Giro di Lombardia 2021, outsider e possibili sorprese: occhio ad Adam Yates e Joao Almeida, Vincenzo Nibali ci prova

Una lista di partenza ricchissima di atleti di gran qualità. Abbiamo indicato Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel e Tadej Pogacar come favoritissimi, ma sabato sarà una sfida apertissima al Giro di Lombardia, con le possibili sorprese che potranno sicuramente venire fuori. Andiamo a scoprire gli outsiders della Classica delle foglie morte.

In una squadra mostruosa come la Deceuninck Quick-Step potrebbe esserci spazio anche per una terza punta. Joao Almeida è forse l’uomo più in forma del Wolfpack, lo ha dimostrato tra Giro dell’Emilia (secondo) e Milano-Torino (secondo). Può sicuramente giocarsi le sue carte.

Chi è riuscito a tenere il passo di uno scatenato Roglic in quel di Superga è Adam Yates. Il britannico della Ineos Grenadiers sembra intenzionato a dire la sua sul traguardo di Bergamo: ha tutte le caratteristiche ideali per primeggiare in un’altimetria così dura e ricca di salite.

Altri nomi da seguire sono quelli di Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Alejandro Valverde (Movistar), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e David Gaudu (Groupama FDJ). In casa Italia spazio a Davide Formolo (UAE Emirates), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) e, soprattutto, al morso dello Squalo: Vincenzo Nibali vuol riprovarci, a caccia del terzo trionfo.

