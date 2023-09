ATP Finals, Jannik Sinner eliminato. Ranking e montepremi: perchÃ© il match con Medvedev Ã¨ comunque importante

Nessuna sorpresa. Jannik Sinner scenderà in campo quest’oggi per il match contro il n.2 del mondo Daniil Medvedev, valido per le ATP Finals, e sarà in ogni caso l’ultima partita che disputerà l’altoatesino. La vittoria prevedibile del tedesco Alexander Zverev contro il polacco Hubert Hurkacz ha sbarrato la strada all’azzurro che, da regolamento, anche in caso di successo contro Medvedev non sarà in semifinale avendo disputato nel gruppo una partita in meno rispetto agli altri competitors. Ricordiamo, infatti, che Jannik era riserva di Matteo Berrettini e quindi non avendo i gradi da titolare doveva rispettare quanto previsto. Tuttavia, vi sono motivazioni concrete per affrontare con convinzione il match delle ore 21.00.

MOTIVAZIONI ECONOMICHE – Inutile negare che vi siano motivi economici di non poco conto. Come è noto a Jannik la partecipazione al primo incontro contro Hurkacz ha fruttato 86.500 dollari (76.423 euro) e la vittoria 173.000 dollari (152.847 euro). In questo caso, affrontare Medvedev vale 43.250 dollari (38.200 euro) e batterlo altri 173.000. Non parliamo di cifre irrisorie.

MOTIVAZIONI DI CLASSIFICA – Vi sono poi stimoli legati alla classifica. Ogni successo nel Round Robin porta 200 punti che un giocatore avrà con sé per tutto il 2022 e di conseguenza Jannik potrebbe rafforzare la sua posizione da n.10 del mondo, salendo a 3550 punti.

PRESTIGIO E PROSPETTIVE COPPA DAVIS – Last but not least il prestigio e le prospettive future. In due circostanze i due tennisti si sono incrociati (a Marsiglia) e ha sempre vinto Medvedev. Pertanto, la vittoria di stasera avrebbe il sapore della rivalsa nei confronti di un giocatore che ha vinto gli US Open 2021 ed è il co-favorito per il successo delle Finals con Novak Djokovic. In più, dal 25 novembre inizieranno le Finali di Coppa Davis e questo confronto potrebbe rappresentare un bel test, visto e considerato che Sinner con la possibile assenza di Berrettini potrebbe essere il n.1 della squadra di Filippo Volandri e quindi dover giocare contro i n.1 di ogni compagine, tra cui appunto Daniil (Russia).

