Dopo le partite di ieri sera, la Champions League torna anche oggi in scena con le partite relative a mercoledì 3 novembre: match validi, come quelli di ventiquattro ore fa, validi per la quarta giornata della fase a gironi della stagione 2021/2022.

Otto partite in agenda, fra cui anche quelle di Milan, contro il Porto a San Siro, e Inter, che farà visita allo Sheriff Tiraspol in Moldavia, che cercheranno di alimentare i loro sogni di qualificazione.

Di seguito il programma dettagliato di mercoledì 3 novembre e le varie possibilità di seguire le gare fra streaming e satellite.

Champions League oggi: orari 3 novembre, programma, calendario tv Sky, Prime, Infinity

Mercoledì 3 novembre

18:45 – Milan-Porto: Amazon Prime Video

18:45 – Real Madrid-Shakhtar: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Manchester City-Club Brugge: Sky Sport (canale 255) e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Lipsia-PSG: Sky Sport (canale 254) e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Liverpool-Atletico Madrid: Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253) e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Borussia Dortmund-Ajax: Sky Sport (canale 256) e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Sporting-Besiktas: Sky Sport (canale 257) e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Sheriff-Inter: Sky Sport Uno e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

Foto: Lapresse