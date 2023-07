Coppa Davis 2021, tabellone duro per l’Italia. Prima la Croazia, poi Serbia e Russia all’orizzonte

Un percorso impegnativo. La Nazionale italiana di Filippo Volandri scenderà sul campo del Pala Alpitour di Torino per affrontare la Croazia nella sfida dei quarti di finale di Coppa Davis.

La selezione del Bel Paese si è meritata la qualificazione alla seconda fase superando nel Gruppo E gli Stati Uniti e la Colombia per 2-1, puntando tutto sulla forza dei propri singolaristi Lorenzo Sonego e Jannik Sinner.

I due tennisti saranno chiamati a replicare la stessa prestazione, con il medesimo risultato, anche contro la formazione croata che ha in Marin Cilic (n.30 del ranking) il miglior esponente. Una sfida non semplice soprattutto perché la compagine balcanica ha tra le proprie fila il miglior doppio sul circuito internazionale e potrebbe rappresentare un’arma in più. Il duo composto da Pavic e Mektic fa paura, ma all’orizzonte ci potrebbe essere una sfida da far tremare i polsi.

L’avversaria in semifinale sarà con ogni eventualità la Serbia di Novak Djokovic. Per questo gli azzurri potrebbero confrontarsi contro la compagine che ha tra le propria fila il n.1 del mondo. Nell’atto conclusivo, poi, vi potrebbe essere una tra Russia, Svezia, Gran Bretagna e Germania.

Di seguito il tabellone dell’Italia:

Quarti di finale – Italia vs Croazia

Semifinale (eventuale) – Italia vs vincente di Serbia-Kazakistan

Finale (eventuale) – Italia vs (vincente di Russia-Svezia vs vincente di Gran Bretagna-Germania)

TABELLONE COPPA DAVIS 2021

Quarti di finale

Russia-Svezia (2 dicembre ore 16.00 a Madrid) Q1

Gran Bretagna-Germania (30 novembre ore 16.00 a Innsbruck) Q2

ITALIA-Croazia (29 novembre ore 16.00 a Torino) Q3

Serbia-Kazakistan (1° dicembre ore 16.00 a Madrid) Q4

Semifinali

Vincente Q1 – Vincente Q2 (S1)

Vincente Q3 – Vincente Q4 (S2)

Finale

Vincente S1 – Vincente S2

Foto: LaPresse