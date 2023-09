ATP Dubai 2022, Novak Djokovic esordisce con una vittoria e batte in due set Lorenzo Musetti

E’ finito sul 6-3 6-3 il match d’esordio e di ritorno, possiamo dirlo, di Novak Djokovic. Il n.1 del mondo, molto atteso dopo quanto accaduto in Australia con la cancellazione del suo visto, ha esordito in questo 2022 nel primo turno del torneo di Dubai (Emirati Arabi), sconfiggendo in 1 ora e 15 minuti di partita Lorenzo Musetti (n.58 del ranking), in tabellone in qualità di wild card.

Un confronto non bellissimo dal punto di vista tecnico nel quale Djokovic ha saputo giocare al meglio i punti decisivi, mentre l’azzurro non è stato altrettanto lucido nelle chance che si è costruito. Troppi errori con il dritto per il nostro portacolori. Agli ottavi di finale, quindi, Nole se la vedrà contro il vincente della sfida tra il russo Karen Khachanov e l’australiano Alex de Minaur.

PRIMO SET – Dopo tre game di relativa tranquillità per chi serve, i problemi sono arrivati per Musetti. Il classe 2002 del Bel Paese, manifestando i soliti limiti dal lato destro del campo, mostra il fianco a Djokovic che con grande concretezza forza il ritmo e va avanti di un break nel quarto game. Non è così brillante però il serbo e gli errori sono molteplici. Tuttavia nelle tre palle break concesse nel quinto gioco la prima di servizio viene sempre in soccorso e Nole respinge il tentativo di contro-break. Si seguono, così, i turni in battuta e a zero il campione nativo di Belgrado fa calare il sipario sul 6-3.

SECONDO SET – L’andamento del parziale non si discosta molto dal precedente. Musetti incappa in un brutto turno in battuta nel terzo game, senza neanche realizzare un quindici, mettendo nelle condizioni il suo avversario di guidare la frazione. Non è un Djokovic scintillante e la dimostrazione la si ha nel sesto gioco dove ne combina di tutti i colori, tra doppio fallo e urlacci nei confronti del proprio angolo. Il n.1 del mondo, però, nel momento di annullare le quattro palle break è chirurgico, spegnendo gli entusiasmi del toscano. Sul 6-3 arrivano i titoli di coda, con Lorenzo ancora falloso con il dritto.

STATISTICHE – Dal punto di vista delle statistiche, 5 gli ace del serbo rispetto ai 3 di Musetti. Per il n.1 del ranking il 77% dei punti vinti con la prima in battuta e il 71% con la seconda. Toscano, dunque, troppo poco concreto con il fondamentale della risposta e non così efficace con la seconda di servizio (56% dei punti vinti). C’è ancora tanto da lavorare.

