La Nazionale italiana di calcio U21 sarà di scena domani pomeriggio al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone per un’amichevole in programma alle ore 17.30 contro la Romania. Le attenzioni degli azzurrini, inevitabilmente, saranno rivolte al girone di qualificazioni europee, con la Svezia leader del raggruppamento che ospiterà la Repubblica d’Irlanda.

In casa italiana ci si augura un ‘regalo’ degli irlandesi, ma Paolo Nicolato non vuol pensare troppo a quanto faranno gli altri, predicando concentrazione massima sugli sfida contro i rumeni: “Per uno che viene dalla terza categoria come me amichevoli non ce ne sono mai. Credo nel lavoro e che ogni momento sia quello buono per far vedere le proprie qualità e migliorarsi. Magari poi ci trova a calcare situazioni diverse da quelle che pensavi, ma il tempo non va sprecato, passa una volta sola, e questa anche per i ragazzi, nei limiti delle loro possibilità, perché noi dovremmo anche essere comprensivi, valutando la prestazione di domani con grande attenzione, senza farci condizionare dai risultati; è una situazione che crea opportunità, e le opportunità vanno sfruttate”, le parole del tecnico italiano.

“Contro la Romania intendo proseguire con lo stesso impianto tecnico-tattico, bisognerà vedere se ci riusciranno le stesse cose, però l’idea è quella di dare una continuità di comportamenti e di filosofia, sicuramente con dei giocatori nuovi. Quello che mi aspetto è di essere messo in difficoltà, perché io metterò in difficoltà loro. Naturalmente so per esperienza che, mettendo tanti giocatori nuovi in campo, si rischia anche qualche figuraccia, ma adesso mi interessa vedere giocatori e dare l’opportunità ai ragazzi di far parlare il campo. Questa è la cosa principale”, ha aggiunto il CT dell’U21 (fonte: Figc).

