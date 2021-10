Giornata di vigilia per la Nazionale italiana di calcio maschile, che si appresta ad affrontare domani sera (ore 20.45 in diretta su Rai 1) la Spagna nella semifinale della Nations League 2020-2021. Si gioca allo stadio “San Siro” di Milano davanti a oltre 30 mila tifosi, che proveranno a spingere gli Azzurri verso la finalissima di domenica 10 ottobre contro una tra Francia e Belgio.

Tre mesi esatti dopo la semifinale dei Campionati Europei (vinta dal Bel Paese ai calci di rigore), Italia e Spagna si sfidano nuovamente per raggiungere l’atto conclusivo della seconda edizione della nuova manifestazione per nazionali creata dalla UEFA. Rispetto ad allora, mancheranno però dei protagonisti importanti per ambedue le squadre.

I Campioni d’Europa in carica dovranno infatti fare a meno per infortunio delle punte centrali Immobile e Belotti, mentre le Furie Rosse non avranno a disposizione i vari Jordi Alba, Pedri, Dani Olmo, Morata e Moreno. Nonostante le assenze, si preannuncia comunque una partita di alto livello ed estremamente spettacolare.

Il CT azzurro Roberto Mancini deve ancora sciogliere un paio di ballottaggi: Verratti resta favorito su Locatelli nel ruolo di mezzala sinistra al fianco di Jorginho e Barella, mentre c’è grande incertezza sul sostituto di Immobile nel tridente offensivo (completato da Chiesa e Insigne). Raspadori sarebbe la prima alternativa in quel ruolo, ma il tecnico jesino potrebbe optare per un “falso nueve” inserendo Bernardeschi o Pellegrini.

Dall’altra parte Luis Enrique, che già nella semifinale di Wembley aveva sorpreso tutti rinunciando a Morata e schierando Dani Olmo come falso 9, dovrebbe scegliere un tridente d’attacco formato da Oyarzabal, Sarabia (o Pino) e Ferran Torres. A centrocampo sarà con ogni probabilità Rodri a sostituire l’indisponibile Pedri, mentre il terzino sinistro del Tottenham Reguilon dovrebbe prendere il posto di Jordi Alba.

Foto: Lapresse