Scacchi, Mondiale 2021: Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi pattano la prima partita

Si conclude sul risultato di parità la prima partita del match valevole per il Mondiale 2021 di scacchi. Ian Nepomniachtchi e Magnus Carlsen danno vita a una partita piacevole, con diversi spunti tecnici, ma alla fine ricorrono alla tripla ripetizione di posizione per rendere ufficiale l’equa divisione del punto. Per il momento, dunque, l’ultima vittoria a cadenza classica in un match iridato rimane quella del 24 novembre 2016, con Carlsen che sconfisse Karjakin nella decima sfida del loro confronto, pareggiando la situazione per poi prevalere agli spareggi rapid.

Nepomniachtchi, come largamente prevedibile, apre con 1. e4, e si arriva in breve tempo a una Spagnola chiusa con l’arrocco corto come settima mossa del Nero. Inusuale l’ottava mossa del Bianco (8. h3), ancor più inusuale quella del Nero (Ca5), che come frequenza si conta sulle dita di una mano. Nella sostanza, Carlsen finisce per sacrificare un pedone in cambio di una discreta pressione sull’ala di Donna.

Scambiate rapidamente le Donne, che spariscono dalla scacchiera dopo 15 mosse, ci si addentra in tempi di riflessione particolarmente lunghi (il recordman è Carlsen, quasi 21 minuti per il 17° tratto). Nepomniachtchi gioca abbastanza in sicurezza, ma col tempo rischia di essere infilato in virtù delle due coppie di pedoni doppiati, rispettivamente sulle colonne b e f, che si contrappongono alla Torre in e1 che controlla tutta la colonna aperta.

La spinta di pedone in b4 del Campione del Mondo indica la sua volontà di mettere alla prova le qualità difensive dello sfidante, che però gioca con precisione senza, contemporaneamente, mai finire in problemi di tempo. Il finale di Torri e Cavallo che ne consegue, pur con il materiale pareggiato in virtù del recupero del pedone precedentemente sacrificato dal Nero, è patto: la tripla ripetizione di posizione, giunta dopo il controllo del tempo, fa terminare questo primo faccia a faccia dopo poco meno di quattro ore. I due si rivedranno domani ancora alle 13:30.

NEPOMNIACHTCHI-CARLSEN – PARTITA 1

Foto: FIDE / Eric Rosen