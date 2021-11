Buona la prima. Novak Djokovic ha esordito con una vittoria nelle ATP Finals a Torino. Il Pala Alpitour è stato teatro della prima uscita di Nole nel Master di fine anno e, dopo un avvio un po’ incerto, il n.1 del mondo si è imposto contro il norvegese Casper Ruud (n.8 ATP) per 7-6 (4) 6-2.

Una vittoria nella quale lo status soprattutto mentale del serbo ha fatto la differenza in una giornata non di grandissima vena dal punto di vista squisitamente tecnico. Inevitabilmente, a fine match, le considerazioni di Djokovic hanno riguardato quanto accaduto ieri con l’infortunio di Matteo Berrettini.

Un fulmine a ciel sereno per tutti, anche per lui che ha assistito a quanto accaduto nella partita tra l’italiano e Sascha Zverev: “Gli mando un grande abbraccio, è un giocatore fenomenale e una grandissima persona. È una cosa che non vorresti mai che succedesse perché non puoi fare quello che ami e posso immaginare come si senta. Per lui giocare qui in Italia era una cosa molto speciale e speriamo possa tornare in Coppa Davis o presto” (fonte: Ansa).

Si è ora in attesa di sapere quale sarà il responso dei controlli a cui quest’oggi si è sottoposto Matteo, anche se le sensazioni relativamente alla disputa di altri incontri in questo torneo non sono positive.

