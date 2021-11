Musetti-Baez oggi, NextGen Finals 2021: orario preciso, canali tv, programma, streaming

Questa sera all’Allianz Cloud di Milano (ex PalaLido) assisteremo all’esordio di Lorenzo Musetti nelle Next Gen ATP Finals, il torneo che vedrà confrontarsi otto tra i migliori tennisti del momento di giovane età. Una rassegna che torna in scena dopo che nel 2020 non si tenne per via della pandemia. Ci si contenderà dunque la vittoria che nel 2019 andò a Jannik Sinner.

Musetti giocherà il suo primo match contro l’argentino Sebastian Buez. Non ci sono precedenti tra i due, ma sulla carta Musetti è favorito per attitudini e qualità. Tuttavia, sarà da capire l’adattamento alla superficie che potrebbe invece sfavorire Lorenzo non così abile a giocare sul veloce indoor. Sarà un bel test per lui.

Di seguito il programma del match di domani e come seguirlo in tv:

MUSETTI-BAEZ: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE

SESSIONE POMERIDIANA – Inizio ore 14.00

1° match – Brandon Nakashima (USA) vs Juan Manuel Cerundolo (ARG)

2° match (non prima delle 15.00) – Carlos Alcaraz (ESP) vs Hoger Vitus Nodskov Rune (DEN)

SESSIONE SERALE – Inizio non prima delle 19.30

1° match – Sebastian Korda (USA) vs Hugo Gaston (FRA)

2° match (a seguire) – Lorenzo Musetti (ITA) vs Sebastian Baez (ARG)

MUSETTI-BAEZ: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Tennis (205) e su su Sky Sport Uno (201)

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e NOW.

Diretta streaming gratis su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer