Jannik Sinner è appena stato sconfitto da Andy Murray negli ottavi di finale del torneo ATP di Stoccolma. Un ko pesante per l’altoatesino, che uscirà la prossima settimana dalla Top-10 del ranking mondiale. Jannik è apparso molto sottotono e probabilmente anche scarico per i tanti impegni delle ultime settimane, fallendo anche la rincorsa alle Finals di Torino.

Quella contro Andy Murray si tratta dell’ennesima sconfitta da parte di Sinner contro uno dei Fab Four. Una serie di passi falsi per l’altoatesino, che non è mai riuscito a vincere un set nei match contro lo scozzese, Djokovic e Nadal. Sia con Murray che con il serbo Sinner ha giocato solo una volta, mentre sono tre le sconfitte contro lo spagnolo. Invece il nativo di San Candido non ha mai affrontato in carriera Roger Federer.

Nadal è il Fab Four che Sinner ha affrontato più volte. Tre partite tutte sulla terra rossa, dove il maiorchino ha fatto valere la sua maggior forza, imponendosi senza concedere set. Sia nel 2020 sia nel 2021 Nadal ha battuto Sinner al Roland Garros tre set a zero, mentre sempre in questa stagione Jannik è stato battuto agli Internazionali d’Italia sempre in due set (7-5 6-4)

Oggi è arrivato il ko con Murray, mentre a Montecarlo, sempre quest’anno, Sinner è stato battuto da Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-4 6-2.

I PRECEDENTI DI SINNER CONTOR I FAB FOUR

SINNER VS. DJOKOVIC

Masters 1000 Montecarlo 2021 (R32) – Djokovic b. Sinner 6-4 6-2

SINNER VS. NADAL

Roland Garros 2020 (QF) – Nadal b. Sinner 7-6 6-4 6-1

Masters 1000 Roma 2021 (R32) – Nadal b. Sinner 7-5 6-4

Roland Garros 2021 (R16) – Nadal b. Sinner 7-5 6-3 6-0

SINNER VS. MURRAY

ATP STOCCOLMA 2021 (R16) – Murray b. Sinner 7-6 6-3

SINNER VS.FEDERER

Nessun precedente

