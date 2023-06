Combinata nordica, Coppa del Mondo 2022: Graabak e Oftebro si aggiudicano la team sprint a Lahti

La prima e unica team sprint di Coppa del Mondo di combinata nordica viene vinta dal team Norvegia I, composto da Joergen Graabak e Jens-Luraas Oftebro. Erano i principali favoriti della vigilia, specialmente alla luce di quanto fatto a Pechino nella gara con salto da trampolino grande, dove si soni aggiudicati rispettivamente oro e argento. Continua una fase di stagione da sogno per Graabak che nell’ultimo mese ha prima vinto il Triple di Seefeld, poi due ori e un argento alle Olimpiadi e ora la sua undicesima team sprint in carriera.

La frazione di salto aveva premiato il secondo team norvegese, che partiva 10″ prima di Austria I e con 43″ sui connazionali. Provano ad impostare una gara di forte ritmo le due coppie davanti, perfettamente consapevoli di avere meno qualità da mettere sugli sci stretti rispetto a coppie all’inseguimento, in particolare Norvegia I e Germania I. Ben prima di metà gara la coppia austriaca composta da Lukas Greiderer e Franz-Josef Rehrl si riporta sui due Espen norvegesi, Andersen e Bjoernstad.

Tra i due team inizia una solida collaborazione, Greiderer e Andersen fanno l’andatura nelle loro frazioni, mentre l’altro team norvegese, potendo schierare due grandi fondisti come Graabak e Oftebro inizia la propria rimonta. L’inseguimento si completa nell’ottava e terzultima frazione, quando si forma un quartetto in testa con le due coppie norvegesi, la coppia austriaca e Germania II, composta da Manuel Faisst e Terence Weber.

Una caduta, con rottura del bastoncino, al termine dell’ottava frazione per Weber, mette fuori gioco per il podio il team tedesco, proprio mentre Espen Andersen prova a staccare le altre due avversarie. Norvegia II riesce a cambiare con qualche secondo di vantaggio nell’ultima frazione, ma Graabak scatena tutti i suoi cilindri sin da subito, staccando prima i compagni di squadra e poi vincendo agevolmente la volata contro Greiderer.

Non riesce la rimonta di Germania I che, nonostante un Vinzenz Geiger in grande spolvero, non riesce ad andare oltre il quarto posto, superando proprio nell’ultima frazione i connazionali. Sesto posto per la Finlandia di Eero Hirvonen e Ilkka Herola, che precede il primo dei due team francesi in top 10. La coppia azzurra formata da Samuel Costa e Alessandro Pittin guadagna due posizioni rispetto alla prova di salto, chiudendo con un comunque non lusinghiero dodicesimo posto.

Foto: LaPresse