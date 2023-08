Campaccio 2022, risultati gara femminile. Seyaum firma la doppietta dopo la BoClassic, Nadia Battocletti sesta

Dawit Seyaum ha vinto la gara femmminile del Campaccio 2022, 65ma edizione del tradizionale cross dell’Epifania che va in scena a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano) e che è inserito nel Gold Cross Country Tour (il massimo circuito della Federazione Internazionale. In una bella giornata di sole e con temperature miti, lungo un percorso di 6 km particolarmente esigente e rivelatosi selettivo, l’etiope ha piazzato la zampata decisiva grazie a una micidiale progressione nel corso dell’ultimo chilometro, mettendo in ginocchio una a una tutte le sue avversarie dirette.

Si è trattato di un bel bis per la 25enne, che lo scorso 31 dicembre aveva vinto la BoClassic, la classica corsa di San Silvestro che va in scena per le strade del centro a Bolzano (5 km su strada). La mezzofondista, già ottava sui 1500 metri alle Olimpiadi di Rio 2016, prolunga il dominio del suo Paese nell’albo d’oro, visto che nelle ultime due edizioni avevano fatto festa Fotyen Tesfay e Tsehay Gemechu. Dawit Seyaum ha trionfato col tempo di 18’48” (a sedici secondi dal record della manifestazione siglato dalla keniana Hellen Obiri nel 2017).

Il Campaccio 2022 si è rivelato come da pronostico una gara dominata dalle africane, visto che all’ultimo chilometro sono rimaste cinque atlete provenienti da quel Continente. Seyaum ha poi aperto il gas e ha fatto la differenza, precedendo al traguardo per un secondo l’eritrea Rahel Ghebreyohannes Daniel, vincitrice a metà novembre nella campestre spagnola di Atapuerca. A completare il podio, attardata di tre secondi dalla vincitrice, è stata la keniana Beatrice Chebet, seconda ad Atapuerca ormai un paio di mesi fa e campionessa del mondo under 20 nel 2019.

https://www.oasport.it/2022/01/campaccio-2022-risultati-gara-maschile-addisu-trionfa-per-distacco-eyob-faniel/

La nostra Nadia Battocletti, reduce dal terzo posto alla BoClassic, ha tenuto il passo delle africane per il primo quarto d’ora, non riuscendo però a digerire il primo cambio di passo di Seyaum. La 21enne trentina, settima sui 5000 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha concluso in sesta posizione col tempo di 19’06”, precedendo in volata la slovena Klara Lukan, sua grande rivale negli ultimi anni. La fresca Campionesa d’Europa under 23 di cross è risultata la prima europea al traguardo e può ritenersi soddisfatta del piazzamento, vista la caratura delle avversarie che l’hanno preceduta. Nono posto per Anna Arnaudo (19’40”).

Foto: Pier Colombo