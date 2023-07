LIVE Liverpool-Inter 0-1, Champions League 2022 in DIRETTA: vittoria amara per i nerazzurri, passano i Reds. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.15 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

23.10 Ecco le pagelle:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 5.5; Alexander-Arnold 6, Matip 5, Van Dijk 6.5, Robertson 6; Jones 6 (65′ Henderson 6), Fabinho 6, Thiago Alcantara 6 (65′ Keita 6); Salah 7, Diogo Jota 5 (83′ Diaz 6), Mané 6. All.: Klopp 6.

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 6, De Vrij 5 (45′ D’Ambrosio 6.5), Bastoni 7; Dumfries 5 (75′ Darmian 6), Vidal 5, Brozovic 6 (75′ Gagliardini 6), Calhanoglu 6 (84′ Vecino 6), Perisic 6.5; Lautaro Martinez 8 (75′ Correa 6), Sanchez 4.5. All.: Inzaghi 5.

23.05 L’Inter vince ma non basta per la sconfitta per 2-0 nell’andata a Milano. Lautaro Martinez autore di una grande rete, Liverpool che trova tre pali e salvataggi sulla linea ma passa comunque il turno.

96′ Finisce la partita, Liverpool-Inter 0-1.

94′ Partita che si avvia verso la sua conclusione.

92′ Luis Diaz vicino al vantaggio, in scivolata Vidal evita la rete.

90′ Inter che non riesce a ripartire.

88′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

86′ Possesso palla prolungato per il Liverpool.

84′ Dentro Luis Diaz, fuori Diogo Jota nel Liverpool.

82′ Fuori Calhanoglu e dentro Vecino per l’Inter.

80′ Skriniar per Darmian ma il pallone è troppo lungo.

78′ Liverpool che gestisce ora la partita.

76′ Ancora palo di Salah con un tiro di piatto al volo.

74′ Dzeko resta ancora in panchina.

72′ Dentro Correa, Darmian e Gagliardini, fuori Brozovic, Dumfries e Lautaro Martinez nell’Inter.

70′ Problemi fisici per Brozovic che resta in campo.

68′ Inzaghi comincia a pensare ai primi cambi dopo aver cambiato più volte decisione.

66′ Fuori Jones e Thiago, dentro Henderson e Naby Keita nel Liverpool.

64′ Espulso, Sanchez, entrata fuori tempo a centrocampo su Fabinho.

62′ Lautaro Martinezzzzzzzzzzzzzzzzzzz, gollllllllllllllllllllllllllllllllllll, sblocca la partita l’argentino con un tiro spettacolare di prima, Liverpool-Inter 0-1.

60′ Lautaro Martinez in posizione favorevole non riesce a trovare la porta.

58′ Calhanoglu al volo trova il corpo di Matip.

56′ Mané perde il pallone in dribbling.

54′ Sta per entrare Dzeko, vedremo chi uscirà.

52′ Palo di Salah a porta vuota!

50′ Liverpool che vuole provare a chiudere la partita.

48′ Entra D’Ambrosio, fuori De Vrij nell’Inter.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.55 Partita che senza molti squilli trova una interruzione per un pronto intervento di Klopp che chiede aiuto per un tifoso con un malore in corso. Ripresa la partita, traversa per il Liverpool ma la partita non si accende ancora restando sulle fiammate delle due squadre.

A tra poco per il secondo tempo!

51′ Finisce il primo tempo, Liverpool-Inter 0-0.

49′ Giallo per Sanchez, brutto intervento.

47′ Fuorigioco di Perisic su passaggio di De Vrij.

45′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

43′ Calhanoglu prova il tiro di punizione da posizione laterale, Alisson si tuffa e respinge.

41′ Giallo per Diogo Jota, atterrato Skriniar in proiezione offensiva.

39′ Partita che ancora non riesce a decollare.

37′ Corner dei nerazzurri che non produce effetti.

35′ Liverpool che ora sembra molto più elettrico palla al piede.

33′ Inter che dopo lo spavento prova a salire.

31′ Traversa di Matip che di testa va vicino al vantaggio.

29′ Riprende la partita, malore per uno spettatore.

27′ Gara interrotta, è successo qualcosa sugli spalti.

25′ Liverpool tranquillo in campo grazie alle sue due reti di vantaggio dell’andata.

23′ Fino a questo momento, gara senza troppe emozioni.

21′ Sanchez a tutto campo prova dare superiorità numerica.

19′ Vidal sembra appesantito in campo.

17′ Liverpool che non permette l’incursioni centrali dei giocatori dell’Inter.

15′ Robertson prova l’imbucata per Salah, Skriniar spazza il pallone.

13′ Liverpool che preferisce mandare sugli esterni per la mancanza di una torre nell’Inter.

11′ Inter che alza il baricentro, prova ad arrivare al tiro in porta.

9′ Perisic va al cross dalla sinistra, Alisson blocca il pallone.

7′ Destro di Dumfries che finisce sulle mani di Alisson.

5′ Inter che prova a mantenere la linea del pressing alta.

3′ Possesso palla prolungato del Liverpool.

1′ Inizia la partita!

20.55 Ingresso in campo delle due squadre, inno della Champions League.

20.52 Sadio Mané potrebbe collezionare contro l’Inter la sua 50^ presenza in Champions League con il Liverpool (ora è a 49). Nel caso scendesse in campo, diventerebbe solo il sesto giocatore a raggiungere questo traguardo per il club (dopo Carragher, Gerrard, Riise, Hyypiä e Salah), nonché il primo giocatore senegalese a raggiungere mezzo secolo di presenze in Champions League.

20.47 Il Liverpool ha vinto ciascuna delle tre partite contro l’Inter in Champions League senza subire gol (2-0 e 1-0 nel 2007/08, 2-0 nella gara d’andata di questa stagione; tutte e tre le sfide sono state negli ottavi di finale della competizione.

20.43 Tra gli attuali giocatori nerazzurri ce ne sono due che, in passato, hanno già eliminato Klopp: si tratta di Sanchez e Handanovic che, all’epoca all’Udinese, eliminarono il 2 ottobre 2008 il Borussia Dortmund nel primo turno di Coppa Uefa 2008/09: al Friuli i tedeschi si imposero 2-0 nel ritorno (“pareggiando” il ko per 2-0 all’andata), ma ai rigori fu l’Udinese a qualificarsi.

20.40 I nerazzurri sono reduci dal 5-0 sulla Salernitana, che ha interrotto i 5 match di fila senza successi tra campionato (pari con Napoli e Genoa e ko col Sassuolo), Coppa Italia (lo 0-0 col Milan) e Champions, col ko dell’andata coi reds.

20.37 I reds sono reduci da 12 vittorie di fila nelle ultime 12 partite. Tra Premier, FA Cup, Champions e Coppa di Lega (vinta in finale col Chelsea, anche se formalmente ai rigori dopo un pareggio).

20.34 In caso di successo con due gol di scarto dell’Inter (anche 1-3, 2-4 o superiori) si andrà a supplementari ed, eventualmente, rigori.

20.31 Con l’attacco senza torri, Inzaghi prova sfruttare gli spazi per i contropiedi di Sanchez e Lautaro Martinez.

20.28 Saranno 2.431 i tifosi dell’Inter ad Anfield. Stadio che registra il pieno con 55mila persone.

20.25 Ecco le formazioni ufficiali:

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 17 Jones, 3 Fabinho, 6 Thiago Alcantara; 11 Salah, 20 Diogo Jota, 10 Mané.

A disposizione: 13 Adrian, 62 Kelleher, 7 Milner, 8 Keita, 12 Gomez, 14 Henderson, 15 Oxlade-Chamberlain, 18 Minamino, 21 Tsimikas, 23 Diaz, 27 Origi, 67 Elliott.

Allenatore: Jürgen Klopp.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 7 Sanchez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

20.20 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Liverpool-Inter match di ritorno degli ottavi di Champions.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Liverpool-Inter match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ai nerazzurri serve una grande impresa per passare.

Si riparte dal 2-0 del Liverpool a Milano, ma non vale più la regola del gol in trasferta quindi il valore è di due reti di vantaggio. Servirà quindi vincere con tre reti di scarto o due per andare ai supplementari. Klopp dovrebbe scendere in campo con Alisson tra i pali, Alexander-Arnold è il terzino destro. Mentre a sinistra ci sarà Robertson. Mediana con Fabinho, Henderson e il giovane Elliott. Davanti Salah e Mané supporteranno Diogo Jota.

L’Inter vola sulle ali dell’entusiasmo della vittoria per 5-0 contro la Salernitana di Nicola, Inzaghi vuole provare a vincere a tutti i costi. Il tecnico nerazzurro sceglie la carta a sorpresa con Robin Gosens dal primo minuto. La formazione dovrebbe essere la seguente: Handanovic tra i pali, trio difensivo con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Esterni Dumfries a destra e Gosens a sinistra, con Perisic inizialmente in panchina. Nel mezzo Vidal sostituisce lo squalificato Barella, Brozovic regista e Calhanoglu mezzala d’inserimento. Davanti la coppia Lautaro Martinez-Dzeko, Sanchez parte dalla panchina.

Partita: Liverpool-Inter

Evento: Ritorno ottavi di finale di Champions League

Data: 08/03/2022

Ore: 21.00

Dove vederla: Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

PROBABILI FORMAZIONI di Liverpool-Inter

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliott; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Liverpool-Inter match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.