LIVE Skicross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: doppietta svizzera, oro Regez, argento Fiva! Quinto Simone Deromedis: Ã¨ l’atleta del futuro?

8.26: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata

8.25: Oro per la Svizzera con Regez, argento per la Svizzera con Fiva, bronzo per il russo Ridzik. Quinto l’azzurro Deromedis

8.22. Era il più forte, lo ha dimostrato fin dagli ottavi di finale, lo svizzero Regez, ha impostato la gara come meglio preferisce, partendo in testa e dominando fino alla fine. Secondo posto per Fiva che non ha mai impensierito il compagno e ha tenuto alle spalle Ridzik che va a prendersi il secondo bronzo, quarto Mobaerg

8.21: E’ DOPPIETTA PER LA SVIZZERA! VINCE REGEZ, SECONDO FIVA, BRONZO PER IL RUSSO RIDZIK CHE SI CONFERMA SUL PODIO OLIMPICO

8.19: Ci si giocano le medaglie! Questi i protagonisti della Big Final:

1 SUI FIVA Alex

29 ROC RIDZIK Sergey

14 SWE MOBAERG Erik

7 SUI REGEZ Ryan

8.17: DEROMEDIS CON LA SPACCATA ALLA GHEDINA VINCE LA SMALL FINAL! Ottima prova dell’azzurro che ha dominato dall’inizio alla fine! Secondo Leman, terzo Rohrweck, quarto Place

8.15: Partiti e Deromedis è in testa

8.14: Problemi al cancelletto di partenza

8.12: Tutto pronto per la small final

8.07: Tra pochi minuti il via della Small final con l’azzurro Deromedis:

4 CAN LEMAN Brady

8 ITA DEROMEDIS Simone

11 FRA PLACE Francois

10 AUT ROHRWECK Johannes

8.03: Gara di testa per lo svedese Mobaerg che va in finale assieme allo svizzero Regez che lo bracca da vicino

8.00: Al via nella seconda semifinale:

14 SWE MOBAERG Erik

11 FRA PLACE Francois

7 SUI REGEZ Ryan

10 AUT ROHRWECK Johannes

7.58: Peccato davvero perchè l’azzurro ha dimostrato di essere al livello dei migliori. Gli è mancato un pizzico di esperienza ma può essere un ottimo prospetto per il futuro

7.57: Ha lottato come un leone Simone Deromedis che è stato primo fino a metà percorso, poi nel finale l’attacco di Ridzik è stato micidiale e Deromedis si è scomposto ed è stato superato anche da Fiva. In finale Ridzik e Fiva. Abdica Leman

7.56: E’ in testa Deromedis alla partenza

7.55: Tra poco il via della prima semifinale. Simone Deromedis prova a fare il miracolo! I protagonisti:

1 SUI FIVA Alex

8 ITA DEROMEDIS Simone

4 CAN LEMAN Brady

29 ROC RIDZIK Sergey

7.53: Questa la composizione delle semifinalI:

1 SUI FIVA Alex

8 ITA DEROMEDIS Simone

4 CAN LEMAN Brady

29 ROC RIDZIK Sergey

14 SWE MOBAERG Erik

11 FRA PLACE Francois

7 SUI REGEZ Ryan

10 AUT ROHRWECK Johannes

7.52: Rohrweck è l’ultimo semifinalista, secondo nell’ultimo quarto

7.51: Dominio assoluto per lo svizzero Regez che sembra in giornata straordinaria, per il secondo posto Rohrweck dovrebbe aver sopravanzato Drury sul traguardo ma attendiamo il fotofinish

7.48: In partenza l’ultimo quarto di finale. Questi i protagonisti:

7 SUI REGEZ Ryan

10 AUT ROHRWECK Johannes

2 ROC OMELIN Igor

15 CAN DRURY Kevin

7.46: Finale velocissimo per lo svedese Mobaerg che supera il francese Place ma entrambi volano in semifinale

7.44: Al via nel terzo quarto di finale:

14 SWE MOBAERG Erik

19 AUT TAKATS Tristan

6 CAN SCHMIDT Jared

11 FRA PLACE Francois

7.42: Vittoria per il russo Ridzik che ha fatto gara di testa, secondo posto con una rimonta fantastica finale per il campione olimpico Leman che riesce a sopravanzare il compagno di squadra Howden. Attendiamo l’ufficialità del fotofinish

7.41: Al via nel secondo quarto di finale tanti atleti titolatissimi:

5 CAN HOWDEN Reece

21 SUI BERRY Joos

4 CAN LEMAN Brady

29 ROC RIDZIK Sergey

7.40: Tutto confermato. Vince Fiva in rimonta, secondo Deromedis!

7.39: Il risultato non è stato omologato. Un paio di manovre spericolate da parte di Fiva sotto review

7.36: E’ IN SEMIFINALE SIMONE DEROMEDIS!!! Fantastica prova dell’azzurro che fa gara di testa, nel finale subisce la rimonta di Fiva, staccati gli altri due protagonisti!

7.35: E’ davanti Deromedis dopo la partenza!

7.34: Tra pochissimo al via il primo quarto di finale con l’azzurro Simone Deromedis. Questi i protagonisti:

1 SUI FIVA Alex

17 GER BOHNACKER Daniel

8 ITA DEROMEDIS Simone

9 FRA MIDOL Bastien

7.31: Questa la composizione dei quarti di finale:

1 SUI FIVA Alex

17 GER BOHNACKER Daniel

8 ITA DEROMEDIS Simone

9 FRA MIDOL Bastien

5 CAN HOWDEN Reece

21 SUI BERRY Joos

4 CAN LEMAN Brady

29 ROC RIDZIK Sergey

14 SWE MOBAERG Erik

19 AUT TAKATS Tristan

6 CAN SCHMIDT Jared

11 FRA PLACE Francois

7 SUI REGEZ Ryan

10 AUT ROHRWECK Johannes

2 ROC OMELIN Igor

15 CAN DRURY Kevin

7.30. Omelin si conferma in grande giornata e guida la batteria dall’inizio alla fine, secondo posto per uno dei grandi favoriti, il canadese drury che riesce a superare nel finale il tedesco Wilmsmann

7.26: In partenza i protagonisti dell’ultimo ottavo di finale:

2 ROC OMELIN Igor

15 CAN DRURY Kevin

18 GER WILMSMANN Florian

31 GBR DAVIES Oliver

7.25: Dominio assoluto dello svizzero Regez che prende grande velocità alla partenza e vince nettamente, secondo posto per l’austriaco Rohrweck che vince la battaglia nella parte centrale

7.22: Al via tra poco il settimo ottavo di finale con:

7 SUI REGEZ Ryan

10 AUT ROHRWECK Johannes

23 SWE ANDERSSON Viktor

26 GER MUELLER Tobias

7.21: Vittoria netta del francese Place che sopravanza il canadese Schmidt. Sono loro a passare ai quarti

7.20: Cade subito il giapponese Furuno

17.19: Al via un altro ottavo che si preannuncia tiratissimo:

6 CAN SCHMIDT Jared

11 FRA PLACE Francois

22 JPN FURUNO Satoshi

27 SUI DETRAZ Romain

17.18. Millesimi permettono a Takats che butta avanti la mano di superare il turno ai danni del giapponese Sugai

7.17: Vince lo svedese E. Mobaerg mentre c’è arrivo al fotofinish tra Takats che era davanti prima del rettilineo finale e il giapponese Sugai che ha rimontato nel finale

7.14: Questi i protagonisti del quinto ottavo di finale:

3 JPN SUGAI Ryo

14 SWE MOBAERG Erik

19 AUT TAKATS Tristan

30 AUT WINKLER Robert

7.13: Avanzano proprio i due medagliati alla scorsa Olimpiade. Vince il russo Ridzik, secondo posto per il canadese Leman che resiste al ritorno dello svedese D. Mobaerg. Caduto Sysoev

7.10: Al via nel quarto ottavo di finale due medaglie di PyeongChang:

4 CAN LEMAN Brady

13 SWE MOBAERG David

20 ROC SYSOEV Kirill

29 ROC RIDZIK Sergey

7.09: Dominio del canadese Howden che guida dall’inizio alla fine e c’è la prima sorpresa: l’eliminazione del francese Tchiknavorian, sopravanzato dallo svizzero Berry al secondo posto

7.07: Al via nel terzo ottavo di finale:

5 CAN HOWDEN Reece

12 FRA TCHIKNAVORIAN Terence

21 SUI BERRY Joos

28 SWE BARALO Elliott

7.05: FANTASTICO SIMONE DEROMEDIS! E’ PRIMO NEL SUO OTTAVO DI FINALE! Perde il primo posto con l’attacco di Midol e se lo riprende con grande autorità! Secondo posto per il francese Midol

7.04: Bella partenza di Deromedis che è primo

7.03: C’è Simone Deromedis al via nel secondo ottavo di finale. Questi i protagonisti:

8 ITA DEROMEDIS Simone

9 FRA MIDOL Bastien

24 USA WALLASCH Tyler

25 AUT KAPPACHER Adam

7.01: In testa dal primo metro, lo svizzero Fiva vince senza problemi il primo ottavo, secondo posto per il tedesco Bohnacker

7.00: Partito il primo ottavo di finale

6.58: Al via nel primo degli ottavi di finale:

1 SUI FIVA Alex

16 FRA CHAPUIS Jean Frederic

17 GER BOHNACKER Daniel

32 GER BACHSLEITNER Niklas

6.55: A differenza di ieri a Pechino c’è il sole, la temperatura alla partenza è di -16°

6.52: L’azzurro Deromedis è nella seconda batteria con il francese Midol, lo statunitense Wallasch e l’austriaco Kappacher:

6.48: Il migliore della seeding run è stato lo svizzero Fiva davanti a due sorprese: il russo Omelin e il giapponese Sugai. Bene i canadesi e i francesi

6.44. Simone Deromedis, unico azzurro in gara, ha ben impressionato nella Seeding Run chiudendop all’ottavo posto. Non semplice, però, l’ottavo di finale in cui è stato inserito nella parte alta del tabellone

6.40: Tra circa 20′ il via degli ottavi di finale della gara di skicross maschile a Pechino 2022

6.14: L’appuntamento è per le 7.00 per gli ottavi di finale. A più tardi!

6.12: Questa la composizione del tabellone degli ottavi di finale dello Skicross. L’azzurro Deromedis è nella seconda batteria con il francese Midol, lo statunitense Wallasch e l’austriaco Kappacher:

1 SUI FIVA Alex

16 FRA CHAPUIS Jean Frederic

17 GER BOHNACKER Daniel

32 GER BACHSLEITNER Niklas

8 ITA DEROMEDIS Simone

9 FRA MIDOL Bastien

24 USA WALLASCH Tyler

25 AUT KAPPACHER Adam

5 CAN HOWDEN Reece

12 FRA TCHIKNAVORIAN Terence

21 SUI BERRY Joos

28 SWE BARALO Elliott

4 CAN LEMAN Brady

13 SWE MOBAERG David

20 ROC SYSOEV Kirill

29 ROC RIDZIK Sergey

3 JPN SUGAI Ryo

14 SWE MOBAERG Erik

19 AUT TAKATS Tristan

30 AUT WINKLER Robert

6 CAN SCHMIDT Jared

11 FRA PLACE Francois

22 JPN FURUNO Satoshi

27 SUI DETRAZ Romain

7 SUI REGEZ Ryan

10 AUT ROHRWECK Johannes

23 SWE ANDERSSON Viktor

26 GER MUELLER Tobias

2 ROC OMELIN Igor

15 CAN DRURY Kevin

18 GER WILMSMANN Florian

31 GBR DAVIES Oliver

6.09: A breve saranno comunicate le composizioni degli ottavi di finale

6.05: Questa la classifica finale della Seeding Run:

1 4 SUI FIVA Alex 1:11.94 0.00

2 29 ROC OMELIN Igor 1:12.28 +0.34

3 24 JPN SUGAI Ryo 1:12.29 +0.35

4 14 CAN LEMAN Brady 1:12.30 +0.36

5 1 CAN HOWDEN Reece 1:12.37 +0.43

6 25 CAN SCHMIDT Jared 1:12.39 +0.45

7 13 SUI REGEZ Ryan 1:12.44 +0.50

8 10 ITA DEROMEDIS Simone 1:12.48 +0.54

9 6 FRA MIDOL Bastien 1:12.55 +0.61

10 3 AUT ROHRWECK Johannes 1:12.71 +0.77

11 9 FRA PLACE Francois 1:12.83 +0.89

12 5 FRA TCHIKNAVORIAN Terence 1:12.85 +0.91

13 2 SWE MOBAERG David 1:12.97 +1.03

14 15 SWE MOBAERG Erik 1:13.01 +1.07

15 8 CAN DRURY Kevin 1:13.11 +1.17

16 18 FRA CHAPUIS Jean Frederic 1:13.20 +1.26

17 17 GER BOHNACKER Daniel 1:13.21 +1.27

18 7 GER WILMSMANN Florian 1:13.22 +1.28

19 12 AUT TAKATS Tristan 1:13.29 +1.35

20 32 ROC SYSOEV Kirill 1:13.36 +1.42

21 16 SUI BERRY Joos 1:13.43 +1.49

22 31 JPN FURUNO Satoshi 1:13.46 +1.52

23 11 SWE ANDERSSON Viktor 1:13.49 +1.55

24 27 USA WALLASCH Tyler 1:13.55 +1.61

25 26 AUT KAPPACHER Adam 1:13.58 +1.64

26 19 GER MUELLER Tobias 1:13.64 +1.70

27 20 SUI DETRAZ Romain 1:13.69 +1.75

28 30 SWE BARALO Elliott 1:13.82 +1.88

29 21 ROC RIDZIK Sergey 1:13.95 +2.01

30 23 AUT WINKLER Robert 1:14.05 +2.11

31 28 GBR DAVIES Oliver 1:14.84 +2.90

32 22 GER BACHSLEITNER Niklas 1:17.53 +5.59

6.03: E’ ottavo Simone Deromedis che ha disputato una buona prova nella Seeding Run, vinta dallo svizzero Fiva, davanti a due sorprese: il russo Omelin e il giapponese Sugai

6.02: Ritardo di 1″42 per il russo Sysoev che è 20mo

6.00: Il giapponese Furuno chiude con 1″52 di ritardo ed è 21mo. Ora il russo Sysoev

5.59: Si inserisce al 26mo posto lo svedese Baralo con un ritardo di 1″88. Ora il giapponese Furuno

5.57: Grande prova del russo Omelin che si inserisce in seconda posizione con un ritardo di 34 centesimi da Fiva. Ora lo svedese Baralo

5.56: Il britannico Davies chiude al 27mo posto con 2″90 di ritardo. Ora il russo Omelin

5.54: Perde tanto nel finale lo statunitense Wallasch che è 21mo con 1″61 di ritardo. Al via il britannico Davies

5.52: L’austriaco Kappacher si inserisce al 21mo posto con 1″64 di ritardo. Ora lo statunitense Wallasch

5.50: Quinto posto provvisorio per il canadese Schmidt che si conferma in gran forma e chiude a 45 centesimi da Fiva. Ora l’austriaco Kappacher

5.49: Grande prestazione del giapponese Sugai che resta in testa fino all’ultimo tratto e poi chiude al secondo posto a 35 centesimi da Fiva. Tocca ora al canadese Schmidt

5.47: Ritardo di 2″11 per l’austriaco Winkler che si inserisce in 22ma posizione. Ora iil giapponese Sugai

5.45: Il tedesco Bachsleitner va in rotazione sull’ultima curva, si ferma, è costretto a ripartire e accumula 5″59 di ritardo. E’ 22mo. Ora l’austriaco Winkler

5.43: Ritardo pesante di 2″01 per il russo Ridzik che è 21mo, ultimo. Ora il tedesco Bachsleitner

5.41: Lo svizzero Detraz nonostante un’ottima partenza, chiude con un ritardo di 1″75 ed è 20mo. Ora il russo Ridzik

5.39: Ripartirà il tedesco Mueller perchè probabilmente non è scattata la fotocellula al momento giusto

5.36: Il vento sta creando tanti problemi in pista. La torretta che delimita il traguardo viene tolta e sostituita da un materasso ma in pista sono crollate anche le reti di sicurezza e potrebbe esserci un altro stop

5.32: Il tedesco Mueller si inserisce in 19ma posizione a 1″70. Ora lo svizzero Detraz ma la gara è ancora ferma

5.30: Dovrebbe essere tutto a posto, a breve si può ripartire

5.20: Questa la classifica provvisoria quando mancano 14 atleti alla fine della Seeding Run. Gli addetti stanno cercando di risollevare il telone del traguardo che è crollato a causa del vento:

1 Fiva Alex SUI 1:11.94

2 Leman Brady CAN 1:12.30 +0.36

3 Howden Reece CAN 1:12.37 +0.43

4 Regez Ryan SUI 1:12.44 +0.50

5 Deromedis Simone ITA 1:12.48 +0.54

6 Midol Bastien FRA 1:12.55 +0.61

7 Rohrweck Johannes AUT 1:12.71 +0.77

8 Place Francois FRA 1:12.83 +0.89

9 Tchiknavorian Terence FRA 1:12.85 +0.91

10 Mobaerg David SWE 1:12.97 +1.03

11 Mobaerg Erik SWE 1:13.01 +1.07

12 Drury Kevin CAN 1:13.11 +1.17

13 Chapuis Jean Frederic FRA 1:13.20 +1.26

14 Bohnacker Daniel GER 1:13.21 +1.27

15 Wilmsmann Florian GER 1:13.22 +1.28

16 Takats Tristan AUT 1:13.29 +1.35

17 Berry Joos SUI 1:13.43 +1.49

18 Andersson Viktor SWE 1:13.49 +1.55

5.16: Problemi al traguardo con la fotocellula sulla linea di arrivo. I tecnici stanno provvedendo a sistemarla

5.15: Chiude al 13mo posto a 1″26 dalla testa il francese Chapuis. Tocca al tedesco Mueller

5.12: Si inserisce in 13ma piazza il tedesco Bohnacker a 1″27 dalla testa. ora il francese Chapuis

5.11: Qualche imprecisione anche per lo svizzero Berry che accumula un ritardo di 1″49 ed è 15mo. Ora il tedesco Bohnacker

5.10: Qualche errore nel finale per lo svedese Moaberg che chiude 11mo a 1″07 dalla testa. Ora lo svizzero Berry

5.08: Secondo posto per il canadese Leman che taglia il traguardo con 36 centesimi di ritardo da Fiva. Ora lo svedese Moaberg

5.07: Benissimo in partenza lo svizzero Regez che poi sbaglia qualcosa nella seconda parte e chiude al terzo posto con 5 decimi di ritardo, un centesimo meglio di Deromedis. Ora il canadese Leman

5.05: Si inserisce in undicesima posizione l’austriaco Takats con un ritardo di 1″35. Ora il forte svizzero Regez

5.03: Ritardo pesante, di 1″55 per lo svedese Andersson che è undicesimo al momento. Ora l’austriaco Takats

5.02: Bravissimo Simone Deromedis che fa segnare il terzo tempo assoluto con un ritardo di 54 centesimi da Fiva. Bene l’azzurro! tocca allo svedese Andersson

5.00: Quinto posto per il francese Place che accumula un ritardo di 89 centesimi. E’ il momento dell’azzurro Deromedis

4.58: Perde tanto nella seconda parte il canadese Drury ed è settimo a 1″17. Tocca al francese Place

4.57: Ritardo pesante per il tedesco Wilmsmann che è settimo, ultimo, con un ritardo di 1″28. C’è forte vento in alto, in partenza il canadese Drury

4.55: Si inserisce al terzo posto il francese Midol a 61 centesimi da Fiva. Ora il tedesco Wilmsmann

4.54: Ritardo abbastanza pesante per il francese Tchiknavorian che è quarto a 91 centesimi da Fiva. Ora il francese Midol

4.52: Lo svizzero Fiva, tra i grandi favoriti per il podio, campione del mondo in carica, che va al comando con 43 centesimi di vantaggio, Altro favorito al via: il francese Tchiknavorian

4.50: Recupera tanto nel finale ma non abbastanza per andare al comando l’austriaco Rohrweck che è secondo a 34 centesimi da Howden

4.48: Ritardo di 6 decimi per lo svedese Moaberg. Ora l’austriaco Rohrweck

4.46: Il canadese Howden porta a termine la prima prova e fa segnare il tempo di 1’12″37. Ora lo svedese Moaberg

4.43: Altro concreto pretendente sembra essere lo svizzero Alex Fiva, Campione del Mondo in carica, che però ha faticato a trovare continuità in stagione (pur vincendo una gara). Meritano una menzione il francese François Place (argento iridato) e il canadese Brady Leman, che si presenta per tentare il bis dopo il trionfo di PyeongChang 2018.

4.40: Sono sostanzialmente quattro i grandi favoriti della vigilia: lo svizzero Ryan Regez (co-leader di Coppa del Mondo, ha vinto tre gare in stagione), il francese Terence Tchiknavorian (anch’egli in testa alla graduatoria, si è imposto a Val Thorens), l’altro transalpino Bastien Midol (insegue la coppia di testa a 36 punti di distacco, si è imposto a Innichen) e lo svedese David Mobaerg (due sigilli stagionali tra Arosa e Nakiska).

4.36: Simone Deromedis fu terzo in Val Thorens il 12 dicembre 2021. Nelle ultime quattro gare disputate nel mese di gennaio ha faticato, ma oggi tenterà il tutto per tutto.

4.33: L’Italia vuole sognare in grande con Simone Deromedis. L’azzurro ha un grande talento a disposizione, dovrà cercare di metterlo in luce nell’occasione più importante del quadriennio. Il 21enne ha scritto una pagina di storia un paio di mesi fa, quando è riuscito a riportare l’Italia sul podio in Coppa del Mondo

4.29: Sulle nevi cinesi va in scena la prova di questa disciplina dello sci freestyle: si incomincia con il seeding run che definisce gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta, poi il tabellone che dagli ottavi di finale ci condurrà fino all’atto conclusivo per l’assegnazione delle medaglie.

4.25: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della gara di skicross maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

Chi è Simone Deromedis? Il talento azzurro e gli avversari in gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di skicross maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi cinesi va in scena la prova di questa disciplina dello sci freestyle: si incomincia con il seeding run che definisce gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta, poi il tabellone che dagli ottavi di finale ci condurrà fino all’atto conclusivo per l’assegnazione delle medaglie.

L’Italia vuole sognare in grande con Simone Deromedis. L’azzurro ha un grande talento a disposizione, dovrà cercare di metterlo in luce nell’occasione più importante del quadriennio. Il 21enne ha scritto una pagina di storia un paio di mesi fa, quando è riuscito a riportare l’Italia sul podio in Coppa del Mondo: fu terzo in Val Thorens il 12 dicembre 2021. Nelle ultime quattro gare disputate nel mese di gennaio ha faticato terribilmente, ma oggi tenterà il tutto per tutto.

Sono sostanzialmente quattro i grandi favoriti della vigilia: lo svizzero Ryan Regez (co-leader di Coppa del Mondo, ha vinto tre gare in stagione), il francese Terence Tchiknavorian (anch’egli in testa alla graduatoria, si è imposto a Val Thorens), l’altro transalpino Bastien Midol (insegue la coppia di testa a 36 punti di distacco, si è imposto a Innichen) e lo svedese David Mobaerg (due sigilli stagionali tra Arosa e Nakiska).

Altro concreto pretendente sembra essere lo svizzero Alex Fiva, Campione del Mondo in carica, che però ha faticato a trovare continuità in stagione (pur vincendo una gara). Meritano una menzione il francese François Place (argento iridato) e il canadese Brady Leman, che si presenta per tentare il bis dopo il trionfo di PyeongChang 2018.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di skicross maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 04.45 col seeding run, poi alle ore 07.00 spazio al tabellone a eliminazione diretta. Buon divertimento a tutti.

