Motocross MXGP, Romain Febvre vince gara-1 del GP di Lombardia, 2° Herlings con caduta. Tony Cairoli sul podio

Signore e signori, che spettacolo. Sullo sterrato di Mantova il penultimo atto del Mondiale 2021 di MXGP, classe regina del Motocross, non ha deluso le attese. Gli appassionati presenti in circuito, infatti, hanno potuto godere di un grande show e ai fini del titolo mondiale ci sarà da divertirsi.

La prima notizia importante è stata la vittoria in gara-1 del francese della Kawasaki Romain Febvre. Il transalpino si è imposto in maniera autorevole davanti all’olandese Jeffrey Herlings (KTM), distanziato di 1.116, e a un grande Tony Cairoli giunto a 3.724. Ridurla così però non è possibile perché il transalpino è stato abilissimo a prendersi la vetta, approfittando dei disastri altrui. E’ il caso di Herlings e dello svizzero Jeremy Seewer (quinto poi al traguardo su Yamaha) che sono caduti e lasciato campo libero alla concorrenza.

In questo contesto, si è sviluppata una corsa nella corsa: Febvre a precedere lo sloveno Tim Gajser (Honda) e un consistente Cairoli; Herlings in una rimonta furiosa, inventandosi traiettorie che solo lui avrebbe potuto disegnare sul tracciato. Ecco che il francese è stato molto costante sul suo ritmo, rendendosi inattaccabile e potendo godersi questo successo in fuga senza se e senza ma.

Per il resto, è stata battaglia fino alla fine. Il neerlandese, infatti, è riuscito negli ultimi due giri a infilare con ferocia agonistica sia Gajser che Cairoli, limitando i danni di un errore all’inizio della manche. Nello stesso tempo lo sloveno, penalizzato di dieci secondi dalla Direzione Gara per un taglio di percorso alla prima curva, si è dovuto accontentare dell’ottavo posto, facendo sorridere Cairoli (terzo).

A completare il quadro della top-10 troviamo anche lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 29.412 quarto a precedere il citato Seewer a 42.744, lo spagnolo Jorge Prado a 54.447, il danese Thomas Kjer Olsen a 55.133, lo sloveno Gajser, il francese Mathys Boisrame (Kawasaki) a 56.582 e Alessandro Lupino (KTM) a 1:00.761.

Con questo risultato, la classifica generale è la seguente: Romain Febvre (Kawasaki) 614 punti; 2. Tim Gajser (Honda) 613; 3. Jeffrey Herlings (KTM) 611; 4. Jorge Prado (KTM) 502; 5. Jeremy Seewer (Yamaha) 498; 6. Antonio Cairoli (KTM) 496. Alle 15.10 prepariamoci alla resa dei conti in gara-2.

CLASSIFICA GP LOMBARDIA 2021 MXGP GARA-1

1 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:37.282 0.000 50.633 25

2 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:38.398 1.116 50.606 22

3 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:41.006 3.724 50.544 20

4 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda 114 Motorsports Honda 36:06.694 29.412 49.945 18

5 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:20.026 42.744 49.640 16

6 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:31.729 54.447 49.375 15

7 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 36:32.415 55.133 49.359 14

8 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:39.913 2.631 50.570 13

9 172 BOISRAME, Mathys FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 36:33.864 56.582 49.327 12

10 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 36:38.043 1:00.761 49.233 11

11 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:48.132 1:10.850 49.008 10

12 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 36:51.325 1:14.043 48.937 9

13 109 WRIGHT, Dylan CAN CMA Honda 114 Motorsports Honda 36:52.816 1:15.534 48.904 8

14 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:59.468 1:22.186 48.758 7

15 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 37:01.996 1:24.714 48.702 6

16 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU SS24 KTM MXGP KTM 37:04.789 1:27.507 48.641 5

17 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 37:05.372 1:28.090 48.628 4

18 7 JASIKONIS, Arminas LTU LMSF Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 37:11.167 1:33.885 48.502 3

19 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 37:13.770 1:36.488 48.445 2

20 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 37:26.506 1:49.224 48.171 1

21 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 37:30.524 1:53.242 48.085 0

22 17 BUTRON, Jose ESP RFME JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 35:46.343 -1 Lap 47.618 0

23 667 NORDSTRÖM GRAAF, Anton SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 35:51.784 5.441 47.497 0

24 147 SIHVONEN, Miro FIN SML JWR Honda Racing Honda 35:53.116 6.773 47.468 0

25 920 VALENTIN, Ander ESP RFME Husqvarna 35:53.397 7.054 47.462 0

26 75 ROOSIORG, Hardi EST EMF KTM 35:55.554 9.211 47.414 0

27 15 PHILIPPAERTS, David ITA FMI Yamaha 36:03.558 17.215 47.239 0

28 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:05.652 19.309 47.193 0

29 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 36:29.973 43.630 46.669 0

30 197 POLAS, Denis SVK SMF KTM 36:10.569 -2 Laps 44.316 0

31 79 HOARAU, Timothée FRA FFM Kawasaki 36:58.434 47.865 43.360 0

32 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 26:55.566 -5 Laps 48.377 0

33 16 PATUREL, Benoit FRA FFM HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 7:05.157 -15 Laps 42.422 0

34 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 2:16.476 -17 Laps 44.052 0

Foto: LPS