Volley, Mondiale per Club in Brasile: Trento a caccia del titolo a inizio dicembre! Svelate le squadre partecipanti

Trento parteciperà al Mondiale per Club 2021 di volley maschile, in programma a Betim (Brasile) dal 7 all’11 dicembre. I dolomitici sono stati invitati all’appuntamento dopo aver perso la finale dell’ultima Champions League contro i polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle. La stagione dei ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, reduci dalla conquista della Supercoppa Italiana, si arricchisce così di un nuovo grande appuntamento, previsto nella stessa località sudamericana che ha già ospitato la rassegna iridata in cinque occasioni (2013, 2014, 2015, 2016, 2019). Civitanova detiene il titolo (lo conquistò ormai due anni fa), ma i Campioni d’Italia non sono stati invitati all’appuntamento.

Trento ha vinto ben cinque edizioni del Mondiale per Club: quattro consecutive dal 2009 al 2012 più il sigillo del 2018. Alessandro Michieletto e compagni andranno a caccia di un nuovo titolo e hanno tutte le carte in regola per dettare legge. Alla competizione parteciperanno altre cinque squadre: lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (Polonia, Campione d’Europa), il Sada Cruzeiro (Brasile, Campione del Sudamerica), l’UPCN San Juan (Argentina, finalista perdente al Sudamericano), il Funvic Taubatè (Brasile, Campione Nazionale), il Foolad Sirijan (Iran, Campione d’Asia). Previsti due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate (calendario e composizione delle Pool ancora da definire).

Trento avrebbe dovuto disputare tre incontri di SuperLega in quella settimana: le sfide contro Piacenza (5 dicembre), Ravenna (8 dicembre) e Milano (12 dicembre) verranno riprogrammate.

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli