LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 75-76, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: l’Armani si impone in Grecia con un brivido finale

21.54 Nonostante il brivido nel finale l’Olimpia Milano supera il Panathinaikos. Top-scorer Nemaja Nedovic con 19 punti, il migliore dell’Armani è Malcolm Delaney con 15.

FINISCE QUI! L’OLIMPIA MILANO ESPUGNA OAKA!

75-76 1/2 Hines che sbaglia volontariamente il secondo.

Hines subisce fallo a rimbalzo con 1″ sul cronometro, finale al cardiopalma.

75-75 Nedovic firma il pareggio a 12″ dal termine.

73-75 Due liberi di Macon.

71-75 Nedovic da tre, Panathinaikos a -4 con 55″ da giocare.

68-75 SCHIACCIATA DI HINES! Su assist di Delaney.

68-73 Piazzato di Macon, 2’12” sul cronometro.

66-73 2/2 Macon.

Fallo di Melli che manda in lunetta Macon.

64-73 Alzata di Hall per Melli che trova la retina, 2’40” da giocare, squadre in bonus.

64-71 Tripla di Nedovic.

61-71 RICCI! Canestro fondamentale a 3’21” dalla sirena dell’ex Virtus Bologna.

61-69 1/2 Macon, 4’32” da giocare.

Fallo a rimbalzo offensivo di Delaney su Macon con l’Olimpia in bonus, liberi.

60-69 1/2 Kavvadas.

Hines manda in lunetta Kavvadas, proteste del pubblico di Oaka che invoca l’antisportivo.

Fallo di Nedovic sulla partenza di Hall, è il terzo fallo di squadra (e il terzo personale per il serbo) del Pana nel quarto conclusivo.

59-69 Piazzato di Nedovic.

57-69 Hines si appoggia al vetro, +12 Milano, time out Panthinaikos.

57-67 2/2 Rodriguez.

Fallo di Macon che manda in lunetta Rodriguez, è la seconda infrazione di squadra per il Panathinaikos nel quarto quarto.

57-65 2/2 Kavvadas.

Fallo di Melli su Kavvadas, Milano in bonus con 7’15” da giocare, liberi.

55-65 Assist di Rodriguez per Melli che si appoggia al vetro.

Ricci riesce a tenere viva l’azione di Milano conquistando un rimessa a rimbalzo.

55-63 2/2 Kaselakis.

Fallo di Daniels che manda in lunetta Kaselakis.

53-63 Kavvadas lavora bene in post basso e realizza in semi-gancio.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

Ottima difesa di Milano che recupera il possesso con 8″ sul cronometro del terzo quarto.

51-63 Dentro il libero aggiuntivo dell’ex Barcellona.

51-62 DELANEY! Canestro con il fallo subìto da Evans, potenziale gioco da tre.

51-60 Papagiannis prende posizione sotto canestro e riporta la squadra di coach Priftis sotto la doppia cifra di svantaggio.

49-60 Cambio di direzione di Rodriguez che porta l’Olimpia sul +11 (massimo vantaggio). Time out Panathinaikos.

49-58 Piazzato di Hall.

49-56 Melli ridà il +7 a Milano con 3’24” da giocare nel terzo quarto.

49-54 Piazzato di Nedovic.

47-54 Mitoglou si appoggia al tabellone.

47-52 Sant-Roos alza la parabola in penetrazione.

45-52 ANCORA DANIELS DA TRE!

40-47 TRIPLA DI DANIELS! 7’16” da giocare nel terzo quarto.

40-44 2/2 per il cubano cresciuto in Italia.

Fallo di Daniels che concede tre liberi a Sant-Roos.

38-44 Daniels si prende un tiro da due dall’angolo e lo realizza con l’ausilio del ferro.

38-42 Stoppata irregolare di Hall ai danni di White e canestro convalidato, 8’34” da giocare nel terzo quarto.

36-42 Canestro convalidato di Melli allo scadere dei 24.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

20.45 19-14 e 17-26 i parziali di un primo tempo che l’Olimpia Milano chiude avanti di quattro punti all’Oaka Arena di Atene sul Panathinaikos. Top-scorer Malcolm Delaney con 12 punti, il migliore tra le fila del club greco è Okaro White che chiude a quota 9 dopo i primi 20 minuti di partita. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

36-40 RODRIGUEZ DA TRE! 15″ sul cronometro.

36-37 Tripla di White.

33-37 SCHIACCIATA DI HALL! +4 Milano.

33-35 Ricci si appoggia al tabellone, vantaggio Olimpia.

33-33 Piazzato di Hines, parità, 1’51” al termine del primo tempo.

33-31 RICCI DA TRE! L’AX Armani Exchange torna ad un solo possesso di svantaggio. Time out di Dimitris Priftis.

33-28 Tripla di White.

30-28 Rodriguez trova Hines che si appoggia al vetro da centro area.

30-26 2/2 Sant-Roos.

Fallo di Ricci che manda in lunetta Sant-Roos, liberi.

28-26 Delaney con il piazzato da centro area.

28-24 2/2 Macon.

Fallo di Tarczewski su Macon, Milano in bonus, liberi.

26-24 TRIPLA DI RICCI! -2 Olimpia con 5’14” da giocare prima dell’intervallo lungo.

0/2 Tarczewski.

Fallo di Kavvadas che manda Tarczewski in lunetta.

26-21 Persa di Milano e il Panathinnikos va in contropiede con Sant-Roos che trova la schiacciata.

24-21 Semi-gancio di Kavvadas.

22-21 Contropiede Olimpia chiuso da Delaney che raggiunge la doppia cifra.

22-19 1/2 Sant-Roos.

Fallo di Mitoglou che manda Sant-Roos in lunetta.

21-19 TRIPLA DI DELANEY! Milano a -2.

21-16 Delaney risponde subito dall’altra parte.

21-14 Piazzato dell’ex Evans.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

19-14 2/2 Nedovic.

Fallo di Grant che manda in lunetta l’ex di serata Nedovic.

Rimessa Milano con 27″ per chiudere il primo quarto.

17-14 Rodriguez alza la parabola che entra appoggiandosi al vetro.

17-12 TRIPLA DI GRANT! Appena entrato in campo.

17-9 Tripla centrale di Kaselakis, massimo vantaggio Panathinaikos sul +8.

0/2 Hall.

Fallo di Bochoridis che manda Hall in lunetta con 3’12” sul cronometro del primo quarto.

14-9 Semi-gancio complicato di Kaselakis che trova la retina da centro area.

12-9 2/2 per il quattro volte campione Eurolega.

Fallo di Kaselakis su Hines, Panathinaikos in bonus, liberi.

12-7 Penetrazione di Nedovic che si appoggia al tabellone.

10-7 3/3 Delaney.

Fallo di Macon che manda Delaney in lunetta con tre liberi.

10-4 Tripla di Nedovic, 5’20” da giocare nel primo tempo.

7-4 Piazzato di Hall.

7-2 2/2 Hall.

Fallo di Nedovic che manda Hall in lunetta.

7-0 Altra schiacciata al volo di Papagiannis, stavolta sull’alzata di Macon, time out di Ettore Messina.

5-0 Dentro il libero aggiuntivo, 7’28” sul cronometro del primo quarto.

4-0 White si appoggia al tabellone trovando la retina e il fallo di Hall.

2-0 Papagiannis inchioda a canestro i primi due punti della serata.

SI PARTE! PALLA A DUE!

19.57 QUINTETTI, PANATHINAIKOS: Macon, Nedovic, White, Kaselakis, Papagiannis; OLIMPIA MILANO: Hall, Delaney, Mitoglous, Melli, Daniels.

19.55 La squadra arbitrale: Sreten Radovic, Carlos Cortes e Saso Petek.

19.50 Olimpia Milano arrivata in Grecia senza Gigi Datome. L’ala azzurra ha un’infiammazione che non desterebbe preoccupazioni, al momento, sul medio-lungo termine. Assenti Shavon Shields e Riccardo Moraschini.

19.45 Il warm-up degli uomini di coach Ettore Messina:

19.40 Il riscaldamento dei giocatori del Panathinaikos:

19.35 La squadra di Ettore Messina torna di scena in Grecia dopo la sconfitta con l’Olympiakos:

19.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Panathinaikos-Olimpia Milano, match valido per la ventottesima giornata della regular season di Eurolega 2021-2022.

Panathinaikos-Olimpia Milano, la presentazione del match

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Panathinaikos-Olimpia Milano, match valido per la ventottesima giornata della regular season di Eurolega 2021-2022. Dopo la conquista della Coppa Italia e la sconfitta con l’Olympiakos l’AX Armani Exchange torna di scena nella massima competizione europea per club.

L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina è reduce in Eurolega dal k.o. patito per mano dell’Olympiakos (67-58 al Peace and Friendship Stadium del Pireo). L’Armani avrebbe dovuto scendere in campo anche martedì con lo Unics Kazan, in un match prima rinviato e ora forse definitivamente cancellato dopo la decisione di escludere tutti e tre i club russi (gli altri sono CSKA Mosca e Zenit) dall’Eurolega.

Il Panathinaikos di coach Dīmītrīs Priftīs è anch’esso reduce da una sconfitta in Europa, martedì la compagine greca ha ceduto 83-96 allo Zalgiris Kaunas all’OAKA Arena, che sarà il teatro del match anche questa sera. Nella nuova classifica (nella quale vengono annullate tutte le gare giocate contro le squadre russe) i bianco-verdi occupano l’ultima posizione con un record di 6-15.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Panathinaikos-Olimpia Milano, ventottesima giornata della regular season di Eurolega 2021-2022. Palla a due prevista alle ore 20.00 all’OAKA Arena di Atene, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

