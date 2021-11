Il secondo dei Test Match delle Autumn Nations Series 2021, il calendario di incontri del rugby internazionale di questo mese di novembre, ha visto oggi l’Italia perdere per 16-37 contro l’Argentina. Ha parlato al sito federale il capitano degli azzurri, Michele Lamaro.

Per lui oggi seconda presenza da capitano: “In ogni momento del match, fino alla meta di Bosch, abbiamo sempre avuto la sensazione di poterla riprendere, ma oggi ci sono stati alcuni passaggi in cui la squadra si è disunita, e su questo dobbiamo certamente lavorare per evitare che la cosa si ripeta“.

Il racconto del match: “Nel gioco a terra siamo stati abbastanza performanti, non credo ci siano stati passi indietro rispetto alla Nuova Zelanda, mentre è evidente che il nostro gioco in attacco deve alzare il suo standard per risultare competitivo a questi livelli“.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani