Biathlon oggi, 12.5 km mass start donne Pechino 2022: orario d’inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiane

Oggi, venerdì 18 febbraio, alle ore 08.00 italiane, si assegnerà il decimo e penultimo titolo del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 nella 12.5 km mass start femminile. In casa Italia sarà al via una sola azzurra tra le 30 qualificate, ovvero Dorothea Wierer. Non ci sono italiane neppure tra le riserve.

La 12.5 km mass start femminile del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play.

PROGRAMMA 12.5 KM MASS START FEMMINILE OLIMPIADI PECHINO 2022

Venerdì 18 febbraio

ore 08.00 12.5 km mass start femminile biathlon

Diretta tv su Eurosport 1, Rai 2

Diretta streaming su discovery+, Eurosport Player, Rai Play

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST PROVVISORIA 12.5 KM MASS START FEMMINILE OLIMPIADI PECHINO 2022

Medagliate olimpiche

1 HERRMANN Denise GER IN 103

2 ROEISELAND Marte Olsbu NOR SP PU IN 1 168

3 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA IN 9 54

4 OEBERG Elvira SWE SP PU 3 136

5 WIERER Dorothea ITA SP 6 109

6 ECKHOFF Tiril NOR PU 97

Prime 15 Coppa del Mondo

7 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 2 88

8 HAUSER Lisa Theresa AUT 4 103

9 OEBERG Hanna SWE 5 70

10 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 7 1

11 SOLA Hanna BLR 8 58

12 BESCOND Anais FRA 10 57

13 DAVIDOVA Marketa CZE 11 51

14 SIMON Julia FRA 12 66

15 REZTSOVA Kristina ROC 13 85

16 BRORSSON Mona SWE 14 29

17 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 15 101

Qualificate grazie ai punti delle Olimpiadi

18 VOIGT Vanessa GER 95

19 PERSSON Linn SWE 95

20 DZHIMA Yuliia UKR 93

21 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 78

22 STREMOUS Alina MDA 60

23 FIALKOVA Paulina SVK 58

24 NIGMATULLINA Uliana ROC 58

25 INNERHOFER Katharina AUT 54

26 PREUSS Franziska GER 53

27 HAECKI Lena SUI 52

28 HINZ Vanessa GER 47

29 CHARVATOVA Lucie CZE 45

30 IRWIN Deedra USA 40

Riserve grazie ai punti delle Olimpiadi

KAZAKEVICH Irina ROC 39

*** MAGNUSSON Anna SWE 36 (quinta svedese)

TODOROVA Milena BUL 34

MERKUSHYNA Anastasiya UKR 33

EDER Mari FIN 33

