubcic, tredicesimo a +1”80. Scende il norvegese Rasmus Windingstad.

9.23 Loic Meillard (Svizzera) è andato forte, quarta piazza a +0”55 dalla vetta!

9.22 Il transalpino Mathieu Faivre non ha trovato il giusto feeling, undicesimo a +1”67.

9.20 Gran momento di forma per Stefan Brennsteiner, l’austriaco si inserisce al quarto posto (+0”65).

9.19 Lo sloveno Zan Kranjec non riesce a limitare i danni, settimo a +1”26 da Odermatt. Continua a perdere posizioni De Aliprandini, al momento è nono a +1”04 dal podio.

9.17 Il tedesco Alexander Schmid perde tanto nel tratto conclusivo, era in vantaggio dopo 30” di gara! Sesto a +0”89.

9.15 Buona manche per il rossocrociato Gino Caviezel, sul podio nel superG delle finali: quinto a +0”75.

9.13 Lo statunitense River Radamus è quinto (+1”26).

9.11 Fuori Henrik Kristoffersen! Lo scandinavo stava volando, poi un’inclinazione fatale!

9.10 Che prestazione quella del norvegese Lucas Braathen, in costante luce verde sino alla linea d’arrivo. Taglia il traguardo in seconda piazza (+0”20).

9.09 Il trentunenne di Cles subisce un paio di rimbalzi sanguinosi che lo relegano al quarto posto (+1”54).

9.08 Partito a tutta l’azzurro, +0”16 al primo intermedio. Solo +0”08 alla seconda fotocellula!

9.07 Prova discreta quella del padrone di casa Alexis Pinturault, terzo a +0”68. Ecco il nostro De Aliprandini!

9.05 Feller sbaglia tanto da metà pista in giù, +2”12 all’arrivo! Luca De Aliprandini ha una chance per insidiare la terza piazza nella classifica di specialità.

9.03 Il disegno è regolare, tracciatura ad elastico con distanze intorno ai 25 metri. Murisier chiude a mezzo secondo esatto dal compagno di team, vediamo come se la cava l’austriaco Manuel Feller.

9.01 Subito una sbavatura commessa da Odermatt nella parte alta, 1’04”96 il tempo dello svizzero. Tocca al connazionale Justin Murisier.

8.59 Ci siamo, il detentore della coppa generale è pronto al cancelletto. Inizia il gigante maschile delle finali!

8.56 Ha tracciato la prima manche il tecnico croato Marko Suman; meno di cinque minuti e si parte, aprirà le danze Marco Odermatt!

8.53 Il manto nevoso è stato salato a causa delle alte temperature, la pista dovrebbe segnarsi piuttosto in fretta.

8.50 Giovanni Borsotti è il secondo azzurro al via; sarà della partita il Campione del Mondo junior Alexander Steen Olsen, luminosissimo talento norvegese qualificatosi anche allo slalom di domani grazie al successo iridato.

8.47 Ecco la startlist del gigante odierno:

1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

2 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

3 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

6 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

8 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

9 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

10 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

11 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

13 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

14 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

15 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

16 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

17 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

18 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

19 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

20 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

21 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

22 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

23 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

24 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

25 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

26 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

8.44 Questa la graduatoria generale, presieduta dal dominatore della stagione Marco Odermatt. L’azzurro Dominik Paris rischia di cedere il settimo posto dopo le gare del weekend:

1. Marco Odermatt (Svizzera) 1539 (Vincitore della classifica generale)

2. Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 1150

3. Matthias Mayer (Austria) 880

4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 874

5. Vincent Kriechmayr (Austria) 840

6. Beat Feuz (Svizzera) 820

7. Dominik Paris (Italia) 680

8. Manuel Feller (Austria) 627

9. Lucas Braathen (Norvegia) 551

10. Alexis Pinturault (Francia) 545

8.41 Diamo un’occhiata alla classifica di specialità. Feller e De Aliprandini sono divisi da 53 punti, ma Alexis Pinturault e Lucas Braathen possono ancora dire la loro in chiave terzo posto:

1. Marco Odermatt (Svizzera) 620

2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 453

3. Manuel Feller (Austria) 326

4. Luca de Aliprandini (Italia) 273

5. Alexis Pinturault (Francia) 260

6. Lucas Braathen (Norvegia) 228

7. Justin Murisier (Svizzera) 217

8. Stefan Brennsteiner (Austria) 203

9. Loic Meillard (Svizzera) 192

10. Zan Kranjec (Slovenia) 1180

8.38 Il globo di cristallo della disciplina è già nelle mani dell’elvetico Marco Odermatt, mentre il norvegese Henrik Kristoffersen si è assicurato il secondo posto grazie al doppio successo di Kranjska Gora. Luca De Aliprandini può provare ad impensierire l’austriaco Manuel Feller per la terza posizione, ma oggi serve una super gara!

8.35 Buongiorno e buon weekend amici e amiche di OA Sport! Alle 9.00 in punto si alzerà il sipario sul gigante maschile di Meribel, ultima competizione dell’anno tra le porte larghe e preludio allo slalom di domani che sancirà la fine della stagione di Coppa del Mondo.

I PETTORALI DEL GIGANTE MASCHILE

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del gigante maschile delle finali. Tutto pronto sul versante di Meribel per la penultima gara della stagione di Coppa del Mondo, Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti sono i due rappresentanti azzurri che oggi si presenteranno al via.

Il vice Campione iridato ha a disposizione un’altra opportunità per centrare il primo trionfo in carriera nel massimo circuito. Se arrivasse il grande risultato De Aliprandini potrebbe scalzare l’austriaco Manuel Feller dalla terza piazza nella classifica dedicata: i due sono separati da 53 lunghezze.

Il globo di cristallo è già tra le mani di Marco Odermatt, autentico sovrano delle porte larghe, mentre Henrik Kristoffersen si è aggiudicato la piazza d’onore grazie al doppio successo di Kranjska Gora. In chiave podio possono dire la loro gli elvetici Loic Meillard e Justin Murisier, l’austriaco Stefan Brennsteiner, il padrone di casa Alexis Pintuarult e lo sloveno Zan Kranjec, al netto di inserimenti.

Prima manche del gigante delle finali in programma alle 9.00, inversione dei trena alle 12.00. Seguite la DIRETTA LIVE curata da OA Sport per rimanere aggiornati minuto per minuto sulla competizione, anche oggi ci sarà da divertirsi. Appuntamento a più tardi!

Foto: Lapresse