LIVE Sport Invernali, risultati 1° gennaio in DIRETTA: 6° De Fabiani, Fischnaller spreca nello slittino

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

PROGRAMMA SPORT INVERNALI 1° GENNAIO

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, sabato 1° gennaio 2022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci nordico (per il fondo con il Tour de Ski, per il salto maschile con il 4 Trampolini), bob, slittino e snowboard.

OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 1° gennaio 2022, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 08.00 con il monobob femminile.

Foto: LaPresse

Buongiorno amici di OA Sport e buon 2022! Benvenuti alla nostra Diretta Live degli sport invernali.

SCI DI FONDO – In programma fra qualche minuto la quarta tappa del Tour de Ski 2021/2022, la sprint a tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 che si disputa a Oberstdorf

SCVI DI FONDO – In campo maschile ieri Klaebo ha confermato la sua superiorità trionfando nella 15 km a tecnica libera. Il norvegese è nettamente in testa nel Tour de Ski e oggi si trova ad affrontare da grande favorito la sprint ma nulla è detto perchè le ultime due tappe in Italia potrebbe davvero ribaltare tutto.

SCI DI FONDO – In campo maschile ieri Klaebo ha confermato la sua superiorità trionfando nella 15 km a tecnica libera. Il norvegese è nettamente in testa nel Tour de Ski e oggi si trova ad affrontare da grande favorito la sprint ma nulla è detto perchè le ultime due tappe in Italia potrebbe davvero ribaltare tutto.

SCI DI FONDO – Anche in campo femminile tante le pretendenti alla vittoria: la Svezia punta su Dyvik che sembra l’unica a potersela giocare nelle sprint della nazionale che ha dominato questi format nelle ultime stagioni.

SCI DI FONDO – Le norvegesi Myhrvold e Titil Udnes Weng, la slovena Lampic e le statunitensi Kern e Diggins sono le pretendenti alla vittoria quest’oggi.

SCI DI FONDO – In campo femminile al via per l’Italia Cristina Pittin con il 28, Caterina Ganz con il 53, Greta Laurent con il 54, Lucia Scardoni con il 48, Anna Comarella con il 12, Martina Di Centa con il 61.

SCI DI FONDO – E’ tutto pronto per la partenza della qualificazione femminile. La prima a prendere il via sarà la norvegese Fossesholm

SCI DI FONDO – Hennig nettamente avanti all’intermedio

SCI DI FONDO – Fossesholm prima al traguardo davanti a Kaelin

SCI DI FONDO – Hennig rifila 8″ a Andersson al traguardo e va al comando

SCI DI FONDO – Karlsson è seconda a 19 centesimi da Hennig al traguardo

SCI DI FONDO – T. Weng va in testa, Kalvaa è quarta

SCI DI FONDO – Diggins si inserisce al secondo posto, Comarella è nona a 13″ da Weng

SCI DI FONDO – Nepryaeva è quinta a 1″79 da T. Weng

SCI DI FONDO – Sorina si inserisce al quarto posto, Parmakoski settima, Niskanen ottava, Ogden nona

SCI DI FONDO – La zampata della slovena Lampic che va in testa al traguardo con 2″ di vantaggio su T. Weng

SCI DI FONDO – In testa va la finlandese Matintalo, si inserisce al quinto posto l’altra finlandese Kylloenen

SCI DI FONDO – Pittin si inserisce in 30ma posizione, subito alle spalle di Comarella che è 28ma

SCI DI FONDO – Myhrvold si inserisce in nona piazza, Krehl in undicesima

SCI DI FONDO – Buona prova di Scardoni che è 20ma

SCI DI FONDO – Bravissima Caterina Ganz! E’ sesta e sarà al via nella seconda fase con un ottimo pettorale

SCI DI FONDO – Splendida prova di Greta Laurent che si inserisce addirittura in quarta posizione alle spalle della norvegese Stenseth

SCI DI FONDO – E’ addirittura seconda la svedese Hagstroem!

SCI DI FONDO – Saranno tre le azzurre nella seconda fase della gara. Niente da fare per Martina Di Centa che è 52ma

SCI DI FONDO – Queste le prima dieci della qualificazione: Matintalo, Hagstroem, Lampic, Stenseth, Laurent, T. Weng, Diggins, Kylloenen, Ganz, Hennig

SCI DI FONDO – Le altre qualificate: Sorina, Karlsson, Myhrvold, Nepryaeva, Krehl, Parmakoski, Matsokina, Rydzek, Niskanen, H. Weng, Faehndrich, Janatova, Lindstroem, Haga, Scardoni, Ogden, L. Weng, Sauerbrey, Van der Graaff, Hyncikova

SCI DI FONDO – Nella qualificazione maschile al via per l’Italia Federico Pellegrino col 60, Francesco De Fabiani col 35, Giandomenico Salvadori col 55, Davide Graz col 28, Maicol Rastelli col 36, Martin Coradazzi col 63 e Paolo Ventura col 69

SCI DI FONDO – Amundsen in testa all’intermedio

SCI DI FONDO – Amundsen rifila 8″ al francese Collet al traguardo

SCI DI FONDO – Ventura si inserisce in 61ma posizione

SCI DI FONDO – Questa la top delle qualificazioni maschili: Klaebo, Terentev, Valnes, Pellegrino, Bolshunov, Amundsen, Golberg, Northug, Novak, Halfvarsson

SCI DI FONDO – Questi gli altri qualificati per la seconda fase: De Fabiani, Vuorinen, Semikov, Ahonen, Ogden, Rastelli, Brugger, Bury, Nyenget, Maltsev, Hediger, Retyvikh, Yakimushkin, Jager, Berglund, Eriksson, Svensson, Iversen, Niskanen, Starega

SCI DI FONDO – Per l’Italia Graz 42mo, Salvadori 59mo, Ventura 62mo, Coradazzi 72mo

SLITTINO – Dopo la prima manche del doppio maschile a Winterberg sono in testa i tedeschi Eggert / BenecKen con 43.461, davanti ai lettoni Sics/Sics, secondi in 43.584. Terza piazza per gli altri tedeschi Wendl / Artl in 43.667.

SLITTINO – Così le coppie italiane: ottavi Rieder / Rastner in 43.784, decimi Nagler / Malleier in 43.801, 14mi Rieder / Kainzwaldner in 43.904. Seconda manche al via alle 11.12.

SCI DI FONDO – Ci sono sei azzurri qualificati per la seconda fase della gara che si aprirà fra poco con i quarti di finale femminili. Al via tra le donne Laurent, Ganz e Scardoni, mentre tra gli uomini saranno in gara Pellegrino, De Fabiani e Rastelli

SCI DI FONDO – In campo femminile Caterina Ganz è inserita nella seconda batteria con Hagstroem (Swe), T. Weng (Nor), Kylloenen (Fin), Van der Graaff (Sui), Hyncicova (Cze), Greta Laurent nella terza con Lampic (Slo), Stenseth (Nor), Nepryaeva (Rus), Ogden (Usa), Sauerbrey (Ger) e Scardoni nella quarta con Myhrvold (Nor), Krehl (Ger), Parmakoski (Fin), Faehndrich (Ger), Haga (Nor)

SCI DI FONDO – In campo maschile Federico Pellegrino è inserito nella terza batteria con Terentev (Rus), Novak (Cze), Eriksson (Swe), Svensson (Swe), Starega (Pol), due gli azzurri, Francesco De Fabiani e Maicol Rastelli al via nella quarta batteria con Amundsen (Nor), Northug (Nor), Maltsev (Rus), Berglund (Swe)

SCI DI FONDO – Queste le protagoniste della prima batteria femminile: Matintalo (Fin), Diggins (Usa), Hennig (Ger), Sorina (Rus), Karlsson (Swe), L. Weng (Nor)

SCI DI FONDO – E’ Sorina a fare l’andatura nella prima batteria. Caduta di Diggins

SLITTINO – Clamoroso quanto accaduto nella seconda del doppio maschile a Winterberg: i tedeschi Eggert / Benecken, in testa nella prima manche ed avviati alla vittoria, sbagliano nell’ultimo settore e chiudono al 20° ed ultimo posto. La vittoria va agli altri tedeschi Wendl / Artl, primi in 1.27.184. Beffati di 0.041 gli austriaci Steu / Koller, secondo davanti all’altra coppia austriaca Mueller / Frauscher, terza a 0.154. Così le coppie italiane: sesti Rieder / Rastner in 1.27.463 (+0.279, erano ottavi dopo la prima discesa), noni Rieder / Kainzwaldner in 1.27.632 (+0.448, erano 14mi), decimi Nagler / Malleier in 1.27.635 (+0.451, erano decimi).

SCI DI FONDO – Successo per Matintalo davanti alla russa Sorina, possibili ripescate Karlsson, che con una scorrettezza ha causato la caduta di Diggins, e L. Weng. Vedremo se ci saranno interventi della giuria

SCI DI FONDO – Caduta in discesa anche per Caterina Ganz che poteva essere tra le prime. Vittoria nella seconda batteria per la svedese Hagstroem, secondo posto per la finlandese Kylloenen. L. Weng e Van der Graaff le possibili ripescate al momento

SCI DI FONDO – C’è Greta Laurent al via nella terza batteria. Queste le protagoniste: Lampic (Slo), Stenseth (Nor), Laurent (Ita), Nepryaeva (Rus), Ogden (Usa), Sauerbrey (Ger)

SCI DI FONDO – Rimonta di Lampic che riesce a strappare il secondo posto a Greta Laurent sul rettilineo finale. L’azzurra è terza e al momento ha il miglior tempo di ripescaggio. Vince la russa Nepryaeva. Tra le possibili ripescate anche la norvegese Stenseth

SCI DI FONDO – Resta fra le ripescate Laurent, mentre Scardoni se la gioca fino alla salita ma non riesce ad evitare l’ultimo posto nella quarta batteria. Dominio della norvegese Myhrvold che sopravanza la svizzera Faehndrich. Eliminate tutte le altre

SCI DI FONDO – Al via nell’ultima batteria Matsokina (Rus), Rydzek (Ger), Niskanen (Fin), H. Weng (Nor), Janatova (Cze), Lindstroem (Swe)

SCI DI FONDO – Greta Laurent è in semifinale! Vittoria per una brillante Niskanen che sopravanza la tedesca Rydzek, protagonista di una bella rimonta nel finale che elimina Heidi Weng. Le ripescate sono Laurent e Stenseth

SCI DI FONDO – Tra poco prende il via la prima batteria maschile con Klaebo (Nor), Valnes (Nor), Bury (Pol), Yakimushkin (Rus), Iversen (Nor), Niskanen (Fin)

SCI DI FONDO – Ci prova Niskanen a creare qualche problema ai norvegesi che però dominano la seconda parte di gara: vince Klaebo che taglia il traguardo staccandosi l’attacco, secondo Valnes. Possibili ripescati Yakimushkin e Niskanen

SCI DI FONDO – Al via nella seconda batteria Bolshunov (Rus), Halfvarsson (Swe), Ogden (Usa), Brugger (Ger), Nyenget (Nor), Hediger (Sui)

SCI DI FONDO – Volata di testa per il russo Bolshunov che sopravanza l’elvetico Hediger. Possibili ripescati lo svedese Halfvarsson e il norvegese Nyenget. Già eliminato Niskanen

SCI DI FONDO – C’è Federico pellegrino nella terza batteria. Compito duro per l’italiano. Questi i protagonisti: Terentev (Rus), Pellegrino (Ita), Novak (Cze), Eriksson (Swe), Svensson (Swe), Starega (Pol)

SCI DI FONDO – Eliminato Federico Pellegrino che perde per un soffio la battaglia per il secondo posto con il ceco Novak. Vittoria per il russo terentev che ha dominato la seconda parte di gara. Il tempo è più alto della batteria precedente e quindi niente da fare per l’azzurro

SCI DI FONDO – E’ vittoria per Johannes Hoesfjot Klaebo che raggiunge Daehlie nei successi in Coppa del Mondo! Ha dovuto faticare il leader della classifica per fronteggiare la rimonta del compagno Valnes. A completare la tripletta norvegese c’è Golberg sul terzo gradino del podio ma quarto è un altro norvegese, Northug, quinto lo svedese Halfvarsson, sesto l’azzurro de Fabiani che ha mollato nell’ultima salita

SCI DI FONDO – Buone notizie per l’Italia con la conferma della grande forma di Francesco de Fabiani che chiude al sesto posto la sua gara. Per un soffio Pellegrino non centra l’accesso in semifinale. Eliminato ai quarti anche Rastelli. Molto bene Laurent tra le ragazze: è settima, prima delle escluse dalla finale. 26mo posto per Scardoni, 29mo per una sfortunata Ganz che forse valeva la semifinale ma è caduta

SCI DI FONDO – I due podi: tra le donne la Russia Nepryaeva vince la sprint di Oberstdorf, precedendo la svedese Hagstroem e la finlandese Matintalo. Tra gli uomini vittoria di Klaebo, che consolida la sua posizione in testa al Tour de Ski, davanti a Valnes e Golberg per la tripletta norvegese

SALTO – Alle 14 prende il via la seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2021/2022 in programma a Garmisch Partenkirchen, in Germania

SALTO – Il favorito principale, alla luce anche di quanto è accaduto a Oberstdorf mercoledì sera, è il giapponese Ryoyu Kobayashi, trionfatore dell’edizione 2018-19, vincitore della prima gara tedesca della Tournèe, che ha dimostrato nel primo scorcio di stagione di essere il più forte nonostante la disavventura finlandese con il Covid, vincendo quattro tappe di Coppa del Mondo finora

SALTO – E’ stata grande Norvegia nella prima tappa della Tournèe. Alle spalle di Kobayashi si sono piazzati tre norvegesi, Halvor Egner Granerud, che appare in grandissima forma e potrebbe essere la vera alternativa al giapponese, Robert Johansson e Marius Lindvik che possono dire la loro per la conquista dell’Aquila d’oro, così come il tedesco Karl Geiger

SALTO – C’è anche un po’ di Italia a Oberstdorf con Giovanni Bresadola, che si è ben comportato in qualificazione

SALTO – Buon salto di Deschwanden, arriva a 129.5 metri per un punteggio di 121.7

SALTO – Sfida tirata: 128 metri per Klimov. Punteggio di 121.3. Vince lo svizzero. Ora Dawid Kubacki (Polonia)-Halvor Egner Granerud (Norvegia)

SALTO – Attenzione! Granerud non arriva oltre i 128 metri. Questo potrebbe essere un salto decisivo in negativo per il norvegese che totalizza 121.7

SALTO – Non riesce a fare meglio di Granerud il polacco Kubacki che con una misura di 126 metri totalizza 115.6 punti. Ora Anze Lanisek (Slovenia)-Ilya Mankov (Russia)

SALTO – Il russo Mankov arriva a 124 metri e si ferma a 113.1 punti

SALTO – Buona misura, buona tecnica. Lo sloveno Lanisek arriva a 130 metri, totalizza un punteggio di 126.3 e va in testa. Ora Lovro Kos (Slovenia)-Pius Paschke (Germania)

SALTO – Discreto il salto del tedesco Pashcke che arriva a 127 metri per un punteggio di 120.4

SALTO – Che salto dello sloveno Kos che è in gran forma. Al debutto su questo trampolino arriva a 135.5 metri ed è primo con un punteggio di 138.4. Ora Philipp Aschenwald (Austria)-Pawel Wasek (Polonia)

SALTO – Buon salto per il polacco Wasek che arriva a 126 metri per un punteggio di 118

SALTO – Non un salto straordinario per l’austriaco Aschenwald che commette qualche errore in atterraggio. per lui 128 metri, punteggio di 121.4 e passaggio del turno. Ora Constantin Schmid (Germania)-Ulrich Wohlgenannt (Austria)

SALTO – Wohlgenannt si ferma a quota 123 metri, punteggio di 111.1 e ultimo posto

SALTO – Ottima prestazione per il tedesco Schmid che arriva a 133 metri per un punteggio di 130.9 che lo pone al secondo posto. Ora Cene Prevc (Slovenia)-Kevin Maltsev (Estonia)

SALTO – Buon salto per l’estone Maltsev che arriva a 127 metri per un punteggio di 117.9

SALTO – Cene Prevc vince nettamente la sfida arrivando a 131 metri: punteggio di 125.7. Che Slovenia! Tre nei primi quattro. Ora Daniel Huber (Austria)-Simon Ammann (Svizzera)

SALTO – Non un salto straordinario per Ammann che arriva a 126.5 metri, punteggio di 118.1

SALTO – Non un gran finale di salto per Huber che arriva comunque a 132 metri, c’è una penalizzazione dei giudici e arrivano 128.5 punti. Ora Severin Freund (Germania)-Timi Zajc (Slovenia)

SALTO – Ancora Slovenia! Zajc trova un grande salto, arriva a 137 metri, punteggio di 139.6 ed è primo

SALTO – Non un salto straordinario per il tedesco Freund che arriva a 128 metri, punteggio d1 121.6 che significa migliore dei ripescati. Ora Kamil Stoch (Polonia)-Daiki Ito (Giappone)

SALTO – Buon salto per Ito che atterra a 127.5 metri per un punteggio di 121.7

SALTO – Ancora problemi per il campione uscente Kamil Stoch che piomba a terra nel finale. Atterra a 118 metri, punteggio di 100.5 ed è ultimo. Ora Danil Sadreev (Russia)-Artti Aigro (Estonia)

SALTO – Aigro si ferma a 110 metri per un punteggio di 83.8, ultimo

SALTO – Passa il turno ma non è competitivo con i migliori per il russo Sadreev che si ferma a 123 metri per un punteggio di 111.9. Ora Marius Lindvik (Norvegia)-Johann Andre Forfang (Norvegia)

SALTO – Un salto discreto per Forfang che poi commette un piccolo errore nell’atterraggio: 127.5 metri punteggio di 121

SALTO – Lindvik c’è! Il norvegese trova un ottimo salvo a 138 metri ed è in testa con 141.9 punti. Per la tournèe è pienamente in corsa. Ora Robert Johansson (Norvegia)-Vladimir Zografski (Bulgaria)

SALTO – Buon salto per Zografski che arriva a 128 metri per un punteggio di 119.6, penalizzato dalla compensazione

SALTO – Perde un po’ quota nel finale il norvegese Johansson che arriva a 132 metri, punteggio di 126.2 che significa settima posizione. Ora Naoki Nakamura (Giappone)-Fredrik Villumstad (Norvegia)

SALTO – Bene Villumastad che arriva a 129.5, punteggio di 124.2

SALTO – Sfida tiratissima. Il giapponese Nakamura atterra a 130.5 metri, punteggio di 125.9, turno superato ma anche Villumstad potrà avanzare con il ripescaggio. Ora Daniel Andre Tande (Norvegia)-Justin Lisso (Germania)

SALTO – Non bene il tedesco Lisso che arriva a 121.5, punteggio di 107.3

SALTO – Ottimo il salto del norvegese Tande che arriva a 134.5 metri per un punteggio di 134.1 che significa quarto posto. Dopo la pausa ci sarà Killian Peier (Svizzera)-Andrzej Stekala (Polonia)

SALTO – Stekala galleggia bene nell’aria nel finale: 128 metri, punteggio di 118

SALTO – Vince la sfida lo svizzero Peier che arriva a 130.5 metri con un po’ di vento alle spalle: punteggio di 129, sesto posto. Ora Stephan Leyhe (Germania)-Peter Prevc (Slovenia)

SALTO – Non un grande salto per lo sloveno P. Previc che si ferma a 124.5 metri, punteggio di 116.8

SALTO – Problemi di vento anche per il tedesco Lehye che atterra a 128 metri, vince la sfida con il punteggio di 127, ottavo posto. Ora Manuel Fettner (Austria)-Jakub Wolny (Polonia)

SALTO – Buon alto per Wolny che raggiunge 127 metri, punteggio di 121.3

SALTO – Il vento è tornato favorevole, Fettner arriva a 129 metri ma non basta per la compensazione: 119.7 punti ed eliminazione per l’austriaco. Ora Daniel Tschofenig (Austria)-Giovanni Bresadola (Italia)

SALTO – Vento trasversale, si ferma la gara proprio prima del salto di Bresadola

SALTO – Niente da fare per l’azzurro Bresadola che si ferma a 118 metri, punteggio di 99.2, non ci sarà nella seconda serie

SALTO – Piomba giù repentinamente per via del vento l’austriaco Tschofenig che atterra a 127 metri per un punteggio di 124.1 che gli permette di superare il turno. Ora Yukiya Sato (Giappone)-Niko Kytosaho (Finlandia)

SALTO – Kytosaho atterra a 121.5 metri per un punteggio di 110.6

SALTO – Grande salto del giapponese Y. Sato che atterra a 132.5 metri, non bene l’atterraggio. Punteggio di 135.5 che significa quarto posto, passaggio del turno. Ora Piotr Zyla (Polonia)-Felix Hoffmann (Germania)

SALTO – Non un buon salto per il tedesco Hoffmann che si ferma a 116 metri, punteggio di 101.2

SALTO – Grande salto per il polacco Zyla che batte finalmente un colpo per la sua nazionale. Arriva a 135.5 metri, con un vento meno sfavorevole rispetto a chi lo ha preceduto. Punteggio di 133.3, qualificazione e sesto posto. Ora Jan Hoerl (Austria)-Andreas Wellinger (Germania)

SALTO – Buon salto per il tedesco Wellinger che arriva a 131 metri per un punteggio di 123.7

SALTO – L’austriaco Hoerl si propone per una delle posizioni che contano della classifica: 134 metri e punteggio di 137.6 che significa quarto posto e qualificazione ma Wellinger è ripescato. Ora Karl Geiger (Germania)-Roman Trofimov (Russia)

SALTO – Trofimov arriva a 114 metri per un punteggio di 97.7

SALTO – Bene ma non benissimo per il tedesco Geiger che, con condizioni di vento sfavorevoli, arriva a 130 metri ed è sesto con 134.6. Per la vittoria c’è anche lui. Ora Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Mackenzie Boyd-Clowes (Canada)

SALTO – Boyd-Clowes non ripete la prestazione di Oberstdorf e si ferma a 117.5 metri punteggio di 103.9

SALTO – IMPRESSIONANTE R. KOBAYASHI! Spettacolare salto del concorde che arriva a 143 metri per un totale di 148.8 che significa prima posizione e soprattutto allungo nella classifica della Tournèe. Ora Markus Eisenbichler (Germania)-Junshiro Kobayashi (Giappone)

SALTO – Peccato per J. Kobayashi che, dopo un buon salto, perde il controllo dello sci e cade. Misura di 132.5, punteggio di 105.8

SALTO – Che salto per il tedesco Eisenbichler!!! Qualche pasticcio nell’atterraggio, misura di altissimo spessore, 141 metri, punteggio di 145.8 che significa secondo posto non lontano da R. Kobayashi. Tre anni fa si propose la stessa sfida

BOB – Nella gara di bob a due di Sigulda, valida per la Coppa del Mondo, vittoria per i russi Gaitiukevich / Mordasov, che sono primi in 1’39″23, rimontando nella seconda discesa i britannici Hall / Cacket, in testa a metà gara ed alla fine secondi a 0″10, mentre completa il podio la coppia austriaca Maier / Sammer, terza a 0″17. La coppia azzurra Baumgartner / Mircea, con il 17° tempo nella prima discesa (50″13) ed il 19° nella seconda (50″06), chiude al 18° posto in 1’40″19, a 0″96 dalla vetta.

SALTO – Questi gli atleti che occupano le posizioni della top ten: R. Kobayashi, Esidenbichler, Lindvik, Zajc, Kos, Hoerl, Sato, Geiger, Tande, Zyla

SALTO – Questi gli altri atleti qualificati per la seconda serie: Schmid, Peier, Huber, Leyhe, Lanisek, Johansson, Nakamura, C. Prevc, Villumstad, Tschofenig, Wellinger, Ito, Granerud, Deschwanden, Freund, Aschenwald, Wolny, Forfang, Klimov, Sadreev

SLITTINO – Gli azzurri, dopo aver illuso nella prima manche a Winterberg (Germania), sprofondano nella seconda: 7° Dominik Fischnaller (che ha commesso un grave errore nel finale, mettendo anche i piedi a terra), 13° Leon Felderer, 16° Kevin Fischnaller. Successo per il solito tedesco Johannes Ludwig davanti agli austriaci Nico Gleirscher e Wolfgang Kindl, quest’ultimo capace di rimontare ben 15 posizioni nella seconda frazione.

SALTO – Eliminato l'unico italiano in gara, Bresadola, seconda serie tra circa 15'

SALTO – Si riparte tra poco con Sadreev, primo a saltare nella seconda serie

SALTO – Discreto salto del russo Sadreev: 128 metri, punteggio totale di 229.4. Ora Wolny

SALTO – Ancora un buon salto per il polacco Wolny che arriva a 132.5, punteggio totale di 246.5 e primo posto. Ora Forfang

SALTO – Spigolata in atterraggio per il norvegese Forfang che rischia di rovinare un buon salto, con 131.5 metri, punteggio di 246 e secondo posto: Ora Klimov

SALTO – Ancora il russo Klimov pasticcia in atterraggio. Misura di 132 metri e primo posto con 252.2. Ora Aschenwald

SALTO – Trova vento da dietro l'austriaco Aschenwald che si ferma a 126.5 metri ed è quarto con 244.7. Ora Freund

SALTO – Non straordinario il salto di Freund che atterra a 127.5 metri, quinto posto con 244.2. Ora Ito

SALTO – Condizioni non ideali per il giapponese Ito che arriva comunque a 128 metri. Punteggio di 241.4 e sesto posto. Ora Granerud

SALTO – Grande salto di Granerud che proverà a piazzare la rimonta con un salto di 140.5 metri. Salto si spessore con un punteggio di 264.2, primo posto provvisorio. Ora Deschwanden

SALTO – Buon salto per lo svizzero Deschwanden: 130.5 metri per lui, punteggio di 245.9, che significa quinto posto. Ora Wellinger

SALTO – Il tedesco Wellinger arriva a 129 metri e si inserisce al terzo posto con 247.1 punti.

SALTO – Granerud, Klimov Wellinger nelle prime tre posizioni dopo i primi dieci salti della seconda serie

SALTO – Un buon salto per l'austriaco Tschofenig che arriva a quota 133 metri che significa secondo posto con 255.6 punti. Ora Villumstad

SALTO – Perde qualche posizione il norvegese Villumstad che arriva comunque a 130 metri, punteggio di 245.5, ottavo posto. Ora C. Prevc

SALTO – Bene Cene Prevc: lo sloveno raggiunge quota 135 metri, punteggio di 257.3 che lo pone al secondo posto. Ora Nakamura

SALTO – Raggiunge quota 130 metri il giapponese Nakamura che con 249 punti si inserisce al quinto posto. Ora Johansson

SALTO – La zampata del norvegese Johansson che raggiunge la misura di 135 metri, punteggio di 261.2, secondo posto. Ora Lanisek

SALTO – Diverse sbavature dello sloveno Lanisek in atterraggio. Arriva a quota 135 metri, punteggio di 257.6, qualche penalizzazione dai giudici ed è terzo. Ora Lehye

FONDO – Molto bene il tedesco Lehye che arriva a 136.5 e si inserisce al secondo posto con 263.7. Ora Huber

SALTO – Non riesce la rimonta all'austriaco Huber che arriva a 132 metri ed è sesto con 257.1 punti. Ora Peier

SALTO – Piccolo errore per lo svizzero Peier in atterraggio. L'elvetico raggiunge 132 metri per un punteggio di 261.8 che significa terzo posto. Ora Schmid

SALTO – Debacle del tedesco Schmid che si ferma a 125.5 metri per un punteggio di 249.2 punti. Stanga abbassata a 13.

SALTO – La Polonia continua ad essere in difficoltà. Zyla arriva solo a 131 metri, è terzo con 262 punti. Ora Tande

salto – La Polonia continua ad essere in difficoltà. Zyla arriva solo a 131 metri, è terzo con 262 punti. Ora Tande

SALTO – Non un grande salto di Tande che co 125.5 totalizza 256.1 ed è nono. Ora Geiger

SALTO – Un salto che potrebbe mettere fuori il tedesco geiger dalla lotta per la Tournèe. Geiger si ferma a 127.5, sfrutta la compensazione e la stanga più bassa: punteggio di 265 e primo posto. Ora Y. Sato

SALTO – Ottimo il salto del giapponese Y. Sato che va al comando raggiungendo 130 metri per un punteggio di 267.9. Ora Hoerl

SALTO – Grande salto per l'austriaco Hoerl che raggiunge quota 132 metri. Punteggio di 274.9 e primo posto. Ora Kos!

SALTO – Che salto dello sloveno Kos! Raggiunge una misura di 138 metri in condizioni di vento ideali. Arrivano 286 punti e primo posto. Ora Zajc

SALTO – Non ripete il compagno lo sloveno Zajc che si ferma a 127.5 metri, punteggio di 264.1 e sesto posto parziale. Ora Lindvik

SALTO – Non basta un salto da 138 metri al norvegese Lindvik per avere la certezza di salire sul podio, dove andrà lo sloveno Kos. Lindvik totalizza 283.7 punti ed è secondo. Ora Eisenbichler

SALTO – Fa saltare il banco Eisenbichler!!! Arriva a 143.5, uguagliando il salto di Kobayashi nella prima serie, commette qualche errore in atterraggio e va al comando con un punteggio di 291. Ora R. Kobayashi da stanga 12

SALTO – Salto da 135.5 da stanga più bassa per Kobayashi e grande stile per il giapponese

SALTO – DUE DECIMI!!!! IL GIAPPONESE RYOYU KOBAYASHI PER UN SOFFIO VINCE ANCHE LA SECONDA TAPPA DELLA TOURNEE!!!!

SALTO – Punteggio di 291.2 per Ryoyu Kobayashi 291,0 per Eisenbichler. Non si interrompe la serie negativa della Germania a Garmisch: non vince da 20 anni. Prima gara a Garmisch per lo sloveno Kos e primo podio, con il terzo posto. Grande risultato!

SALTO – Ryoyu Kobayashi vince anche a Garmisch Panterchirchen ed è in testa anche alla classifica della Tournèe con un marcine di 13 punti su Lindvik e di 19 su Kos

SALTO – Primo R. Kobayashi nella seconda tappa della tournèe, secondo posto per il tedesco Eisenbichler, terzo lo sloveno Kos. A seguire Lindvik, Hoerl, Sato, Geiger, Granerud, Zajc, Leyhe.

SALTO CON GLI SCI – Dopo il KO System della seconda gara di Ljubno valida per il Silvester Tournament, al comando c'è un pezzo di storia della disciplina, quello rappresentato dalla giapponese Sara Takanashi, che con i suoi 95 metri sull'HS94 di Ljubno arriva a 134.4 punti, facendo meglio della slovena Ursa Bogataj per 3 punti e dell'austriaca Marita Kramer per 5.9. Esce di scena Jessica Malsiner, cui non basta avere in sottofondo la cover di “Beggin'” dei Måneskin per superare la giapponese Yuka Seto. Per lei 45° punteggio con 89.7.

SALTO CON GLI SCI – Dopo quasi un anno, a Ljubno, torna alla vittoria Sara Takanashi. La plurititolata giapponese, con un punteggio complessivo di 266.8, batte la slovena Ursa Bogataj e l'austriaca Marita Kramer in quel di Ljubno, Slovenia. Tre slovene nelle prime cinque con il 251.8 di Ema Klinec e il 251.5 di Nika Kriznar.

SALTO CON GLI SCI – Dopo quasi un anno, a Ljubno, torna alla vittoria Sara Takanashi. La plurititolata giapponese, con un punteggio complessivo di 266.8, batte la slovena Ursa Bogataj e l'austriaca Marita Kramer in quel di Ljubno, Slovenia. Tre slovene nelle prime cinque con il 251.8 di Ema Klinec e il 251.5 di Nika Kriznar. Kramer, però, vince proprio davanti a Kriznar e Takanashi il Silvester Tournament.