Ciclismo: la BikeExchange punta su Tom Domoulin, ma per la stagione 2023

Dopo le voci delle ultime settimane, la BikeExchange ha confermato le indiscrezioni, dichiarando di avere un interesse per Tom Domoulin. Il ciclista olandese non sta certamente attraversano la fase migliore della propria carriera, abbandonando anche per qualche mese l’attività, ma ora sembra tornato a dare il proprio contributo alla Jumbo-Visma, risultando utile in salita e a cronometro.

“Tom Dumoulin è un ciclista che sarà sul mercato alla fine del prossimo anno e che la maggior parte delle squadre vorrebbe avere, specie dopo quello che ha fatto alle Olimpiadi, ad esempio“, ha dicharato il direttore generale del Team BikeExchange Brent Copeland a Cyclingnews.

“Se vuole portare avanti le ambizioni di classifica nei grandi giri, è sicuramente un ciclista con cui ci si potrà puntare. Ha ancora un buon paio d’anni davanti a sé, quindi discussioni di questo tipo sono sicuramente da considerare“. Il vincitore del Giro d’Italia 2017 tuttavia non sembra disponibile nell’immediato.

Il contratto con la Jumbo-Visma scadrà infatti alla fine del 2022 e sembra difficile che il team olandese possa concedere l’uscita già questo anno, con le pretendenti che dovranno ancora pazientare. “Dobbiamo vedere come andrà l’anno prossimo; se ha intenzione di investire ancora nei grandi giri o corse a tappe più brevi”, ha detto Copeland. “Questo è qualcosa che dovremo esaminare, ma non è una decisione che prenderemo oggi. È uno dei tanti ciclisti che abbiamo nella lista che guardiamo e pensiamo continuamente per il futuro”.

Foto: Valerio Origo