Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2021: Mishina-Galliamov in testa dopo lo short delle coppie. Secondi Tarasova-Morozv

Comincia con il piede giusto l’avventura al Grand Prix di pattinaggio artistico per Anastasia Mishina-Alexander Galliamov. I detentori del titolo iridato si sono infatti imposti nello short program delle coppie all’NHK Trophy 2021, quarta tappa della competizione itinerante in fase di svolgimento al Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium di Tokyo (Giappone), registrando per l’occasione il nuovo primato personale.

Gli atleti di Tamara Moskvina e Artur Minchuk si sono resi autori di un programma privo di sbavature di rilievo, inaugurato con il triplo twist, assegnato di livello 4 come tutti gli elementi a chiamata, e proseguito con un ampio triplo flip lanciato, il triplo salchow in parallelo e la spirale della morte; ben realizzando anche la trottola side by side, i russi hanno quindi portato a termine la prova con la sequenza di passi e il sollevamento del gruppo 4, guadagnando per la prima volta in carriera in una gara internazionale quota 78.40 (42.92, 35.48).

A tre lunghezze di distanza si sono piazzati i compagni di squadra più navigati Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov che, dopo tanti short eseguiti senza patemi, hanno dovuto cedere il passo a causa di una caduta nella difficoltà più ostica, il triplo salchow in parallelo, eseguito con caduta dalla dama; defaillance che ha inchiodato gli allievi del duo Trankov/Tutberidze a quota 75.78 (40.58, 36.20) con comunque il miglior riscontro sul secondo punteggio.

Prosegue infine il periodo d’oro dei padroni di casa Riku Miura-Ryuichi Kihara, ancora una volta sopra zona 70 nel segmento più breve grazie a una performance solidissima valutata 73.98 (40.00, 33.98), praticamente quattro punti in più degli statunitensi Ashley Cain Gribble-Timothy Leduc, al momento quarti con 70.75 (37.95, 32.80). Crollano invece i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nolan Seegert, addirittura settimi con 54.63 (25.17, 29.46)

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: LaPresse