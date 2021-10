LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 79-50, Serie A basket in DIRETTA: Scarpette Rosse semplicemente straripanti. Mitoglou e Daniels incontenibili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Top Scorer

Olimpia Milano: Mitoglou e Daniels 16 punti a testa

Dinamo Sassari: Logan, Bendzius e Burnell 10 punti a testa

FINISCE QUI: Olimpia Milano-Dinamo Sassari 79-50.

79-50 Troy Daniels, ancora lui, incontenibile da tre: altro tiro, altro giro, altro regalo.

76-50 Riaccelera Milano con la schiacciata di Mitoglou.

74-50 Troy Danieeeeeels! Ha ancora voglia di andare a bersaglio da tre: e lo fa.

71-50 Bendzius, torna a farsi vedere, da due: canestro. Sassari va a -21.

71-48 Ancora Diop in lunetta: glaciale il giocatore di Sassari, che fa ancora percorso netto.

71-46 Diop si prende due liberi: li mette entrambi a referto.

71-44 Milano a +27 coi cinque punti griffati ancora da Mitoglou e da Hall (tripla per quest’ultimo), che hanno risposto alla tripla del solito inesauribile Logan.

66-41 Continua a segnare l’Olimpia: ora con Ricci e Mitoglou.

62-41 Mekowulu: gita in lunetta, 2/2 perfetto.

62-39 Risposta da due dall’altro lato del campo: a bersaglio Mitoglou.

60-39 Triiiiiipla di Burnell per inaugurare il quarto periodo.

INIZIA IL QUARTO PERIODO.

Una breve pausa prima dell’inizio degli ultimi dieci minuti di gioco.

FINISCE IL TERZO TEMPO: Olimpia Milano 60-36.

60-36 Ancora Daniels, questa volta con un gioco da tre punti completato: ora è devastante il giocatore statunitense.

57-36: Daaaaaaaniels, da tre! Una sentenza. Non sbaglia. Milano mette la gara in ghiaccio.

54-36 Treier: gita in lunetta per lui, fa 2/2.

54-34 Dopo il timeout chiamato da Sassari, si torna in campo. Il primo a segnare è Mitoglou per il +20 di Milano.

52-34 Schiacciatona di Biligha: due punti per lui.

50-34 Due minuti di altissima intensità cestistica da parte delle squadre in campo sul parquet del Forum: il problema è che le squadre si sono – incredibilmente – dimenticate di segnare.

50-34 Sempre Logan: quando Sassari ha bisogno del suo leader, lui prova sempre a scuoterla, con un canestro da due.

50-32 Tripla anche di Riiiiiiicci! Pioggia di bombe per i milanesi che scappano a +18.

47-32 Grant, tripla! Dopo diversi minuti di aridità offensiva delle due squadre. Milano a +15.

44-32 Botta e risposta sull’asse Burnell-Datome per aprire il secondo tempo.

COMINCIA LA RIPRESA: AL VIA IL TERZO QUARTO.

A più tardi per l’inizio della ripresa.

SI VA ALL’INTERVALLO: Olimpia Milano-Dinamo Sassari 42-30.

42-30 Dioooop: risposta di Sassari, che torna a -12.

42-27 Daniels, da tre! Quattro punti in fila per lui. Milano scappa a +15.

39-27 Fallo tecnico assegnato alla panchina di Sassari: Daniels va in lunetta, non sbaglia.

38-27 Melli va in lunetta: non è perfetto 1/2.

37-27 Clemmons, non completa il gioco da tre punti, perchè fallisce il libero supplementare: arriva comunque un canestro per lui.

37-25 Tarczewski, in contropiede, va al ferro: le Scarpette Rosse riprendono quota.

35-25 Datome da tre! L’Olimpia torna a +10.

32-25 Sergio Ro-dri-guez: “canestro d’ordinanza per lo spagnolo” che si appoggia perfettamente al vetro.

30-25 Miniparziale di Sassari: un 4-0, firmato da Mekowulu e Burnell, che fa tornare sotto gli ospiti.

30-21 Grant: arresto e tiro per lui. Movimento vincente e canestro.

28-21 Appoggio al vetro, canestro realizzato: tutto Pippo Ricci.

26-21 Triiiiiiiipla di Logan: Sassari respira aria di -5.

26-18 Biligha al ferrooooooooo! Schiacciata dell’azzurro: che si mangia il ferro.

24-18 Da treeeeee, Kaspar Treieeeer: nomen omen!

24-15 Dopo oltre un minuto nel quale non si segnava, Mitoglou ne fa due dalla lunetta.

COMINCIA IL SECONDO QUARTO.

Ora una breve pausa.

FINISCE IL PRIMO QUARTO: Olimpia Milano-Sassari 22-15.

22-15 Mitoglou, sfrutta l’onda positiva in attacco: ne mette altri due a referto.

20-15 Botta e risposta sull’asse Mitoglou-Bendzious: distanze invariate.

18-13 Canestrone di Gentileeeeeeeee: il ruggito di Sassari, che va a -5. Timeout Olimpia Milano.

18-11 Buuuuuurnell! Che tripla per il giocatore dei sardi, che rosicchiano altri punti. Ora solo 7 punti di differenza fra le due squadre.

18-8 Logan va a canestro: Sassari torna a -10.

18-6 Grant! Tripla pesante per l’Olimpia che va a +12.

15-6 Gita in lunetta per Datome: 2/2.

13-6 Daaaaaaatome: bombarde dall’arco. E’ un Milano-Sassari subito pienissima di conclusioni e punti.

10-6 Bendziuuuuuuus: altro tiro, altra tripla, Sassari è vivissima!

10-3 Melli: anche lui a segno nuovamente.

8-3 Grant! Milano torna a +5.

6-3 Bendziuuuuuuus: tripla per lui, si scuote Sassari!

6-0 Melli! Milano allunga subito.

4-0 Ancora Rodriguez, che inizio per lui.

2-0 Rodriguez sblocca la partita.

SI PARTE!

QUINTETTI BASE

Olimpia Milano: Melli, Grant, Rodriguez, Datome, Tarczewski

Dinamo Sassari: Clemmons, Treier, Bendzius, Mekowulu, Battle

16.57 Ci siamo! Stanno per arrivare i quintetti base della partita.

16.55 Iniziano ufficialmente le operazioni di avvicinamento alla palla a due: lettura delle formazioni e inni nazionali.

16.50 Seicento secondi al via.

16.45 Un quarto d’ora alla palla a due.

16.40 Il grande ex di giornata Gianmarco Pozzecco osserva sia i suoi uomini sia quelli che per anni sono stati i suoi giocatori a Sassari.

16.35 Squadre in campo per il riscaldamento.

16.30 Buon pomeriggio amici del grande basket italiano: è tempo di Serie A, è tempo di Olimpia Milano-Dinamo Sassari.

Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Dinamo Sasasri, match valido per la sesta giornata della stagione regolare della Serie A di basket 2021-2022.

Dopo essere tornata a vincere il Europa contro la Stella Rossa (79-62), l’Olimpia Milano di Ettore Messina e del suo assistente Gianmarco Pozzecco, che sarà il grande ex della sfida, viste le sue tre stagioni da capo allenatore dei sassaresi, rimette la testa sul campionato.

All’orizzonte c’è l’ostacolo sardo rappresentato dalla Sassari di Demis Cavina, che sin qui ha raccolto 3 vittorie e 2 sconfitte in 5 partite disputate.

Chi avrà la meglio nei quaranta minuti? Tanti i duelli sul parquet, viste le stelle in campo. In casa meneghina occhi puntati su Melli, Datome, Hall e Shields, solo per citarne alcuni, mentre in casa sassarese le attenzioni saranno riservate a Burnell, Logan, Bendzius e Gentile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Dinamo Sassari, match valido per la sesta giornata della stagione regolare della Serie A di basket 2021-2022. . Palla a due prevista per le ore 17.00 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 16:30.

