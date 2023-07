Volley femminile, Mondiale per Club: Conegliano parte a razzo e travolge il Fenerbahce, Egonu 21 punti

Conegliano inizia in maniera brillante la propria avventura al Mondiale per Club 2021 di volley femminile. Le Pantere hanno surclassato il Fenerbahce Istanbul con un secco 3-0 (25-12; 25-23; 25-23), conquistando il primo successo nella fase a gironi e portandosi in testa alla Pool A. Le Campionesse del Mondo in carica, presentatesi ad Ankara (Turchia) per difendere il titolo conquistato due anni fa, hanno letteralmente soppiantato le padrone di casa, giganteggiando in lungo e in largo: primo set dominato, qualche brivido nella seconda frazione e nel finale del terzo parziale dopo aver dominato. Un’affermazione convincente, in modalità tipica della corazzata che negli ultimi due anni ha perso soltanto un incontro (un paio di settimane fa contro Firenze).

Un successo schiacciante per le Campionesse d’Europa, che hanno praticamente ipotecato la qualificazione alle semifinali (passano il turno le prime due classificate per ogni girone, il prossimo match sarà venerdì 17 dicembre, alle ore 13.00, contro le brasiliane del Dentil Praia Clube). Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno sfoderato tutto il loro potenziale tecnico, salvo qualche sbavatura nel secondo set che ha appunto lasciato qualche margine al sestetto allenato da Zoran Terzic (CT della Serbia), e hanno fatto subito capire di essere la seria pretendente allo scettro del pianeta pallavolistico (la rivale più quotata appare il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti, sconfitto nella finale dell’ultima Champions League e inserito nell’altro girone).

Prestazione di rilievo da parte dell’opposto Paola Egonu (21 punti, 3 aces), semplicemente strepitosa nelle fasi scottanti di secondo e terzo set. La leader della Nazionale è stata ben spalleggiata in attacco dalle schiacciatrici Kathryn Plummer (13 punti con 2 muri, oggi davvero molto incisiva) e Megan Courtney (7, 2 muri). Regia impeccabile della solita Joanna Wolosz (4 muri), che ha ben lanciato anche le due centrali Raphaela Folie (6 punti) e Robin De Kruijf (7, 2 muri), encomiabile lavoro del libero Monica De Gennaro.

La capitana Miriam Sylla è rimasta in panchina. Il Fenerbahce è stato annichilito e non stiamo parlando di una squadra qualsiasi perché, oltre all’allenatore di lusso in panchina, possono fare affidamento su ottime giocatrici come le attaccanti Arina Fedorovtseva (18 punti), Anna Lazareva (12) e Meliha Ismailoglu (3), senza dimenticarsi delle centrali Eda Erdem (6) e Mina Popovic (2).

CLASSIFICA POOL A: Prosecco Doc Imoco Conegliano Volley 1 vittoria (3 punti), Fenerbahce Opet Istanbul 0 vittorie (0 punti), Dentil Praia Clube 0 vittorie (0 punti)*. *= 1 partita in meno

LA CRONACA DELLA PARTITA

Conegliano parte subito in maniera convinta, Plummer e Courtney sono incisive e poi Egonu piazza l’ace del 7-4. Popovic e Ismailoglu tengono le turche a galla, ma poi le Pantere regalano spettacolo: muro di De Kruijf su Fedorovtseva, gamma di Egonu, errore di Popovic, parallela di Plummer su bagher rovesciato da posizione impossibile di De Gennaro, stampatona di Plummer su Lazareva. Le Campionesse del Mondo volano sul +6 (12-6), poi arrivano ancora tre muri di fila per il 15-6 della compagine italiana. Le ragazze di coach Daniele Santarelli viaggiano tranquille e controllano la situazione con relativa facilità, Egonu strabilia con tre colpi di classe e l’errore di Erdem al servizio consegna il set alle venete.

Il secondo parziale inizia in maniera combattuta, anche se un mani-out di Egonu, un muro di Wolosz e un errore offensivo di Lazareva permettono a Conegliano di issarsi sul 10-7. Le Campionesse d’Italia commettono qualche imprecisione di troppo in attacco, il Fenerbahce prende fiducia e, spinto da Lazareva e Fedorovtseva, agguanta il pareggio a quota 15. Il turno in battuta della russa ha fatto male, ma poi sbaglia dai nove metri e Folie ricambia con un ace (17-15). Le Pantere si incartano proprio in questo frangente: errore di Folie, Courtney prende l’asta, vincente della subentrata Ana Cristina, muro di Erdem su Egonu e stoccata di Lazareva. Le turche conducono per 20-17, ma Conegliano rientra in un amen grazie a due staffilate di Courtney intervallate dall’ace di Egonu (20-20). Serrata lotta punto a punto, Egonu timbra la pipe del 23-22 ed entra Frosini per il turno in battuta: grande servizio e Folie chiude il punto del 24-22. Fedorovtseva annulla il primo set-point, sul secondo Egonu è una sentenza.

L’Imoco riparte a razzo anche nella terza frazione, con due muri di Courtney e un ace di Egonu vola sul +4 (8-4). Gli attacchi di Egonu e Plummer, uniti ai muri di Wolosz e Folie, valgono il 16-11. Pallonetto spinto di Egonu per il 20-14 e sembra fatta, ma le venete iniziano un po’ a soffrire e faticano a trovare il punto. Palla con insistenza a Egonu, che pesca un micidiale uno-due per il 24-20. Ismailoglu, Fedorovtseva ed Erdem annullano tre match-point, ma sull’ultima occasione utile Paola Egonu non sbaglia e Conegliano vince.

Foto: FIVB