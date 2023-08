LIVE Camila Giorgi-Barty 2-6 3-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: la numero 1 si impone in poco più di un’ora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.06 I numeri parlano chiaro: Camila mette in campo otto vincenti, ma ben 24 errori non forzati, quasi il 50% del fatturato della Barty. Al contempo, la numero 1 al mondo può vantare un quasi perfetto 25/27 con la prima di servizio e dieci punti complessivi persi in battuta. Ora per lei la vincente tra Naomi Osaka ed Amanda Ansimova. Con il ko di Camila Giorgi si chiude invece il torneo femminile per la spedizione azzurra.

11.04 Una Camila Giorgi costantemente in difficoltà non è riuscita ad impensierire la numero 1 al mondo Ashleigh Barty nel terzo turno degli Australian Open. Partita dominata dalla padrona di casa, che ha sofferto solo nel settimo gioco del primo set; per il resto ha tenuto in mano la partita grazie a delle grandi percentuali con la prima di servizio. Giorgi invece assai fallosa durante la partita, facendosi prendere dalla frenesia in molte occasioni.

GAME, SET AND MATCH! Ashleigh Barty batte Camila Giorgi 6-2 6-3!

40-0 Ancora con la prima la numero 1 al mondo. Tre match point.

30-0 Altra prima di servizio devastante della Barty.

15-0 Braccio di ferro tra le due, è Camila a uscire fuori giri.

GAME GIORGI, 5-3. Servizio centrale che la Barty non riesce a far passare.

40-15 Doppio fallo della Giorgi.

40-0 Servizio tagliato e schiaffo incrociato: tre palle del 5-3.

30-0 Stavolta il nastro tradisce la Barty, con la palla che muore nella sua metà campo.

15-0 Servizio che la numero 1 al mondo non riesce a far passare dall’altra parte.

GAME BARTY, 5-2. Altra risposta sparacchiata della Giorgi, ora al servizio per rimanere nel match.

40-0 Risposta quasi in tribuna di Camila, figlia della frustrazione.

30-0 La numero 1 al mondo sta DOMINANDO con la prima: perso solo due punti su 24.

BREAK BARTY, 4-2. E la fretta non aiuta la Giorgi, che manda lunghissimo il rovescio incrociato. Break pesante.

30-40 Bravissima Camila, che arriva sul passante basso di Barty costringendola a un lob difficilissimo.

15-40 Altro doppio fallo dell’azzurra: due palle break per Barty.

15-30 Camila aumenta i giri del motore e colpisce con il dritto incrociato.

0-30 Stavolta la Barty viene aiutata dalla fortuna e dal nastro: risposta che si impenna, Camila ci arriva ma in maniera scomposta non tenendo la palla in campo.

0-15 Erroraccio di Camila, che sbaglia di due metri un rovescio comodo dal centro del campo.

GAME BARTY, 3-2. Ace della numero 1 al mondo

40-15 Doppio fallo Barty, che tende a rischiare anche la seconda di servizio.

40-0 Prima al corpo della numero 1 al mondo, Giorgi non riesce a spostarsi in tempo per il colpo.

30-0 Gran seconda di servizio dell’australiana.

15-0 Risposta fiacca di Camila, la Barty ha tutto il campo a disposizione per lo schiaffo di dritto.

GAME GIORGI, 2-2. Con i suoi attacchi, la Giorgi costringe ancora la Barty in un angolo e all’errore.

40-0 Risposta in rete bloccata della Barty, che finisce in rete.

30-0 Braccio di ferro tra le due, ne esce vincitrice la Giorgi.

15-0 Camila con la buona prima di servizio, poi chiude con lo smash.

GAME BARTY, 2-1. Altra gran prima di servizio dell’australiana.

40-15 Risposta di Camila tra i piedi dell’avversaria che risulta vincente.

40-0 Dritto angolato della Barty.

30-0 La Barty manovra lo scambio a proprio piacimento, costringendo la Giorgi all’errore.

15-0 Rovescio in rete della Giorgi.

GAME GIORGI, 1-1. Arriva l’errore di Barty, Camila sblocca subito il punteggio.

40-0 Lungolinea vincente di Camila.

30-0 Servizio e rovescio per la Giorgi, fuori la difesa dell’australiana.

15-0 Stavolta la Barty non riesce a gestire il servizio avversario.

GAME BARTY, 1-0. Il nastro accomoda il colpo di Camila, con la Barty che ha il corridoio per poter colpire.

40-0 C’è anche l’ace per la numero 1 al mondo.

30-0 Arriva anche la prima vincente per la Barty.

15-0 Risposta sparacchiata dalla Giorgi.

10.35 Spiccano i 16 errori non forzati della Giorgi, oltre ad una resa al servizio che non va oltre al 50%: numeri che non aiutano l’azzurra. Inizia il secondo set

SET BARTY, 6-2. Camila costretta al colpo in taglio che va in corridoio: l’australiana chiude i conti in 32′.

40-AD E arriva un altro doppio fallo, il terzo, della Giorgi. Altro set point.

40-40 Si salva Camila, che con la prima mette lo scambio a suo favore.

30-40 Altro errore per la Giorgi che non controlla un dritto insidioso dell’avversaria: è set point.

30-30 Errore da matita rossa per Camila, che arriva sul colpo corto di Barty e manda lungo l’attacco.

30-15 Altro errore in impostazione della numero 1 al mondo.

15-15 Risponde bene stavolta l’australiana, costringendo Camila all’errore.

15-0 Dritto in rete della Barty.

GAME BARTY, 5-2. Con un ace, la numero 1 al mondo si salva in un game complicatissimo.

AD-40 Scappa via la risposta di dritto dell’azzurra.

40-40 E ancora con il servizio, stavolta con la seconda in kick: niente da fare per la Giorgi.

40-AD Rovescio difensivo che va in rete per la Barty. Altra palla break!

40-40 E altra prima di servizio ottima della Barty! Camila non ha niente da recriminarsi.

30-40 Arriva un altro servizio vincente per la numero 1 al mondo.

15-40 Servizio esterno della Barty, esce di un niente la risposta di Camila.

0-40 Camila sta tirando delle pietrate! In controllo fin dalla risposta, costringe l’avversaria all’errore! Tre palle break!

0-30 Altro vincente dell’azzurra che sta colpendo profondissimo! Altra sventagliata di dritto!

0-15 Camila Giorgi all’arrembaggio! Risposta di dritto paurosa con cui prende il controllo e chiude a rete.

GAME GIORGI, 4-2. Camila serve sul rovescio avversario e poi chiude con il dritto lungolinea.

40-30 Non passa la risposta di taglio della Barty.

30-30 Maledetta fretta per Camila! Errore su una palla un po’ bassa, ma comoda.

30-15 Risposta bloccata un po’ tenera della numero 1 al mondo, Giorgi con il dritto dal centro del campo.

15-15 Stavolta è la Barty a non calibrare bene il colpo in fase di manovra.

0-15 Scappa via il dritto della Giorgi.

GAME BARTY, 4-1. Va fuori la risposta della Giorgi.

40-30 Scambio elaborato della Barty, che chiude con l’accelerazione di dritto

30-30 Rimette le cose a posto la Barty con una buona prima centrale.

15-30 E l’azzurra si fa perdonare con una risposta vincente di rovescio!

15-15 Camila arriva scoordinata su una palla comoda, sbagliandola.

0-15 La Giorgi sfonda con il rovescio incrociato, tenendo alto il ritmo.

GAME GIORGI, 3-1 Si difende bene Camila tirando centralmente, la Barty perde il controllo del colpo: inizia la partita dell’azzurra.

40-0 Largo il dritto dell’australiana.

30-0 Camila ancora all’attacco, in rete la risposta della numero 1 al mondo.

15-0 Dritto incrociato non definitivo, ma la Barty non tiene in campo la sua difesa.

GAME BARTY, 3-0. Arriva un altro errore di Camila in impostazione, è 3-0 in soli otto minuti.

40-0 E a seguire, il servizio vincente.

30-0 Ace Barty.

15-0 PECCATO! La Barty viene a rete in modo scomposto, ma la Giorgi sbaglia il passante.

BREAK BARTY, 2-0. Arriva un altro doppio fallo di Camila, e l’australiana passa subito a condurre.

30-40 E c’è il doppio fallo della Giorgi, subito una palla break da cui difendersi…

30-30 Ed ora il brutto del tennis di Camila: arriva sul back di rovescio di Barty e manda lungo il suo colpo offensivo.

30-15 Prima di servizio a quasi 190 km/h, Barty non controlla la risposta che si ferma sul nastro.

15-15 Il bello del tennis della Giorgi: vede un varco e infila un rovescio lungolinea spettacolare.

0-15 Camila all’attacco, ma sbaglia la misura della volée.

GAME BARTY, 1-0. Va in rete il rovescio della Giorgi.

40-30 Camila prova ad aggredire lo scambio, il suo attacco esce dal campo.

30-30 Doppio fallo Barty.

30-15 Subito un gran punto dell’australiana. Dritto strettissimo in uscita dal servizio.

15-15 Risposta profonda della Giorgi che costringe la Barty all’errore.

15-0 Camila tenta subito di picchiare forte, sbaglia il dritto.

10.01 SI COMINCIA, SERVE ASHLEIGH BARTY

9.56 Le due tenniste intanto sono in campo per il riscaldamento.

9.55 Schiacciasassi finora Ashleigh Barty: solo un gioco concesso a Lesia Tsurenko nel primo turno, due all’altra azzurra Lucia Bronzetti.

9.50 Due partite convincenti per Camila fino ad ora. Rapido 6-4 6-0 inflitto ad Anastasia Potapova, per poi complicarsi un po’ la vita con Tereza Martincova nel secondo set, vinto comunque per 7-5.

9.47 L’ultimo match tra le due è di quattro anni fa, proprio all’Australian Open: la Giorgi fece suo il primo set, ma subì il ritorno della Barty, vincendo solo cinque giochi nelle due frazioni successive.

9.44 Prime due partite che furono davvero senza storia: a Strasburgo 2017 Camila racimolò soltanto tre giochi per il 6-3 6-0 finale. Un mese dopo a Birmingham l’azzurra si ritirò sul 5-2 per la sua avversaria.

9.40 I precedenti sono estremamente favorevoli alla Barty: tre match e tre vittorie per lei tra il 2017 ed il 2018.

9.37 Partita valida per il terzo turno del tabellone femminile, Camila ha uno scoglio enorme da superare nella numero 1 al mondo a caccia del primo trionfo avanti al proprio pubblico.

9.33 Si è conclusa da pochi minuti la sfida tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, con l’azzurro che si è imposto nel tie-break del quinto set. Fra poco ancora Italia con Camila Giorgi che sfida la numero 1 del mondo Ashleigh Barty.

8.04: Purtroppo il match tra Berrettini ed Alcaraz scivola al quinto set. Lo spagnolo ora appare in totale controllo ed ha vinto la quarta frazione per 6-2. Il match tra Giorgi e Barty potrebbe subire un ritardo rispetto all’inizio programmato (ore 9).

7.40: Berrettini ed Alcaraz vanno al quarto set. Lo spagnolo si è imposto per 6-3 nella terza frazione, allungando il match. Ricordiamo che il match tra Giorgi e Barty non comincerà comunque prima delle 9.

7.00: Si è chiuso il secondo set tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz. Lo ha conquistato al tie-break il tennista romano, che si porta avanti di due set nel match.

6.10 In corso il secondo set del match tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, con il romano che ha vinto il primo per 6-2. Al termine di questo incontro, andrà in scena alla Rod Laver Arena la sfida tra Camila Giorgi e Ashleigh Barty (in ogni caso non prima delle 9).

5.05 Si è conclusa la seconda sfida di giornata sulla Rod Laver Arena con il successo di Barbora Krejcikova per 6-4 al terzo set su Jelena Ostapenko. A breve scenderanno in campo Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, poi a seguire sarà il turno di Camila Giorgi contro la n.1 al mondo Ashleigh Barty. In ogni caso, il match dell’azzurra non inizierà prima delle 9 del mattino in Italia.

4.04 In corso di svolgimento adesso il secondo incontro del programma odierno sulla Rod Laver Arena. La ceca Barbora Krejcikova e la lettone Jelena Ostapenko hanno appena cominciato il terzo e decisivo set. Ricordiamo che a seguire andrà in scena il match maschile tra Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini.

2.33 La partita è in programma come quarto match di giornata sulla Rod Laver Arena (il primo della sessione serale australiana, quindi non prima delle 9 in Italia). Al momento si è già conclusa la prima sfida sul Centrale con la netta vittoria della bielorussa Viktoria Azarenka per 6-0 6-2 sull’ucraina Elina Svitolina.

2.30 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Camila Giorgi e Ashleigh Barty, valida per il terzo turno del torneo singolare femminile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia).

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Ashleigh Barty, match valido per il terzo turno dell’Australian Open 2022. Una vera e propria mission impossible per la marchigiana, che per raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale dell’Happy Slam dovrà battere la numero 1 del mondo.

Camila non è mai riuscita ad incamerare un risultato positivo contro l’australiana: tre partite e tre sconfitte tra il 2017 ed il 2018. Il primo match tra le due risale al secondo turno dell’International di Strasburgo, in cui la Barty di impose con un netto 6-3 6-0. Un mese dopo, ai quarti di finale di Birmingham, l’azzurra si ritirò sul 5-2 della prima frazione, mentre la terza partita arrivò proprio agli Australian Open nel 2018: il match più equilibrato fra i tre, in cui la Giorgi riuscì a strappare la prima frazione per poi venire rimontata, vincendo solo cinque giochi nelle frazioni successive.

Quasi due partite perfette per Camila Giorgi in questo Australian Open: il debutto con la russa Anastasia Potapova è andato via liscio, con un netto 6-4 6-0 in suo favore. Per lunghi tratti anche la sfida con la ceca Tereza Martincova ha seguito lo stesso canovaccio, ma sul 5-2 della seconda frazione l’azzurra ha rischiato di complicarsi un po’ la vita con un vuoto al servizio. La Barty invece, a caccia del suo primo successo nello Slam di casa, ha finora lasciato le briciole a chi le è capitata davanti: solo tre giochi persi tra l’ucraina Lesia Tsurenko e l’altra azzurra Lucia Bronzetti.

Per il match tra Camila Giorgi ed Ashleigh Barty è prevista la ribalta della Rod Laver Arena: le due saranno protagoniste del primo match della sessione serale, che comincerà non prima delle 9.00 ora italiana. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE integrale della partita: buon divertimento!

