Taekwondo, Europei Juniores 2021: i risultati della prima giornata. Russia dominante

La prima giornata degli Europei juniores 2021 di taekwondo si è conclusa. Dai tatami di Sarajevo sono arrivati i primi risultati in cinque categorie di peso diverse. Andiamo a vedere come sono andate le cose, sia in ottica italiana sia in ottica generale.

Uomini -48 kg

A prendersi il gradino più alto del podio è stato il russo Idar Bagov che, nella finalissima, ha avuto la meglio per 28-19 sullo spagnolo Marcos Jimenez. I bronzi in palio invece sono andati rispettivamente all’ucraino Teimur Saidi e al greco Alexandros Barkof.

Per l’Italia, in tabellone, era presente Samuele Ioviero: la sua avventura però è terminata subito, nei 1/16 di finale, quando l’azzurro è stato fermato dall’azero Rahid Valiyev con lo score di 7-4.

Uomini -45 kg

Altra vittoria della Russia, questa volta con Lev Maiorko. A dir poco dominante il taekwondoka dell’Est che, per mostrare a tutti la sua superiorità, ha spazzato via in finale (38-8) l’ucraino Maksym Manenkov, arrivato secondo. A completare il podio, ci hanno pensato il britannico Owen Blunt e l’azero Punhan Mursalov.

Biagio Cariati, il rappresentante tricolore nella categoria, ha arrestato immediatamente la sua corsa pagando nettamente dazio negli ottavi di finale al Tsvetan Yakimov (4-26).

Donne -59 kg

Risuona l’inno belga: il merito è di Sarah Chaari, che a Sarajevo si prende lo scettro continentale imponendosi in finale per 26-17 sull’ungherese Luana Marton; in un quadro delle medagliate che ha compreso anche i bronzi della turca Hatice Pina Yigitalp e della britannica Neve McPhillie.

Un peccato per Fabiana Schiano: dopo aver superato il primo turno infatti, contro la cipriota Antreana Chilleos, l’italiana è andata a sbattere proprio contro Sarah Chaari cedendo per 32-1 negli ottavi di finale.

Donne -55 kg

La spagnola Laura Rodriguez (testa di serie n° 4 del tabellone) fa saltare il banco in Bosnia vincendo l’oro della categoria in una finale dominata addirittura per 20-0 contro l’ucraina Darya Kostenevych. Terzo gradino del podio invece, in coabitazione, per la francese Julie Nguyen e la croata Ivana Duvancic.

Nulla da fare per Rossella Guarna: la rappresentate italiana è uscita nei 1/16esimi di finale (14-2) di fronte alla bulgara Sofia Liubich.

Donne -68 kg

Ultimo torneo della giornata, chiuso dall’affermazione della russa Polina Shvedkova. In una finale tirata, finita 15-10, la neocampionessa continentale juniores ha avuto la meglio sulla padrona di casa Nadina Mehmedovic; in una foto sul podio che ha visto la turca Sude Yare Uzuncavdar e la tedesca Esmeralda Husovic mettersi i bronzi al collo; con quest’ultima, peraltro, giustiziera della nostra Simona Ascolese (11-6), nei quarti di finale, dopo che l’azzurra era riuscita a superare il primo ostacolo (3-0), rappresentato dall’ucraina Renata Podolian.

Foto: FITA Taekwondo