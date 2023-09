MotoGP, Test Sepang 2022: prima stagione intera da ufficiale per Franco Morbidelli. Bastianini avrà una Ducati 2021

Presto in sella. Il Circus della MotoGP tornerà a far sentire la propria presenza in quel di Sepang (Malesia), sede dei test pre-season 2022. Sulla pista malese, dal 5 al 6 febbraio, team e piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale sulla moto e capire quale sarà la via di sviluppo ideale.

Una stagione importante per Franco Morbidelli. Il “Morbido” avrà la sua chance in un Team Factory, dopo averlo tanto sognato. Le annate in sella alla Yamaha Petronas hanno avuto risvolti diversi: eccezionale nel 2020, con un secondo posto nella classifica mondiale tra i piloti; 17° nel 2021 e condizionato sia da una moto datata che dall’infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di esprimere il suo reale potenziale. L’avventura nella scuderia Factory, nei fatti, già era cominciata in una fase del campionato passato, visto quanto accaduto con Maverick Vinales, ma è chiaro che quella versione di Franco non era minimamente paragonabile a quella ammirata due anni fa.

Da capire quindi come sarà il connubio tra il centauro italiano e la M1 ufficiale, ricordando che si parla della squadra con il campione del mondo in carica Fabio Quartararo. Nel corso dei test post-season 2021, il transalpino non aveva risparmiato critiche circa il nuovo progetto. A Iwata avranno presi dei provvedimenti? Lo scopriremo.

A essersi dati da fare sono stati sicuramente i membri del team Gresini. 7 anni dopo la sua ultima apparizione, la squadra fondata e cresciuta da Fausto Gresini torna in top-class. Un progetto tanto desiderato da Fausto e ora portato avanti dalla moglie Nadia, team owner della squadra.

Un ingresso in MotoGP con la Ducati Desmosedici GP21 e una coppia di piloti tutta italiana: Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio (rookie). Per Enea, in particolare, sarà un anno importante dopo i grandi riscontri ottenuti con il team Avintia Esponsorama in sella a una GP19. Nonostante l’evidente deficit tecnico, infatti, Bastianini è riuscito a cogliere due podi a Misano, mettendo in mostra un passo gara spaventoso.

Certo, come confessato dal suo manager Carlo Penat ai microfoni di OA Sport, servirà lavorare molto per essere più convincente nelle qualifiche, il tallone d’Achille del romagnolo per quanto si è visto. Il talento non manca e non resta che attendere il giudizio della pista.

Foto: MotoGP.com Press