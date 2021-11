ATP Finals 2021 oggi: orari partite 15 novembre, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Seconda giornata di ATP Finals al Pala Alpitour di Torino: dopo il debutto del Gruppo Rosso avvenuto ieri, è la volta del Gruppo Verde in quel del Pala Alpitour di Torino, centro dell’attenzione del tennis mondiale con l’evento che riunisce i migliori 8 della stagione 2021.

Il programma parte, a livello di singolare, con la sfida tra il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, e il norvegese Casper Ruud. Uno solo il precedente, vinto dal serbo in semifinale al Foro Italico di Roma nel 2020 per 7-5 6-3. La sera, invece, offre una partita che viaggia tra dilemmi e questione (probabile) secondo posto nel raggruppamento, quella tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Andrey Rublev. 4-3 i precedenti a favore dell’ellenico, 1-1 nel 2021 con la finale di Montecarlo andata a suo favore e la semifinale di Rotterdam, sul veloce, chiusa in favore del numero 2 di Russia.

La seconda giornata delle ATP Finals 2021 si giocherà a partire dalle ore 11:30 comprendendo anche gli interessanti match di doppio. Sarà possibile seguire i match in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming su RaiPlay; Djokovic-Ruud andrà inoltre in diretta gratis e in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dei singolari, per non perdersi davvero nulla.

ATP FINALS 2021, SECONDA GIORNATA: PROGRAMMA

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE

Ore 11:30 Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR)) (2)-Jamie Murray (GBR)/Bruno Soares (BRA)) (7)

Ore 14:00 Novak Djokovic (SRB) (1)-Casper Ruud (NOR) (7)

Ore 18:30 Pierre-Hugues Herbert (FRA)/Nicolas Mahut (FRA) (3)-Juan Sebastian Cabal (COL)/Robert Farah (COL) (5)

Ore 21:00 Stefanos Tsitsipas (GRE) (4)-Andrey Rublev (RUS) (5)

ATP FINALS 2021, SECONDA GIORNATA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205); Djokovic-Ruud in chiaro su Rai2

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv; Djokovic-Ruud su RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse