Scherma, Coppa del Mondo 2021-2022: Alice Volpi trionfa a Saint Maur, sul podio anche Francesca Palumbo

Si apre con una vittoria la nuova avventura di Stefano Cerioni da CT del fioretto italiano. Nella prova di Coppa del Mondo a Saint Maur, Alice Volpi ha conquistato il successo, superando in una bellissima finale la campionessa olimpica Lee Kiefer all’ultima stoccata per 15-14. Le pedane francesi portano fortuna alla toscana, che aveva vinto proprio nella località transalpina due anni fa, battendo all’ultimo atto nel derby azzurro Martina Batini.

Giornata veramente positiva per la squadra azzurra, visto il terzo posto di Francesca Palumbo. La nativa di Potenza si è arresa in una semifinale tutta italiana contro Volpi con il punteggio di 15-12. Derby anche nell’altra semifinale con Kiefer che ha battuto la connazionale Dubrovich per 15-4.

Per Volpi è stato quasi un campionato italiano, visto che la toscana ha superato nei quarti di finale Martina Batini per 15-9 e prima agli ottavi Erica Cipressa per 15-8. Palumbo, invece, aveva rischiato nei sedicesimi, battendo per 15-14 la russa Samsonova, per poi ottenere due belle vittorie contro la giapponese Ueno (15-12) e la russa Tripapina (15-10).

Detto già di Batini e Cipressa, nei sedicesimi si è fermato il cammino di Elena Tangherilini, mentre al primo assalto sono state sconfitte Martina Favaretto, Elisabetta Bianchin, Anna Cristino, Camilla Mancini e Serena Rossini.

