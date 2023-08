Calcio, Serie A 2021-2022: Lazio e Atalanta pareggiano 0-0 tra i fischi dell’Olimpico

Si chiude con un pareggio a reti bianche il terzo anticipo del sabato della 23ma giornata della Serie A 2021-2022 di calcio maschile, andato in scena questa sera sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico di Roma. Lazio e Atalanta non sono andate oltre lo 0-0, fornendo uno spettacolo poco esaltante.

Con questo risultato, i ragazzi di Gian Piero Gasperini restano al quarto posto in classifica e allungano a +2 sulla Juventus quinta. Lazio invece ancora molto lontana dalla zona Champions, che dista al momento 7 punti ma con una partita giocata in più rispetto alle avversarie dirette.

Avvio di partita abbastanza tattico e a ritmi non troppo elevati per entrambe le compagini all’Olimpico, con la Lazio che prova ad imporre il proprio gioco senza riuscire ad impegnare particolarmente Musso. Il primo tempo va così in archivio stranamente senza grandi emozioni, considerando il potenziale offensivo delle due squadre.

La ripresa presenta lo stesso copione visto già nel primo tempo almeno fino al 64′, quando Zaccagni colpisce di testa su cross di Milinkovic-Savic centrando in pieno il palo. L’Atalanta risponde un minuto più tardi, ma il tiro dal limite dell’area di Miranchuk è impreciso.

Assedio dei biancocelesti nell’ultimo quarto d’ora, con la Dea che rinuncia ad attaccare limitandosi alla fase difensiva per provare a blindare il pareggio nonostante la presenza in campo di numerosi giovani chiamati in extremis dalla Primavera. Finisce 0-0 tra i fischi dei tifosi laziali.

Foto: Lapresse