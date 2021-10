Vela, Mondiali Laser Standard 2021: 10 azzurri iscritti a Barcellona, comincia il percorso verso Parigi 2024

Manca ormai una settimana esatta alla prima giornata di regate ufficiali dei Campionati Mondiali Laser Standard 2021, in programma a Barcellona dal 5 al 10 novembre. Si tratta della prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 per il singolo maschile ILCA 7, dopo i recenti Campionati Europei unificati (in cui hanno gareggiato anche gli ILCA 6, ex Laser Radial) di Varna.

Attualmente sono iscritti all’evento ben 139 atleti, tra cui 10 rappresentanti della squadra azzurra. Italia a caccia di riscatto in questa classe dopo la mancata qualificazione olimpica per Tokyo, con il Mondiale catalano che rappresenta quindi un banco di prova importante per i nostri velisti in vista delle prossime stagioni.

Di seguito l’elenco degli italiani iscritti al Mondiale Laser Standard 2021: Luca Valentino, Matteo Guardigli, Simone Babini (Under 19), Alessio Spadoni, Giovanni Coccoluto, Dimitri Peroni, Ciro Basile, Gianmarco Planchestainer, Giacomo Musone e Nicolò Villa.

Presenti ben due dei tre medagliati di Tokyo, con il croato Tonci Stipanovic (argento) ed il norvegese Hermann Tomasgaard (bronzo) che saranno inevitabilmente tra i grandi favoriti per il titolo iridato insieme alla pattuglia australiana, al veterano cipriota Pavlos Kontides e al britannico Michael Beckett.

