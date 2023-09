Ciclocross oggi, Mondiali 2022: orari 30 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Terza ed ultima giornata dei Mondiali di Ciclocross di Fayetteville 2022. La rassegna iridata arriva quindi alla sua conclusione dopo aver regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri con la vittoria nella Team Relay e il bronzo di Slivia Persico. Ultimi tre titoli da assegnare nelle ultime tre gare: Uomini Junior, Donne U23 e Uomini Elite.

https://www.oasport.it/2022/01/live-ciclocross-mondiali-2022-in-diretta-occasione-iridata-per-tanti-pidcock-e-iserbyt-i-favoriti/

Il programma si aprirà alle 18.00 con la gara che assegnerà la maglia iridata per gli Uomini Junior. L’unico azzurro in gara sarà Luca Paletti che è riuscito a raggiungere il gruppo in Arkansas con un viaggio last minute, dopo aver osservato i 5 giorni di quarantena previsti per aver avuto un contatto con un soggetto positivo al Coronavirus. Il bronzo europeo di quest’anno parte come un outsider per le medaglie, ma inevitabilmente la situazione d’emergenza in cui si è trovato potrebbe avere delle conseguenze, come visto ieri con Valentina Corvi, che ha seguito lo stesso iter.

Seconda gara di giornata sarà quella riservata alle Donne Under 23, con partenza alle 20:00. Persa Gaia Realini per il protocollo anticovid, sarà compito solo di Lucia Bramati difendere i colori azzurri. La giovanissima atleta, che ha offerto un’ottima performance nella vittoria della Team Relay, è ancora distante dalle migliori della sua categoria. Si prevede grande spettacolo in testa tra le tre orange che hanno saputo emergere anche tra le Elite in Coppa del Mondo, Fem Van Empel, Puck Pieterse e Shirin Van Anrooij.

Giornata e campionati si chiuderanno con la tanto attesa gara degli Uomini Elite delle 21:30. Come noto, non ci saranno i vincitori delle ultime sette edizioni Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, e purtroppo non ci sarà neanche Jakob Dorigoni, fermato anche lui dal protocollo anticovid. Nonostante non siano presenti azzurri, i motivi di interesse certo non mancano. I favoriti per succedere al dominio dei due fenomeni sono Tom Pidcock e Eli Iserbyt. Il primo può fare la storia diventando il primo britannico in maglia iridata, il secondo vuole provare a cogliere l’occasione della vita nella miglior stagione in carriera.

Solo la gara degli Uomini Elite avrà copertura televisiva su Eurosport2, mentre tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming da Discovery+ e Eurosport Player. Noi di OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE integrale minuto per minuto della gara riservata alle Elite Uomini, per scoprire insieme a voi chi sarà il successore di Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert.

PROGRAMMA, ORARI, GARE 30 GENNAIO MONDIALI DI CICLOCROSS

Ore 18:00 Uomini Junior (Luca Paletti in gara)

Ore 20:00 Donne Under 23 (Lucia Bramati in gara)

Ore 21:30 Uomini Elite (Nessun italiano in gara)

GARE 30 GENNAIO MONDIALI DI CICLOCROSS, DOVE SEGUIRLE

Diretta TV: Solo gara Uomini Elite. (Inizio copertura alle 22:00)

Diretta Streaming: Discovery+. Eurosport Player

DIRETTA LIVE su OA Sport della gara Donne Elite

Foto LiveMedia/Luca Tedeschi