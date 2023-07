LIVE Biathlon, Inseguimento uomini Le Grand-Bornand in DIRETTA: Fillon Maillet stravince davanti a Latypov e Christiansen. 19° Bormolini, fuori dai trenta Hofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.42 La nostra DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile di Le Grand-Bornand finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi e notizie sul mondo del biathlon. Un caro saluto e buona giornata a tutti!

15.40 315 Fillon Maillet, 312 Samuelsson, 311 Jacquelin, 307 Christiansen, 307 Latypov: incertissima la lotta al pettorale giallo “natalizio”.

15.39 Ottava vittoria in Coppa del Mondo per Quentin Fillon Maillet, 37 podi in carriera. Già il secondo successo stagionale per il transalpino.

15.38 Ci saranno quindi quattro italiani domani nella mass start: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi al femminile, Lukas Hofer e Thomas Bormolini al maschile.

15.37 Fillon Maillet domani avrà il pettorale giallo: lo perde Jacquelin. Samuelsson undicesimo perde punti sul transalpino vincitore.

15.35 Hofer taglia il traguardo in 32° posizione, non banale visto il primo disastroso poligono.

15.34 Arriva anche Bormolini: 19° posizione, eguagliato il miglior risultato in un inseguimento.

15.33 Quarto un ottimo Smolski davanti a Johannes Boe, Laegreid e Tarjei Boe.

15.32 LATYPOV PRECEDE CHRISTIANSEN! Il norvegese si è fiondato da dietro, ma non è riuscito a passare il russo.

15.31 Prende la bandiera per volare sul traguardo Fillon Maillet! Una vittoria per dispersione quella del transalpino che potrebbe volare da oggi in testa alla generale!

15.30 Latypov mantiene una decina di metri su Christiansen per la seconda posizione.

15.29 Hofer invece da dietro è riuscito a risalire fino alla 32° piazza.

15.28 Due errori per Bormolini che esce dal poligono in 18a posizione.

15.27 Tre errori per uno Jacquelin disastroso: non è la prima volta che questo ragazzo gestisce la gara in maniera scriteriata.

15.26 Zero per Christiansen e Latypov che si giocano la seconda e terza posizione! Quarto un super Smolski.

15.25 FILLON MAILLET LE ROI!!!!!! POLIGONO MOSTRUOSO!!!! STRAVINCE L’INSEGUIMENTO DI LE GRAND-BORNAND CON IL BOATO DEL PUBBLICO!

15.24 Sprinta verso una delle sessioni di tiro più importanti della carriera Fillon Maillet.

15.23 Latypov e Christiansen viaggiano di pari passo a una trentina di secondi da Fillon Maillet.

15.22 Fillon Maillet ha vinto sette gare in Coppa del Mondo, quattro delle quali ad inseguimento, format di gara che gli si addice maggiormente.

15.21 Bormolini commette un errore ma è dodicesimo! Gara sontuosa dell’azzurro!

15.20 Jacquelin torna in posya dietro a Christiansen, Smolski e Laegreid.

15.19 ZERO DI FILLON MAILLET CHE SE NE VA!! Un errore per Latypov, due per Jacquelin che ha esagerato in questo giro!

15.18 Fillon Maillet torna su Jacquelin e Latypov! Jacquelin ha deciso di rallentare prima del poligono!

15.17 Come sta andando Jacquelin! Il francese sta dando più di cinque secondi a Johannes Boe!

15.16 Pulito anche Hofer! L’azzurro risale fino alla 43° posizione, a ridosso della zona punti.

15.15 ZERO TROVATO DA BORMOLINI! Tredicesimo dopo due poligoni!

15.15 Non sbaglia Johannes Boe e nemmeno Christiansen. Due errori per Samuelsson.

15.14 POLIGONO SONTUOSO DI JACQUELIN E FILLON MAILLET! Sono al comando insieme a Latypov!

15.13 Sbaglia sull’ultimo bersaglio Latypov! Il russo è stato velocissimo comunque nello shooting time.

15.12 Appaiati Jaquelin, Fillon Maillet, Laegreid e Smolski.

15.11 Johannes Boe sta perdendo su Latypov e sul connazionale Christiansen che lo precede di nove secondi.

15.09 Hofer è cinquantacinquesimo ad una ventina di secondi dalla zona punti. Deve rimanere nei primi 25 della classifica generale per accedere alla mass start di domani.

15.08 Malissimo invece Lukas Hofer! Addirittura tre errori!

15.08 Zero per Bormolini! L’azzurro è quindicesimo! Grande partenza!

15.07 Dietro sbagliano solo Andersen e Samuelsson, perfetti tutti gli altri.

15.07 DUE ERRORI PER JOHANNES BOE!! Impeccabile Latypov che va al comando!

15.06 Si entra al primo poligono: Johannes Boe ha rallentato prima di entrare al poligono.

15.05 Partenza discreta per Bormolini che ha perso due secondi dalla testa e transita ad un chilometro e mezzo in diciottesima piazza.

15.04 Latypov ha perso un paio di secondi da Johannes Boe: ora ne paga nove.

15.03 Jacquelin, Fillon Maillet, Andersen e Laegreid sono appaiati nel gruppetto che porta alla terza posizione.

15.01 Comincia anche la prova di Thomas Bormolini e Lukas Hofer.

15.00 PARTE JOHANNES BOE!! COMINCIA LA GARA!!

14.58 Occhio anche a Sturma Laegreid: la sua solidità al tiro lo pone sempre tra i favoriti nelle gare con quattro poligoni.

14.56 Sebastian Samuelsson, leader della Coppa del Mondo, scatta dalla nona piazza a 41 secondi dalla testa. Lo svedese può rimontare, vista la grande condizione di forma.

14.54 Partono più indietro gli italiani: Bormolini dalla diciassettesima posizione e Hofer dalla trentesima. Per entrambi un obiettivo realistico può essere la top-15.

14.52 Partirà dalla terza posizione la sorpresa norvegese, il giovane Filip Fjeld Andersen, classe 1999. Non è abituato a partire nelle posizioni di vertice, ma una prestazione solida al poligono gli può permettere di ottenere un risultato di peso.

14.50 Osso durissimo da buttare giù sarà Quentin Fillon Maillet: gioca in casa e nelle corse con quattro poligoni spesso e volentieri si esalta.

14.48 Subito dietro partirà Eduard Latypov: il russo sta avendo una grande costanza in questa stagione sia al tiro che sugli sci. Non sarà semplice scardinarlo.

14.46 Il norvegese ha un rapporto speciale con questa località: sette vittorie in nove gare disputate. Il peggior piazzamento è un quarto posto.

14.44 Johannes Boe partirà davanti a tutti dopo la prima vittoria stagionale nella sprint di ieri. Non sarà semplice scardinare il fenomeno norvegese.

14.42 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile 12,5 km di Le Grand-Bornard (Francia), quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022.

La classifica di Coppa del Mondo maschile – La cronaca della sprint

Tutti andranno a caccia di Johannes Boe: il norvegese, dopo un inizio di stagione in sordina, ha alzato la voce vincendo la sprint con una prestazione solida sia al tiro che sugli sci. Il più piccolo dei fratelli Boe ad Annecy vanta sette vittorie in nove gare disputate in questa località, dimostrando una grande affinità con questo contesto di gara. Partiranno dietro al fuoriclasse scandinavo Eduard Latypov e il giovane sorprendente Filip Fjeld Andersen. Ossi durissimi saranno il vice-detentore della Coppa del Mondo Sturma Holm Laegreid e il padrone di casa Quentin Fillon Maillet, sempre pericolosissimo nei format di corsa sull’uomo. Il leader della Coppa del Mondo Sebastian Samuelsson partirà con il nove a 41 secondi dalla testa.

Due italiani si sono qualificati all’inseguimento: Thomas Bormolini e Lukas Hofer. Il primo sta trovando una grandissima continuità al tiro e una discreta condizione sugli sci: un’altra prova solida al poligono potrebbe permettergli di sognare la top-15. Il secondo parte con il pettorale 30 a 1’26” da Johannes Boe, ma può recuperare diverse posizioni in caso di buone percentuali al tiro e una prestazione sugli sci sui suoi standard. Non si sono qualificati invece Daniele Cappellari e Tommaso Giacomel, quest’ultimo vittima di una gara sottotono con cinque errori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della 12,5 km ad inseguimento maschile a Le Grand-Bornard (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022. La gara partirà alle 15.00, noi ci sentiremo con un po’ di anticipo per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

Foto: Federico Angiolini