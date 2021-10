NBA 2021-2022, i risultati della notte (23 ottobre): Paul abbatte i Lakers, Brooklyn vince in extremis e Jokic fa volare Denver

Nella notte italiana si sono disputate 10 partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata.

Primo successo per i Brooklyn Nets, che superano i Philadelphia 76ers per 114-109. Vittoria che, però, arriva solo nei minuti finali, dopo che Durant e compagni hanno dovuto inseguire i 76ers, capaci di toccare il +14 già nel primo quarto, ma che hanno ceduto nel finale. Un parziale di 16-1 negli ultimi 4 minuti ha fatto la differenza. Primo successo anche per i Phoenix Suns, ma soprattutto secondo ko consecutivo per i Los Angeles Lakers che perdono 115-105 in casa. Ma il dominio Suns è stato totale, con gli ospiti che hanno toccato anche il +32 verso la fine del terzo quarto, guidati dai 23 punti, ma soprattutto 14 assist, di Chris Paul.

Secondo successo anche per i New York Knicks che superano gli Orlando Magic per 121-96. Match virtualmente chiuso già nel primo tempo, con gli ospiti che non hanno lasciato chance a Orlando con i 21 punti e 10 rimbalzi di Julius Randle. Non vincono i Boston Celtics, al secondo ko consecutivo, che cedono in casa con i Toronto Raptors per 115-83. Dopo un primo quarto in equilibrio crolla Boston e subisce una durissima lezione nell’ultimo periodo, con Scottie Barnes miglior marcatore con 25 punti.

Vittoria di misura per i Denver Nuggets contro i San Antonio Spurs per 102-96. E tanto per cambiare a fare la differenza sul parquet è stato Nikola Jokic, che ha guidato la sua squadra con 32 punti, 16 rimbalzi e 7 assist. Due su due anche per Utah, che espugna in trasferta il campo dei Sacramento Kings per 110-101. Serve un ultimo quarto perfetto ai Jazz per ribaltare il risultato e vincere e lo fanno grazie ai 27 punti di Donovan Mitchell, ma anche grazie ai 20 rimbalzi di Rudy Gobert.

Nelle altre quattro partite di giornata spiccano soprattutto i successi dei Chicago Bulls e dei Washington Wizards. I Bulls hanno superato i New Orleans Pelicans 128-112 e hanno conquistato il secondo successo stagionale. Due su due anche per i Wizards che hanno battuto gli Indiana Pacers 135-134. Indiana che aveva obbligato Washington ai supplementari con una grande rimonta nell’ultimo quarto, dove una tripla di Bertans salva i Wizards e spegne i sogni dei Pacers. Vittorie anche per gli Houston Rockets, al primo sorriso, che battono 124-91 gli Oklahoma City Thunder, e per gli Charlotte Hornets che superano 123-112 i Cleveland Cavaliers.

RISULTATI NBA 2021-2022 (23 OTTOBRE)

Charlotte Hornets (2-0) – Cleveland Cavaliers (0-2) 123-112

New York Knicks (2-0) – Orlando Magic (0-2) 121-96

Indiana Pacers (0-2) – Washington Wizards (2-0) 134-135

Toronto Raptors (1-1) – Boston Celtics (0-2) 115-83

Brooklyn Nets (1-1) – Philadelphia 76ers (1-1) 114-109

New Orleans Pelicans (0-2) – Chicago Bulls (2-0) 112-128

Oklahoma City Thunder (0-2) – Houston Rockets (1-1) 91-124

San Antonio Spurs (1-1) – Denver Nuggets (2-0) 96-102

Phoenix Suns (1-1) – Los Angeles Lakers (0-2) 115-105

Utah Jazz (2-0) – Sacramento Kings (1-1) 110-101

Foto: LaPresse