LIVE Sci alpino, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro Austria, Italia fuori ai quarti

3.56 L’Italia è stata eliminata ai quarti dagli Stati Uniti per 3-1.

3.55 Il podio finale del Team Event:

Austria Germania Norvegia

3.52 PER POCO! 23″87 per Schmid, ma non basta! Strolz ha chiuso a 1″30. Austria-Germania 2-2, vince la medaglia d’oro l’Austria per la somma dei tempi e per 19 centesimi per la precisione.

3.50 Scivola Aicher, Liensberger vince con un buon 24″55. Di fatto è finita per la Germania, Schmid dovrebbe sciare con un tempo veramente quasi inarrivabile: 23″68. Serve un miracolo.

3.48 Brennsteiner vince con un fantastico 23″72, Rauchfuss a 0.61. Austria-Germania 1-1. Ora Liensberger favorita contro Aicher.

3.46 Duerr vince la prima discesa in 24″59, Truppe a 52 centesimi. Prevediamo un 2-2 tra Austria e Germania, si giocherà sui tempi?

3.43 Radamus vince in 24″04, ma non basta. Norvegia-Usa 2-2, bronzo agli scandinavi per la somma dei tempi. Mikaela Shiffrin chiude senza medaglie la peggior Olimpiade della carriera.

3.42 Ora Radamus dovrebbe vincere con un tempo inferiore a 23″62, è quasi impossibile…

3.41 Stjernesund dà una lezione a Mikaela Shiffrin e vince in 24″32, l’americana paga mezzo secondo. Norvegia in vantaggio 2-1.

3.39 Ford invece è l’anello debole degli Usa. Solheim si imponde in 24″02, con ben 0.94 di vantaggio. 1-1.

3.37 Moltzan domina in 24″72, Tviberg a 0.74. Gli americani devono mangiarsi le mani per la semifinale buttata via…

3.34 Truppe-Duerr, Brennsteiner-Rauchfuss, Liensberger-Aicher e Strolz-Schmid nella finale per l’oro. Dunque la Germania ha sostituito Strasser con Rauchfuss.

3.31 Tviberg-Moltzan, Solheim-Ford, Stjernesund-Shiffrin e Haugan-Radamus nella finale per il bronzo.

3.28 Dunque sarà Austria-Germania per l’oro, Norvegia-Stati Uniti per il bronzo.

3.27 Schmid domina l’ultima discesa contro Ford e regala il 3-1 alla Germania. Ma cos’hanno buttato via gli Stati Uniti: Moltzan era nettamente superiore ad Aicher, le sarebbe bastato arrivare al traguardo, era in netto vantaggio.

3.26 Il punto viene attribuito alla Germania perché Moltzan è uscita prima rispetto ad Aicher.

3.25 Fuori sia Moltzan sia Aicher!

3.23 Ottimo 23″96 per Radamus, Strasser a 73 centesimi. Usa-Germania 1-1, è un quarto incertissimo. Ora Moltzan favorita contro Aicher.

3.22 Duerr batte Shiffrin per soli 10 centesimi in 24″93.

3.18 Solheim vince in 24″27, ma non basta. Austria-Norvegia 2-2, passano gli austriaci per la somma dei tempi. Brennsteiner ha fatto la differenza. Ora Stati Uniti-Germania.

3.16 Liensberger, campionessa mondiale di parallelo a pari merito con Marta Bassino, vince in 24″44. Tviberg paga 86 centesimi. Ora Solheim ha bisogno di un altro miracolo contro Strolz: deve vincere con un tempo inferiore a 23″66…

3.15 Brennsteiner domina con 23″84, Haugan a 62 centesimi. Austria-Norvegia 1-1.

3.14 Stjernesund batte Truppe di 43 centesimi in 24″62. Norvegia in vantaggio.

3.12 Nell’altra semifinale Shiffrin-Duerr, Radamus-Strasser, Moltzan-Aicher, Ford-Schmid.

3.11 Ora Truppe-Stjernesund, Brennsteiner-Haugan, Liensberger-Tviberg, Strolz-Solheim.

3.07 Le semifinali saranno Austria-Norvegia e Stati Uniti-Germania.

3.06 Subito fuori Strasser, ma la Germania passa per la somma dei tempi. Eliminata la Svizzera, che chiude i Giochi con 5 ori nello sci alpino: vanno comunque a casa contenti…

3.05 Lena Duerr batte Wendy Holdener per 13 centesimi. Svizzera-Germania 1-2. Decisivo ora Strasser-Caviezel.

3.03 Pareggia la Germania con Schimd. 23″70 allucinante, Murisier a 64 centesimi. Tornando all’Italia: Brignone e Vinatzer oggi si sono rivelati poco competitivi. Lo erano Bassino e De Aliprandini, ma l’azzurro ha sbagliato contro Ford e siamo fuori.

3.02 Subito fuori Aicher, tutto facile per Ellenberger. Svizzera-Germania 1-0.

3.00 Radamus domina in 24″06, Vinatzer a 76 centesimi. Si era già visto contro la Russia che non sarebbe stata la nostra giornata. Stati Uniti-Italia 3-1. Azzurri eliminati.

2.59 Marta Bassino vince per 2 centesimi, ma con un tempo alto di 25″08. Ora Vinatzer deve non solo vincere, ma anche ottenere un tempo di 23″93, durissima.

2.58 Fuori De Aliprandini, siamo quasi eliminati. Serve un miracolo ora. C’è Bassino-Shiffrin.

2.56 Moltzan rifila ben 56 centesimi a Federica Brignone, palesemente a disagio con questi raggi di curva. Ora De Aliprandini-Ford.

2.55 CE LA FA SOLHEIM! Doveva vincere con un tempo inferiore a 24″10 per qualificarsi e ottiene un ottimo 24″08! Battuto Faivre. Norvegia-Francia finisce 2-2, passano gli scandinavi per 2 centesimi! Ora un durissimo quarto per l’Italia contro gli Stati Uniti. Si parte con Brignone-Moltzan, poi De Aliprandini-Ford.

2.53 Frasse Sombet domina Tviberg, Francia sul 2-1 e quasi in semifinale. Solheim ora ha bisogno di un tempone per far passare la Norvegia.

2.52 Fuori Haugan, Pinturault regala l’1-1 alla Francia con 23″74, miglior tempo assoluto di giornata. Si è messa benissimo per i transalpini.

2.51 Stjernesund vince con un pazzesco 24″15, un tempo da uomo! Worley chiude a 36 centesimi. Norvegia-Francia 1-0.

2.48 Fuori Strolz, ma è un punto ininfluente per Zan Kranjec: Austria-Slovenia 3-1. Ora un quarto molto incerto tra Francia e Norvegia.

2.47 Katharina Liensberger batte in rimonta Tina Robnik di 4 centesimi. Austria in semifinale.

2.45 Fuori anche Hrobat, ottimo 23″98 per Brennsteiner. Austria già sul 2-0 e con un piede e mezzo in semifinale.

2.44 Subito fuori Slokar, 1-0 Austria con Katharina Truppe.

2.43 Sarà Bassino-Shiffrin, che super sfida!

2.41 Gli Stati Uniti hanno realizzato dei tempi migliori rispetto all’Italia: sarà durissima.

2.40 Questi i quarti di finale:

Austria-Slovenia

Francia-Norvegia

Italia-Stati Uniti

Germania-Svizzera

2.39 Gino Caviezel batte Zhang di 1″88. Svizzera-Cina 4-0.

2.38 Tutto facile per Ellenberger, Kong arriva a 3″30 senza errori…Svizzera ai quarti.

2.37 Nessun problema anche per Murisier contro Xu. Cina in gara per onor di firma, chiaramente.

2.35 Holdener batte facilmente Ni.

2.33 Punto della bandiera per Jakobsen in 23″73, miglior tempo assoluto. Svezia comunque eliminata, passa la Germania per 3-1. Ora l’ultimo ottavo tra Svizzera e Cina: sarà a senso unico.

2.32 Svezia disastrosa, esce anche Loevblom. Tempo allucinante di Duerr in 24″84, 3-0 Germania.

2.31 Fuori anche Roenngren, Strasser porta la Germania sul 2-0.

2.29 Fuori la Helfman, 1-0 per la Germania con Emma Aicher.

2.28 Come previsto, Tommy Ford è l’anello debole degli americani: cede ad Adam Zampa, finisce 3-1. Con Shiffrin, Moltzan (una specialista del parallelo) e Radamus, sarà durissima per l’Italia venirne a capo. Ora Germania-Svezia, il big match degli ottavi di finale.

2.26 Tempone anche di Paula Moltzan, che domina Petra Hromcova. Stati Uniti ai quarti contro l’Italia: partiranno favoriti.

2.25 Tempone di Radamus, esce invece Andreas Zampa. Usa sul 2-0 e ad un passo dai quarti. Intanto le raffiche di vento aumentano…

2.24 Mikaela Shiffrin surclassa Jancova. 1-0 Stati Uniti.

2.22 Andrienko batte Vinatzer di 29 centesimi. Italia batte Russia 3-1 ed accede ai quarti, ma non è stato facile per niente…Ora Stati Uniti-Slovacchia: da qui uscirà la nostra avversaria.

2.21 Marta Bassino vince e regala il 3-0 all’Italia. I tempi di manche di Bassino e Brignone sono però troppo più alti rispetto a quelli delle norvegesi e delle francesi, non c’è molto ottimismo in vista dei prossimi turni.

2.19 Luca De Aliprandini la spunta per soli 4 centesimi su Kuznetsov, Italia-Russia 2-0. Ora Bassino-Tkachenko.

2.19 Molto alto il tempo di Brignone rispetto ad altre donne scese sin qui.

2.18 Cade Pleshkova, vince Brignone. Italia avanti 1-0. Ora De Aliprandini.

2.16 Subito fuori Solheim. Pyjas firma il 2-2, ma la Norvegia si salva con la somma dei tempi e passa. Ora Italia-Russia! Si comincia con Brignone-Pleshkova. Poi De Aliprandini-Kuznetsov.

2.14 Stjernesund taglia il traguardo cadendo, ma è nettamente davanti a Luczak: sorpasso Norvegia, che ora può chiudere i conti con Solheim.

2.12 Pareggia Haugan, sconfitto un combattivo Jasiczek per 3 decimi. 1-1 tra Norvegia e Polonia.

2.11 Attenzione, cade Tviberg e Gasienica-Daniel regala l’1-0 alla Polonia.

2.10 Zabystran supera Faivre per 11 centesimi e regala il punto della bandiera ai cechi. Finisce 3-1. Ora Norvegia-Polonia.

2.08 Tutto facile per Frasse Sombet contro Nova, che non termina la prova. 3-0 Francia, transalpini ai quarti contro la vincente di Norvegia-Polonia.

2.07 Pinturault batte Kryzl, Francia sul 2-0.

2.06 Sbaglia subito Sommerova, 1-0 facile per Tessa Worley.

2.05 Philp batte Kranjec, Slovenia-Canada finisce 2-2. Passano gli sloveni per la somma dei tempi. Ora Repubblica Ceca Francia.

2.03 Slovenia sul 2-1 grazie a Slokar, che domina la sua discesa.

2.02 Slovenia e Canada sull’1-1 dopo le prime due discese.

2.02 Iniziato il Team Event.

01.55 Italia al via con Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer: sfida al ROC agli ottavi.

01.50 Di seguito il tabellone del Team Event.

OTTAVI DI FINALE:

Ottavo di finale 1: Austria-bye

Ottavo di finale 2: Slovenia-Canada

Ottavo di finale 3: Francia-Repubblica Ceca

Ottavo di finale 4: Norvegia-Polonia

Ottavo di finale 5: Italia-ROC

Ottavo di finale 6: USA-Slovacchia

Ottavo di finale 7: Germania-Svezia

Ottavo di finale 8: Svizzera-Cina

QUARTI DI FINALE:

Quarto di finale 1: Vincente ottavo di finale 1 vs Vincente ottavo di finale 2

Quarto di finale 2: Vincente ottavo di finale 3 vs Vincente ottavo di finale 4

Quarto di finale 3: Vincente ottavo di finale 5 vs Vincente ottavo di finale 6

Quarto di finale 4: Vincente ottavo di finale 7 vs Vincente ottavo di finale 8

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincente quarto di finale 1 vs Vincente quarto di finale 2

Semifinale 2: Vincente quarto di finale 1 vs Vincente quarto di finale 2

FINALI:

Finale per il bronzo: Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 1

Finale per l’oro: Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2

01.45 Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del Team Event olimpico, ultimo atto a Cinque Cerchi dello sci alpino. La gara a squadre prenderà il via con l’inizio degli ottavi di finale alle 02.00 ora italiana di oggi, domenica 20 febbraio.

5.55 Il Team Event verrà recuperato domani alle 9.00 locali, le 2.00 in Italia.

4.37 La giuria ha stabilito che oggi non vi sono le condizioni per la disputa del Team Event a causa del forte vento. A breve si terrà una riunione per decidere se recuperare la gara domani o cancellarla definitivamente, dunque con la mancata assegnazione delle medaglie.

3.40 Niente da fare, il vento non dà tregua. Gara rinviata alle 5.00, prossima decisione alle 4.30. C’è anche il rischio che il Team Event venga cancellato definitivamente e non disputato.

3.09 Alle 3.30 è attesa la prossima decisione della giuria.

02.40 ATTENZIONE! A causa del vento la giuria ha deciso di posticipare la partenza del Team Event. Decisione alle 03.30 italiane per eventuale partenza alle 04.00 italiane.

02.30 Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del Team Event olimpico, ultimo atto a cinque cerchi dello sci alpino. La gara a squadre prenderà il via con un’ora di anticipo rispetto al programma, inizio degli ottavi di finale alle 3.00 ora italiana di domani sabato 19 febbraio.

Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del Team Event olimpico, ultimo atto a cinque cerchi dello sci alpino. La gara a squadre prenderà il via con un’ora di anticipo rispetto al programma, inizio degli ottavi di finale alle 3.00 ora italiana di domani sabato 19 febbraio.

La compagine azzurra sulla carta può inseguire il sogno di una medaglia, forte di un quartetto esperto nella disciplina che annovera Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Federica Brignone e Marta Bassino, Campionessa del Mondo nel parallelo.

La Svizzera difende il titolo conquistato a PyeongChang nel 2018 quando ebbe la meglio di Austria e Norvegia, papabili candidate agli allori anche oggi. Possono fare bene in chiave podio Svezia, Francia e gli Stati Uniti di una delusa Mikaela Shiffrin, mentre partono da outsiders tutte le altre formazioni.

L’Italia affronterà il Comitato Olimpico Russo al primo turno per uno scontro che si annuncia alla portata. Probabile sfida con il paese a stelle e strisce ai quarti (in alternativa ci sarà la Slovacchia senza Petra Vlhova), in caso di approdo alle semifinali ecco una tra Germania, Svezia e Svizzera dando per scontata l’eliminazione della Cina.

Il Team Event di sci alpino dei Giochi Olimpici andrà in scena dalle 3.00 ora italiana di sabato 19 febbraio, la finale per l’oro è prevista intorno alla 4.45. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport avrete a disposizione gli aggiornamenti sulla gara in tempo reale, rimanete collegati per non perdervi le emozioni del parallelo a squadre!

