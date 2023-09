Sci alpino oggi, Slalom donne Pechino 2022: orario d’inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiane

Tutto pronto per lo slalom femminile che assegna le preziosissime medaglie olimpiche. Il pendio di Yanqing ospiterà nella mattinata italiana le specialiste dai pali snodabili, fra queste anche un terzetto azzurro composto da Federica Brignone, Anita Gulli e Lara Della Mea che puntano ad un posto tra le prime quindici.

Si profila un duello imperdibile fra le rivali Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, mattatrice nel corso della stagione e già certa del globo di cristallo nella specialità. Daranno filo da torcere alle regine le elvetiche Wendy Holdener e Michelle Gisin così come la Campionessa del Mondo Katharina Liensberger.

Andiamo a scoprire di seguito il programma, gli orari, la startlist e la programmazione dello slalom a cinque cerchi, prova fondamentale a disposizione di Federica Brignone per testare le sue chances di vittoria in ottica combinata alpina.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2022 SCI ALPINO

Mercoledì 9 febbraio

Ore 3.15 – Prima manche slalom femminile

Ore 6.45 – Seconda manche slalom femminile

DOVE VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Eurosport 1

Diretta streaming: EurosportPlayer, Discovery +, RaiPlay, Amazon Prime, DAZN, SkyGo

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse