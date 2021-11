NetxGen ATP Finals, definiti i gironi. Lorenzo Musetti evita Alcaraz, Flavio Cobolli riserva

Si è tenuto poco fa, al Meliá Hotel di Milano, il sorteggio delle Next Gen ATP Finals 2021, di scena all’Allianz Cloud (PalaLido) e di ritorno dopo un anno di stop, poiché la pandemia di Covid-19 non consentiva di stilare una Race to Milan credibile in soli 2+3 mesi di attività, fermata dalla lunga pausa del 2020. Si giocherà da martedì 9 a sabato 13, tempo sufficiente perché si possa poi lasciar spazio alle ATP Finals di Torino.

Un italiano in gara, Lorenzo Musetti: il toscano è stato sorteggiato nel girone B, che comprende l’americano Sebastian Korda, l’argentino Sebastian Baez e il francese Hugo Gaston. L’italiano, nei precedenti, è avanti 1-0 con il classe 2000 della Florida, mentre con il transalpino ha perso nel secondo turno delle qualificazioni a Parigi-Bercy: l’uno è poi stato ripescato battendo il serbo Laslo Djere e l’altro è giunto fino ai quarti di finale. Con il sudamericano c’è un precedente da junior, risalente all’ITF Junior Masters 2018, e fu Musetti a vincere in rimonta per 4-6 7-6 6-4. Tornando a Gaston, sono da registrare sempre a livello junior altri due precedenti: 1-1 in questo caso. Da una parte vittoria dell’italiano a Wimbledon 2018, dall’altra proprio al Junior Masters successo del francese.

Nell’altro raggruppamento sono presenti invece lo spagnolo Carlos Alcaraz, l’americano Brandon Nakashima, l’argentino Juan Manuel Cerundolo e il danese Holger Rune. Tutti i giocatori sono alla loro prima esperienza nell’evento, che ha regole di punteggio diverse da quelle in vigore nel circuito, con tre set su cinque al meglio dei quattro giochi e tie-break sul 3-3, più altre modifiche rispetto a ciò che si vede normalmente nel circuito.

Come alternate c’è Flavio Cobolli, pronto a entrare in caso di forfait improvviso di un giocatore a torneo in corso; davanti a lui nella Race to Milan c’erano i cechi Jiri Lehecka e Tomas Machac, impegnati però nel secondo challenger di Bratislava la prossima settimana.

NEXT GEN ATP FINALS 2021: I GIRONI

GIRONE A – Carlos Alcaraz (ESP), Brandon Nakashima (USA), Juan Manuel Cerundolo (ARG), Holger Rune (DEN)

GIRONE B – Sebastian Korda (USA), Lorenzo Musetti (ITA), Sebastian Baez (ARG), Hugo Gaston (FRA)

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer