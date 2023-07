Coppa Davis 2021: Koepfer e il doppio fanno esultare la Germania, Serbia sconfitta nonostante Djokovic

Non basta la presenza di Novak Djokovic anche in doppio a evitare la sconfitta alla Serbia nel girone F di Coppa Davis, in scena a porte chiuse all’Olympiahalle di Innsbruck. La Germania, con il primo singolare e con il match decisivo, prevale per 2-1 e pone seri problemi al team serbo, ora in competizione con Russia o Spagna e, qualora battessero senza problemi la Colombia, Stati Uniti.

DOMINIK KOEPFER B. FILIP KRAJINOVIC 7-6(4) 6-4

Gran vittoria, anche perché raggiunta a sfavore di pronostico, per Koepfer, che mette in cascina il primo punto per la Germania. Nel primo set dopo cinque palle break riesce ad andare sul 2-1, solo che Krajinovic recupera strappandogli la battuta a 15. Il tie-break vive su tre punti vinti sull’altrui servizio, l’ultimo è quello del tedesco sul 4-3 e che vale alla fine il parziale. Ottovolante nel secondo parziale, dove dopo il break del 3-1 sembra tutto (quasi) comodo, e invece nessuno dei due riesce più a tenere la battuta dal 4-2 fino alla fine. Koepfer non chiedeva di meglio che poter chiudere, cosa che fa al secondo match point.

NOVAK DJOKOVIC B. JAN-LENNARD STRUFF 6-2 6-4

Il numero 1 del mondo riserva a Struff trattamento appena migliore rispetto al quasi diversamente omonimo austriaco. I primi otto punti sono tutti del serbo, che indirizza immediatamente la partita, minaccia un ulteriore break nel quinto gioco e lo riottiene nel settimo, chiudendo il conto al secondo set point. Canovaccio iniziale che si ripete nel secondo parziale, con Struff costretto a cedere la battuta. Djokovic non sente ragioni, calando leggermente solo nel finale, ammesso che di calo si tratti nel momento in cui, in fin dei conti, si tratta solo dell’andare una volta ai vantaggi nell’ottavo e nel decimo gioco, che risulta essere l’ultimo.

KEVIN KRAWIETZ/TIM PUETZ B. NIKOLA CACIC/NOVAK DJOKOVIC 7-6(5) 4-6 7-6(5)

Rapido cambio di formazione prima del via: Krajinovic viene sostituito dallo specialista Nikola Cacic (o forse era questa già l’intenzione iniziale). Per la Germania restano invece Krawietz e Puetz, coppia atipica di doppisti nel senso che non giocano abitualmente insieme sul circuito ATP. Sono quattro i break nel primo set, che però non bastano a evitare l’approdo sul 6-6; lì basta un unico punto perso dai serbi a decidere la questione sul 5-7. Nel secondo parziale succede poco fino al game vinto a zero in risposta da Cacic e Djokovic sul 4-3, che nei fatti allunga la partita. Il set decisivo è tiratissimo, con la coppia serba che va sul 2-1 con break senza però riuscire a capitalizzare, subendo alla terza chance tedesca. Sul 5-5 altre due opportunità per Cacic e Djokovic, non sfruttate, e di lì a poco giunge un secondo tie-break, dove il servizio diventa un optional, ma reggono meglio i tedeschi che si portano a casa un punto di enorme importanza.

