LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: Italia fuori dal programma libero! Russia in fuga per l’oro

5.40: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento alla nottata di domani per gli ultimi tre programmi che assegneranno le medaglie

5.38. Questa la classifica parziale quando mancano gli ultimi tre segmenti di gara:

1 ROC 45

2 USA 42

3 JPN 39

4 CAN 30

5 CHN 29

5.37: Questa la classifica finale del programma libero maschile:

1 KAGIYAMA Yuma JPN 208.94 116.50 92.44 Japan

2 KONDRATIUK Mark ROC 181.65 95.09 86.56 ROC

3 ZHOU Vincent USA 171.44 85.24 86.20 United States of America

4 JIN Boyang CHN 155.04 78.26 76.78 People’s Republic of China

5 SADOVSKY Roman CAN 122.60 50.10 74.50 Canada

5.36: Gli Usa perdono un po’ di terreno. Vincent Zhou resta al di sotto delle attese, totalizza un punteggio di 171.44 (85.24+86.20), terzo posto

5.33: Bene quadruplo Salchow-triplo Toeloop, da rivedere la combinazione, bene combinazione triplo Axel-doppio Toeloop

5.32: Quadruplo Lutz con sbavatura, solo semplice il Flip, quadruplo Salchow bene, problemi sul quadruplo Toeloop

5.29: Si chiude il segmento di gara con lo statunitense Vincent Zhou, 21 anni, di San Josè. Vive a Palo Alto in California, si allena a Colorado Springs sotto la guida di Mie Hamada, Tom Zakrajsek, Drew Meekins. E’ stato sesto a PyeongChang, bronzo ai Mondiali 2019, 25mo ai Mondiali dello scorso anno. Si esibisce su un medley della colonna sonora dell’Anno del Dragone. Crouching Tiger di Tan Dun, Rising Sun di Kiyoshi Yoshida

5.27: Programma libero di altissimo spessore per il giapponese Yuma Kagiyama che va al comando con il punteggio di 208.94 (116.50+92.44), è il record personale sbriciolato

5.26: Tutti bene gli elementi di salto di Kagiyama, che non avrà problema ad andare al comando

5.22: E’ il momento di Yuma Kagiyama, 18 anni, in rappresentanza del Giappone. Nato a Yokohama, è allenato a Yokohama da Masakazu Kagiyama. Secondo al Mondiale 2021, si esibisce su un medley tratto dalla colonna sonora de Il Gladiatore. Gladiator Rhapsody di Hans Zimmer, Not Yet di Hans Zimmer, interpretato da Lisa Gerrard, ll Gladiatore di Hans Zimmer e Nelle Tue Mani (Now We are Free) di Hans Zimmer, interpretato da Andrea Bocelli

5.21: Il russo Mark Kondratiuk va al comando della classifica con un punteggio di 181.65 (95.09+86.56)

5.17. Programma pressochè perfetto per il russo che non ha commesso errori di sorta

5.14: Terzo atleta in gara il russo Mark Kondratiuk, 20 anni, di Podolsk. E’ allenato tra Mosca e Kislovodosk da Svetlana Sokolovskaia e Lilia Biktagirova. Campione d’Europa in carica, è al debutto olimpico. Si esibisce su un medley sulla colonna sonora del musical Jesus Christ Superstar: Overture di Andrew Lloyd Webber e The Temple di Andrew Lloyd Webber

5.13: Il cinese Boyang Jin totalizza un punteggio di 155.04 (78.26+76.78) e primo posto provvisorio

5.10: Doppio errore sugli elementi di salto per il cinese Yin che comunque andrà in testa per distacco

5.05: Si prosegue con il padrone di casa Boyang Jin. Nato a Harbin 24 anni fa, vive a Pechino dove è allenato da Zhaoxiao Xu, Caishu Fu. E’ stato due volte, nel 2016 e 2017 sul terzo gradino del podio mondiale. Nell’ultima edizione della rassegna iridata è stato 22mo, quarto ai Four Continents 2020 e quarto a PyeongChang. Si esibisce su Invocacion y Danza di Joaquin Rodrigo, interpretato da Milos Karadaglic, Bolero di Maurice Ravel

5.03: Il canadese Roman Sadovsky totalizza un punteggio di 122.61 (50.10+74.50), lontano dalle sue migliori performance

4.59: Errore sull’Axel, solo semplice, Salchow solo doppio in combinazione con il triplo Salchow, Lutz solo semplice, tanti errori per il canadese che cade nella sequenza di passi

4.57: Inizia la gara con il canadese Roman Sadovsky, in rappresentanza del Canada, 21 anni nato a Toronto, vive a Vaughan. E’ allenato da Tracey Wainman, Gregor Filipowski a Richmond Hill. E’ stato 16mo ai Four Continents 2020. Si esibisce su Chasing Cars di Snow Patrol

4.48: In gara per il Canada ci sarà Roman Sadovsky, per la Cina Boyang Jin, per la Russia Mark Kondratiuk, per il Giappone Yuma Kagiyama e per gli Stati Uniti Vincent Zhou

4.46: Tra poco si disputerà il secondo e ultimo segmento di gara in programma oggi, il lungo maschile con cinque squadre ancora in gara.

3.57: L’appuntamento è per il programma lungo maschile che si disputa alle 4.50

3.54: L’Italia chiude con il settimo posto la sua gara, non parteciperà al programma libero. Questa la classifica a metà gara:

1 ROC 36

2 USA 34

3 JPN 29

4 CAN 24

5 CHN 22

Final Not Reached

6 GEO 22

7 ITA 20

8 CZE 15

9 GER 8

10 UKR 8

3.51: Questa la classifica del programma corto femminile:

1 VALIEVA Kamila ROC 90.18 51.67 38.51 ROC

2 HIGUCHI Wakaba JPN 74.73 40.54 34.19 Japan

3 SCHIZAS Madeline CAN 69.60 37.56 32.04 Canada

4 GUBANOVA Anastasiia GEO 67.56 36.90 30.66 Georgia

5 CHEN Karen USA 65.20 32.72 33.48 United States of America

6 SCHOTT Nicole GER 62.66 32.52 30.14 Germany

7 SHABOTOVA Anastasiia UKR 62.49 35.63 26.86 Ukraine

8 BREZINOVA Eliska CZE 61.05 33.97 27.08 Czech Republic

9 GUTMANN Lara Naki ITA 58.52 30.78 27.74 Italy

10 ZHU Yi CHN 47.03 22.34 25.69

3.49: Kamila Valieva totalizza un punteggio 90.18 (51.67+38.51), distacco abissale

3.46: Bene il triplo Axel, bene il triplo Flip, bene triplo Lutz-triplo Toeloop. Non c’è partita

3.44: Si conclude il corto femminile con la russa dei record Kamila Valieva, 15 anni di Kazan. Si allena tra Mosca e Novogorsk sotto la guida di Eteri Tutberidze, Sergei Dudakov, Daniil Gleikhengauz, Georgi Pokhiliuk. E’ stata campionessa del mondo juniores, è campionessa europea in carica. Si esibisce su In Memoriam di Kirill Richter

3.42: La statunitense Chen combina un pasticcio e taglia le gambe agli Usa per l’oro. Per lei arriva un punteggio di 65.20 (32.72+33.48) che significa terzo posto provvisorio

3.40: Bene la combinazione, bene il doppio Axel, caduta sul triplo Rittberger

3.37: E’ il momento della statunitense Karen Chen, di Freemont 21 anni. Si allena a Colorado Springs sotto la guida di Tammy Gambill. E’ stata quarta ai Mondiali dello scorso anno, 11ma a PyeongChang. Si esibisce su un medley: Requiem for a Tower interpretata da Escala, arrangiata da Hugo Chouinard. Requiem for a Dream interpretata da Jennifer Thomas, arrangiata da Hugo Chouinard

3.36: La giapponese Wakaba Higuchi totalizza un punteggio di 74.73 (40.54+34.19), primo posto provvisorio

3.32: Doppio Axel, triplo Rittberger-triplo Toeloop da rivedere, triplo Flip da rivedere

3.31: Sul ghiaccio c’è la giapponese Wakaba Higuchi, 20 anni, di Tokyo, dove èp allenata da Koji Okajima e Noriko Sato. E’ stata seconda ai Mondiali 2018, quarta al Four Continents del 2020. Si esibisce su Your Song nella versione di Ellie Goulding ed Elton John

3.30: La tedesca Nicole Schott totalizza un punteggio di 62.66 (32.52+30.14) che significa terzo posto provvisorio e l’Italia è fuori dal programma libero

3.29: Se Schott si piazzera tra Gubanova e Gutmann di fatto eliminerà l’Italia dal programma libero

3.26: Bene triplo flip-triplo Toeloop, bene anche il triplo Rittberger, bene anche il doppio Axel

3.24: Si prosegue con la tedesca Nicole Schott, 25 anni, di Essen. Si allena tra Oberstdorf e la Val Gardena con Michael Huth. E’ stata nona agli Europei nel 2015, 13ma due anni fa e anche quest’anno a Tallinn, 18ma a PyeongChang e anche gll’ultima edizione dei Mondiali. Si esibisce su Adios Nonino di Astor Piazzolla, interpretata da Milva.

3.23: Grande programma corto della canadese Madeline Schizas che totalizza 69.60 (37.56+32.04) primato personale e primo posto

3.18: Triplo Lutz-triplo Toeloop bene, bene il triplo Rittberger, pulito anche il doppio Axel. Per l’Italia si chiudono tutte le porte

3.17: Scattano le performance del secondo gruppo con la canadese Madeline Schizas, 18 anni la prossima settimana. E’ nata e vive a Oakville, è allenata a Milton da Nancy Lemaire, Derek Schmidt. E’ stata 13ma lo scorso anno al Mondiale. Si esibisce su My Sweet and Tender Beast di Evgeni Doga

3.11: Peccato. La mancanza del triplo-triplo rischia di costare carissimo alla squadra azzurra. Ora tutto dipende dalla pattinatrice canadese

3.09: Lara Naki Gutmann totalizza un punteggio di 58.52 (30.78+27.74), quarto posto per lei. Purtroppo non è riuscita a tenere alle spalle Repubblica Ceca e Ucraina. Si fa dura per la qualificazione

3.06: E’ andata! Potrebbe aver salvato la posizione alle spalle della Georgia, forse il suo miglior programma corto. Vedremo il punteggio

3.05: Bene doppio Axel, elementi di salto superati

3.04: Bene triplo Lutz-doppio Toeloop. Bene triplo Flip

3.03: Si chiude il primo gruppo con una delle performance più attese: Lara Naki Gutmann, 19 anni, di Trento, allieva di Gabriele Minchio, Stephanie Cuel, Giulia Garello. E’ stata 29ma agli europei 2020, 28ma ai Mondiali dello scorso anno, 16ma agli Europei di Tallinn. Si esibisce su Rox Tango di Dirty Bros

3.02: La georgiana Anastasiia Gubanova totalizza un punteggio di 67.56 (36.90+30.66) che significa primo posto provvisorio

2.58: Bene triplo flip-triplo Toeloop, bene il doppio Axel, bene anche il triplo Lutz. La Georgia è pronta per il salto in avanti

2.57: Sul ghiaccio c’è la georgiana Anastasiia Gubanova. 19 anni, di Togliattigrad, vive e si allena a San Pietroburgo, guidata da Evgeni Rukavitsin. E’ al debutto ai Giochi Olimpici, è stata settima agli Europei di Tallinn. Si esibisce su Une vie d’amour interpretato da Mireille Mathieu

2.55. Punteggio di 61.05 (33.97+27.08) per la ceca Eliska Brezinova che significa secondo posto con il personal best

2.53: Problemi solo sulla combinazione iniziale per Brezinova che pattina un ottimo corto

2.50: E’ il momento della ceca Eliska Brezinova, di Brno, 25 anni. E’ allenata a Kurim da Rudolf Brezina e Jozef Sabovcik. E’ al debutto olimpico, è stata 22ma lo scorso anno ai Mondiali e 21ma agli Europei di Tallinn. Si esibisce su un medley degli Eurythmics. Sweet Dreams (Are Made of This) di Annie Lennox, David Stewart, interpretata da Emily Browning. Sweet Dreams di Annie Lennox, David Stewart, interpretata dagli Eurythmics. Sweet Dreams di Annie Lennox, David Stewart, interpretata da Trinix

2.49: Per l’ucraina Anastasiia Shabotova ci sono 62.49 (35.63+26.86), primo posto provvisorio per lei

2.47: Bene gli elementi di salto per l’ucraina Shabotova

2.44: Tocca ora ad Anatasiia Shabotova, 15 anni nata a Mosca e di stanza a Kiev. Si allena tra Mosca e Kiev sotto la guida di Svetlana Panova, Tatiana Moiseeva, Marina Amirkhanova. E’ al debutto assoluto a livello internazionale. Si esibisce su un mix: Carol of the Bells di Tommee Profitt e Shchedrick di Nikolay Leontovich

2.43: La cinese Zhu Yi totalizza un punteggio bassissimo: 47.03 (22.34+25.69)

2.41: Errori sugli elementi di salto per la cinese Zhu Yi, in particolare il Rittberger che esce semplice. Caduta sulla combinazione

2.37: Inizia la gara con la cinese Zhu Yi, 19 anni nata a Westwood in Usa. Abita ad Encino negli Styates dove è allenata da Wei Li. E’ stata 13ma al Four Continents 2020. Si esibisce su Paint It Black di The Rolling Stones, interpretata dalla London Symphony Orchestra

2.29: Le prime cinque squadre torneranno sul ghiaccio per la seconda sezione di gara odierna, il programma libero maschile che vedrà impegnati i rappresentanti delle prime cinque squadre in classifica. per l’Italia è pronto il vice-campione europeo Daniel Grassl.

2.26: L’Italia si affida a Lara Naki Gutmann che deve cercare di non farsi staccare nelle posizioni dalla canadese Schizas e dalla georgiana Gubanova, rappresentanti delle due nazioni che inseguono l’Italia: il Canada a 2 punti, la Georgia a 3.

2.23: Il programma odierno prevede l’ultimo dei programmi corti, il femminile con grande favorita la star russa Valieva, fresca campionessa d’Europa, che cercherà di tenere a distanza tutte le rivali. Nelle mani della statunitense Chen il primo posto provvisorio della formazione a Stelle e Strisce. Il Giappone può prendere il largo sulla Cina nella lotta per il terzo gradino del podio.

2.20: E’ grande battaglia sia per le posizioni da podio che per l’ingresso fra le prime cinque squadre del lotto. Al termine della prima giornata di gare la classifica è la seguente: 1 USA 28, 2 ROC 26, 3 CHN 21, 4 JPN 20, 5 ITA 18, 6 CAN 16, 7 GEO 15, 8 CZE 12, 9 UKR 4, 10 GER 3.

2.16: Tra queste cinque squadre proverà ad esserci anche l’Italia che è proprio quinta dopo i primi tre programmi corti: impresa non semplice per la formazione azzurra.

2.13: La gara a squadre dei Giochi è al giro di boa. Questa notte si chiuderà il programma dei corti e inizierà il programma dei liberi, riservati solo ai rappresentanti delle prime cinque squadre classificate dopo la prima metà di gara.

2.10: Buonanotte agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Pechino 2022

Foto Valerio Origo