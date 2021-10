Boxe, qual è il futuro dei massimi? Rivincita Usyk-Joshua in vista, Fury chiamato a una difesa

Oleksandr Usyk è il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO. Tyson Fury è il Campione del Mondo WBC (oltre che detentore dei titoli “lineal” e “The Ring”). Questo lo scenario attuale dei pesi massimi, la categoria regina della boxe. L’ucraino ha sconfitto Anthony Joshua due settimane fa, strappandogli le quattro cinture; il britannico ha invece battuto Deontay Wilder questa notte e ha difeso brillantemente il proprio trono. Quale saranno gli sviluppi futuri? Assisteremo al tanto atteso match per la riunificazione delle corone? Ci sarà un Campione del Mondo indiscusso nel 2022?

Fury avrà un mese di tempo per trovare l’accordo con Usyk, ma il suo promoter Frank Warren sembra avere escluso questo scenario. Il ribattezzato The Cat ha già concesso la rivincita a Joshua, il match potrebbe andare in scena tra marzo e aprile come ha evidenziato il promoter Eddie Hearn. AJ cercherà di riprendersi i quattro titoli, ma l’ucraino ha dimostrato di essere decisamente solido. Nel frattempo, invece, Fury sarà obbligato dalla WBC (se non troverà l’intesa con Usyk) a incrociare il britannico Dillian Whyte, campione ad interim per quella sigla.

Il match dei sogni tra Fury e Joshua è al momento lontanissimo: AJ dovrà battere Usyk (ma poi siamo sicuri che non ci sarà il terzo atto?) e Fury dovrebbe regolare il mastino Whyte, poi servirà raggiungere l’accordo. Il titolo sembra destinato a restare spezzettato.

Foto: Lapresse