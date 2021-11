Nel weekend andrà in scena l’ultima gara del Mondiale di MotoGp. Francesco Bagnaia si presenta a Valencia per andare in cerca della quarta vittoria stagionale, ma in questo fine settimana i fari verranno puntati tutti su un altro pilota azzurro. Quella di domenica sarà infatti l’ultima gara di un certo Valentino Rossi che, a 42 anni, e dopo 432 GP, 9 Mondiali e 115 vittorie, saluterà lo sport che lo ha reso leggenda.

A rendere omaggio al grandissimo campione italiano, ci ha pensato sua mamma Stefania, che ai microfoni di MotoG-Podcast (rubrica della Gazzetta dello Sport) ha commentato l’appuntamento del figlio con l’ultima corsa della carriera: “Sono molto emozionata, perché quella di domenica è una gara importante per me e la mia famiglia. Un po’ di tristezza c’è, ma le cose finiscono, si trasformano, aspettiamo l’ultima gara, anche se i risultati saranno quelli di questa stagione. Che non mi aspettavo così difficile. Anche dopo la prima gara, parlando forse Valentino se l’aspettava, io no. Io so che si è allenato e impegnato tantissimo, non si è presentato impreparato. Ma le corse adesso sono anche cambiate”.

Tra i tanti ricordi ed emozioni, l’immaginazione prende il sopravvento quando si fantastica su cosa avrebbe potuto fare una coppia composta dal Dottore e Jack Miller: “Ne avrebbero combinate di tutti i colori, mamma mia, povero team manager a gestire quella squadra. Peccato, c’è troppa differenza di età”.

Infine, dopo aver speso parole d’elogio per Gigi Dall’Igna, Stefania pensa anche una cena immaginaria con tutte le persone che sono state vicine al figlio durante il suo percorso: “Invito Max Biaggi, ma anche Jorge Lorenzo, Dall’Igna, voi due e i fotografi che in questi anni hanno scattato le foto di Valentino. Le vedo su Instagram, sono bellissime e io non chiedo mai chi gliele ha fatte. La foto dell’anno, oltre all’abbraccio di Valentino e Luca a Misano, è quella di Valentino che getta il casco”.

Foto: MotoGP.com Press