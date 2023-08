ATP Cup 2022, primi risultati. Argentina e Spagna strapazzano Georgia e Cile

Sul cemento di Sydney (Australia) è iniziata la ATP Cup 2022, torneo tennistico per Nazionali che ha inaugurato il 2022 e con cui inizia la lunga stagione che durerà undici mesi. Ad aprire le danze sono state due contese, il cui risultato è stato quello previsto alla vigilia.

L’Argentina ha sconfitto la Georgia per 3-0. Federico Delbonis ha debuttato con un convincente 6-1, 6-2 contro Aleksandre Metreveli: tutto facile per il numero 44 al mondo contro il modesto numero 571 del ranking ATP. Successivamente il quotato Diego Schwartzman ha giganteggiato contro Nikoloz Basilashvili nella sfida tra i due migliori giocatori: secco 6-1, 6-2 in favore del numero 13 al mondo contro il numero 22. I sudamericani hanno fatto loro anche il doppio: Gonzalez e Molteni non hanno avuto problemi contro Purtseladze e Tkemaladze, chiudendo rapidamente i conti per 6-1, 6-2.

La Spagna ha vinto per 3-0 contro il Cile. Pablo Carreno Busta (numero 20) ha sofferto più del previsto contro Alejandro Tabilo (numero 120), riuscendo comunque ad avere la meglio per 6-4, 7-6 (4). Roberto Bautista Agut, numero 19 al mondo, ha strapazzato Cristian Garin, che lo precede di due posizioni nel ranking ATP: schiacciante 6-0, 6-3 in favore dell’iberico. Il doppio formato da Davidovich Fokina e Martinez è ricorso al super tie-break per avere la meglio: dopo aver vinto il primo set al tie-break (concedendo tre punti ai rivali), ha concesso la seconda frazione per 6-4 e poi ha vinto per 10-7.

La Spagna balza al comando del gruppo A (la Serbia è attualmente in campo contro la Norvegia), mentre l’Argentina comanda il gruppo D (Grecia-Polonia è in corso di svolgimento). Domani toccherà all’Italia, impegnata a partire dalle ore 07.30 contro l’Australia.

Foto: Lapresse