LIVE Atletica, World Indoor Berlino in DIRETTA: Marcell Jacobs domina in 6″51, il video. “Punto al record europeo”

19.43 L’obiettivo per Jacobs è prepararsi al top per i Mondiali Indoor di Belgrado che si disputeranno dal 18 al 20 marzo. Ancora un mese e mezzo di rodaggio per arrivare al meglio a questo appuntamento.

19.41 CHE BEFFA PER DUPLANTIS! L’asticella cade all’ultimo e gli impedisce il record del mondo a 6.19.

19.39 Queste le parole di Jacobs ai microfoni di Rai Sport: “C’era tanta tensione in gara, sei mesi senza competere sono tanti. La tensione che ho patito in batteria non mi ha fatto trovare buone sensazioni che ho trovato invece in finale. Tempo non male, ma posso migliorare tantissimo ancora quest’anno”.

19.37 6.51 PER MARCELL JACOBS! L’azzurro comincia la stagione con una buonissima gara.

19.36 PARTE LA FINALE DEI 60 METRI MASCHILI!!!!!!

19.34 Sono entrati nello stadio i finalisti dei 60 metri maschili: in mezzo Marcell Jacobs, accanto a lui il francese Jimmy Vicaut. Occhio anche all’ivoriano Arthur Cissé che ha tenuto testa a Jacobs in batteria.

19.33 MOLTO VICINO DUPLANTIS! Coraggioso e fluido nella rincorsa, lo svedese sta aggiustando la mira ed ha un altro tentativo per migliorare il record del mondo.

19.31 Ci avviciniamo alla finale dei 60 metri maschili: Marcell Jacobs prova a tornare con un successo dopo i fasti giapponesi della scorsa estate.

19.28 Niente da fare per Duplantis al primo colpo a 6.19!

19.27 7.15!! Record personale per Neita! La britannica vince i 60 metri! Seconda Dosso che si migliora di un centesimo: 7.28.

19.25 Fra le favorite la britannica Daryll Neita: primato stagionale da 7.18.

19.23 Finale dei 60 metri femminili! C’è l’azzurra Zaynab Dosso vincitrice della batteria.

19.21 Continua a confermare risultati attorno i sei metri e mezzo Homeier.

19.20 6.68 per Khaddi Sagnia! La svedese mette una serie ipoteca sulla gara.

19.18 Duplantis salterà a 6.19, ancora a caccia del record del mondo.

19.15 Eliminato Lightfoot: l’americano si ferma a 8.91.

19.13 6.03!!! RECORD DEL MONDO STAGIONALE PER DUPLANTIS! Lo svedese ha trovato la quadra in questo salto.

19.11 Lightfoot va decisamente più su rispetto al primo tentativo, ma non basta per superare i 6.03.

19.08 Aurel Manga! Trionfa il francese con un 7.62 che migliora il primato stagionale. Il transalpino si è disimpegnato decisamente meglio rispetto alla batteria.

19.06 Fuori David King: squalificato per falsa partenza.

19.05 King parte fortissimo, ma forse troppo: viene chiamata falsa partenza. Vediamo se il britannico verrà estromesso.

19.04 Finale dei 60 ostacoli maschili: tra i principali indiziati alla vittoria il brasiliano Rafael Pereira e l’olandese Koen Smet.

19.03 Va altissimo Duplantis, ma tocca l’asticella con il ginocchio: lo svedese sbaglia ancora.

19.01 Grossi problemi di rincorsa per Mihambo: 6.19 per la tedesca.

19.00 Errore evidente per Lightfood al primo affaccio a 6.03.

18.58 Abbozza solo il salto Khaddi Sagnia, mentre Mihambo ha rinunciato al quarto salto.

18.57 Diana Lesti, ungherese, si inserisce in terza posizione raggiungendo la misura di 6.44.

18.55 CE LA FA ARMAND DUPLANTIS! Lo svedese oltrepassa i 5.92: si va avanti insieme a Lightfoot, avendo perso la prima posizione.

18.53 Termina la gara di Zernikel: ha raggiunto il primato personale il tedesco che è soddisfatto di questa prova.

18.51 Vince Reetta Hurske! La finlandese fa 7.99 e conferma il suo stato di forma smagliante!

18.49 Stanno entrando le protagoniste dei 60 ostacoli femminili: favorita l’americana Sharika Nelvis, ma occhio alla finlandese Reetta Hurske, brillante in questo avvio di annata.

18.47 Ancora modesti i tentativi nel salto in lungo femminile: gara per ora ben al di sotto delle aspettative.

18.45 ALTRO ERRORE DI DUPLANTIS! Va altissimo, ma non è rapido al momento dello svincolo. Non perfetta neanche la rincorsa: lo svedese sbaglia due volte a 5.92 e adesso si ritrova con le spalle al muro.

18.43 Secondo errore di Zernikel a 5.92.

18.41 ERRORE PER DUPLANTIS! Rincorsa non sciolta e piuttosto contratta, imprecisione tecnica e lo svedese dovrà riprovare a questa misura.

18.40 Lightfoot!!! Il primo a fare 5.92! Grandissima esecuzione, evitando l’asticella per pochissimo.

18.39 Tre nulli di fila per Mihambo: non riesce ad ingranare la campionessa olimpica.

18.38 Errore di Zernikel a 5.92: primo inciampo della gara per il teutonico.

18.37 Homeier si migliora ancora ed arriva a 6.59.

18.35 Continua ad andare su ritmi piuttosto modesti il salto in lungo: tutte ampiamente lontane dai 6.70 che sono la miglior prestazione mondiale stagionale.

18.33 Ce la fa Lightfoot! Rimangono tre atleti in gara nel salto con l’asta!

18.31 6.63 per Jimmy Vicaut, non particolarmente veloce. Il francese precede Kranz (6.66).

18.28 Seconda semifinale dei 60 metri maschili: principali favoriti il tedesco Kevin Kranz e il francese Jimmy Vicaut, ex record europeo fino all’arrivo di Marcell Jacobs.

18.25 Estromesso anche Obiena che chiude in quarta posizione.

18.24 Eliminazione anche per il polacco Lisek: ultimo tentativo adesso per il filippino Obiena e per lo statunitense Lightfoot.

18.23 Terzo errore per il tedesco Lita Baehre ai 5.81: il classe 1999 di Dusseldorf è il terzo eliminato.

18.21 La tedesca Homeier è in testa al salto in lungo con la misura di 6.55, 6.50 per Sagnia, un altro nullo per Malaika Mihambo.

18.19 Queste le parole di Paolo Camossi, allenatore di Marcell Jacobs ai microfoni di Rai Sport: “Marcell è partito muscolarmente, di forza, c’era tanta tensione dopo esser stato annunciato come campione olimpico. Mi ha detto che in finale si lascerà andare di più. Sarà una stagione ricca di impegni e molto dispendiosa. La fortuna di allenare Jacobs è quella di continuare ad allenare la stessa persona del 2015, non è cambiato nulla anche se la posta in palio adesso è più alta”.

18.17 Cissé gli è rimasto vicino e conclude secondo con il tempo di 6.60, a soli tre centesimi da Jacobs.

18.16 6.57 PER MARCELL JACOBS! Vince la batteria al rientro il campione olimpico!

18.15 COMINCIA LA GARAAA!!!!!!!!!!!

18.13 Entrano i protagonisti dei 60 metri maschili! In corsia 4 c’è Lamont Marcell Jacobs! Il principale avversario in questa batteria è l’ivoriano Arthur Cissé: 6.53 il suo personale in carriera.

18.11 Proseguono salti interlocutori nel lungo femminile: nessuna ancora ha dato l’impressione di poter dominare la gara.

18.10 Va su tantissimo Armand Duplantis: lo svedese oltrepassa senza problemi il primo colpo i 5.81.

18.08 Non perfetto il salto di Lightfoot che raggiunge la verticalità troppo presto.

18.07 Errori a 5.81 nell’asta per Obiena, Lita Baehre e Lisek.

18.06 Nullo per Mihambo: non il migliore degli avvii per la tedesca.

18.05 Ce la fa Zernikel per un soffio! Primato personale ampiamente migliorato: da 5.72 a 5.81.

18.04 Nullo per Khaddi Sagnia! Poteva essere un salto poco inferiore ai sette metri per la svedese.

18.03 La rumena Rotaru-Kottmann si prende la prima posizione nel lungo con un discreto 6.16. Subito scalzata dalla tedesca Homeier con uno splendido 6.38.

18.01 Sei atleti sui sei rimasti superano i 5.70: adesso l’asticella sale a 5.81.

18.00 6.09 per Petra Farkas: l’ungherese si issa in testa.

17.59 Nullo per l’ecuadoriana Angulo e l’ungherese Lesti.

17.58 Prima misura valida nel salto in lungo firmata dalla tedesca Kudla: 5.84 per lei.

17.57 Bravo Lightfoot: l’americano passa con margine e raggiunge Duplantis ai 5.81.

17.56 Armand Duplantis salta questa misura: l’olimpionico vuole ancora dare l’assalto al record del mondo di 6.18 da lui stesso realizzato.

17.54 Ce la fa anche il filippino Obiena! Miglior risultato in stagione ed avvicinato il suo personale di 5.86.

17.53 Bene Oleg Zernikel: ottima esecuzione del teutonico che passa anche la misura di 5.70.

17.52 Partono male a 5.70 il polacco Lisek e il tedesco Lita Baehre.

17.50 Da sottolineare anche la presenza di Khaddi Sagnia, svedese che ha come personal record 6.92.

17.48 Stanno entrando le protagoniste del salto in lungo femminile: dopo la comparsata nei 60 metri, Malaika Mihambo, campionessa del mondo ed olimpica, punta ad un altro risultato oltre i sette metri.

17.45 Eliminato anche l’olandese Koppelaar: rimangono sei atleti in gara.

17.43 Fuori il tedesco Blech che si era già salvato per il rotto della cuffia a 5.45: prima eliminazione di questa gara.

17.41 Lightfoot, dopo l’entrata a 5.45, decide di saltare 5.59.

17.40 Comincia subito bene Duplantis a 5.59: misura passata con amplissimo margine. Lo svedese ha scaldato i motori.

17.39 Bravo anche il filippino Obiena: 5.59 superati da parte sua.

17.37 Anche Zernikel e Lisek passano i 5.59.

17.35 Lita Baehre perfetto anche a 5.59: esecuzione ottima dal punto di vista tecnico.

17.34 Niente da fare per l’olandese Koppelaar: non salta nemmeno, non trovando la spinta corretta.

17.33 Tutti hanno passato i 5.45 nell’asta: parte male a 5.59 il padrone di casa Blech, che ha abortito il suo primo tentativo.

17.30 Ottima gara di Zaynab Dosso! 7.31 e primo tempo della batteria! La ragazza delle Fiamme Azzurre vola in finale.

17.29 Dosso ad Ancona ha siglato un 7.29 in batteria, prima di incappare in una falsa partenza in finale.

17.28 Seconda semifinale dei 60 metri femminili: c’è l’azzurra Zaynab Dosso al via. Favorita su tutte la tedesca Gina Luckenkemper: 7.11 il suo record personale su questa distanza.

17.25 Nei 60 metri si è qualificata per la finale insieme a Neita, la belga Rani Rosius: 7.34 e miglior prestazione personale stagionale.

17.24 Volano alla misura successiva il tedesco Zernikel al primo tentativo e l’olandese Koppelaar e il polacco Lisek al secondo colpo.

17.23 Lightfoot ha già esordito con un bel 5.45. Duplantis dovrebbe entrare da 5.59.

17.21 7.18 per Neita: miglior prestazione personale di sempre. E’ addirittura quarta Mihambo, la tedesca viene quindi estromessa.

17.19 Prima delle due semifinali dei 60 metri femminili: ai blocchi di partenza la stella di casa, la lunghista Malaika Mihambo. Occhio anche alla britannica Daryll Neita.

17.17 C’è già una certa selezione a 5.45: sbagliano il tedesco Blech, l’olandese Koppelaar e il polacco Lisek. Bene al primo tentativo Lita Baehre e Zernikel.

17.15 Duplantis, come ampiamente preventivabile, decide di saltare la misura inaugurale di 5.45.

17.12 Oltre ai 60 metri maschili, fra pochissimo comincerà anche il salto con l’asta: c’è la presenza del campione olimpico Armand Duplantis. Lo svedese ha già saltato 6.02 in questa stagione. Occhio anche all’americano Lightfoot, già vicino ai sei metri in questo avvio di 2022.

17.09 Non mancano gli avversari per l’olimpionico: su tutti c’è il tedesco Kevin Kranz, già sconfitto nella Finale degli Europei indoor 2021. Altri tre velocisti di casa prenderanno parte ai 60 metri alla Mercedes Benz Arena: Deniz Almas (10.08 nei 100, 6.60 nei 60) e Lucas Ansah-Peprah (10.20-6.68), entrambi frazionisti della 4×100 tedesca (sesta classificata nella finale di Tokyo), oltre a Marvin Schulte (10.18-6.64).

17.06 Il 27enne di Desenzano sul Garda torna a correre i suoi amati 60 metri, specialità che l’aveva catapultato nel fantascientifico 2021 con il successo negli Europei Indoor di Torun dello scorso marzo. L’azzurro si impose con un sontuoso 6.47.

17.03 Il grande giorno è arrivato: rivedremo finalmente in gara Marcell Jacobs! Il Re di Olympia non corre dal famigerato 5 agosto 2021, giorno della sua seconda medaglia d’oro nella staffetta 4×100 dopo aver ammaliato il mondo lo scorso 1° agosto con il trionfo incredibile nei 100 metri alle Olimpiadi.

17.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ISTAF Indoor di Berlino, meeting del World Indoor Tour 2022 di atletica leggera.

Foto: LaPresse