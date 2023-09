Sci alpino, Sofia Goggia rinuncia al superG olimpico. Si punta al recupero per la discesa

Sofia Goggia non disputerà il superG alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra non scenderà in pista per prendere parte alla gara veloce in programma domani (venerdì 11 febbraio) sulla pista di Yanqing. La decisione definitiva è stata confermata dalla Fisi, dopo che l’atleta aveva già palesato le proprie perplessità negli ultimi giorni. La bergamasca è in recupero da un infortunio, ha lavorato alacremente nelle ultime tre settimane e sta cercando di ritrovare una forma accettabile per poter gareggiare in discesa libera.

Sofia Goggia proseguirà dunque con gli allenamenti sulla neve cinese e con tutte le attività necessarie per farsi trovare pronta in vista della sua gara prediletta, in programma martedì 15 febbraio e preceduta da tre prove cronometrate (una al giorno da sabato a lunedì, è necessario presentarsi ad almeno una). La Campionessa Olimpica non ha comunque sciolto le proprie riserve e teme ancora di non poter gareggiare tra cinque giorni, ma naturalmente c’è ancora un po’ di tempo per ritrovare le giuste sensazioni e per tentare il colpaccio dopo il trionfo ottenuto quattro anni fa a PyeongChang.

L’Italia può sognare in grande nel superG femminile. Federica Brignone è leader della Coppa del Mondo di specialità ed è reduce dalla vittorie di Zauchensee e Garmisch. La valdostana, capace di conquistare la medaglia d’argento in gigante pochi giorni fa, sogna una nuova magia a cinque cerchi. Elena Curtoni, seconda nella classifica di Coppa del Mondo, ha tutte le carte in regola per acciuffare il risultato di lusso (quest’anno ha vinto il superG di Cortina d’Ampezzo). Marta Bassino proverà a riscattare l’amara uscita di pista in gigante, sua specialità di riferimento. A completare il quartetto tricolore sarà Francesca Marsaglia.

ITALIA PER SUPERG FEMMINILE ALLE OLIMPIADI

Federica Brignone

Elena Curtoni

Marta Bassino

Francesca Marsaglia

Foto: Lapresse