BMX, Coppa del Mondo Sakarya 2021: Giacomo Gargaglia secondo tra gli Under 23, tre italiani in finale

Nell’ottava prova di Coppa del Mondo BMX, di scena a Sakarya, in Turchia, non arriva alcuna vittoria, ma il contingente azzurro si rivela protagonista, con una finale a larghe tinte italiane tra gli Under 23 e un podio che fa particolarmente piacere in proiezione futura.

Lo conquista Giacomo Gargaglia, secondo alle spalle del giapponese Asuma Nakai. Ma c’è anche da registrare la presenza di due ulteriori azzurri: Marco Radaelli, che finisce quinto, e Leonardo Cantieri, ottavo.

Radaelli, peraltro, finisce al secondo posto per quanto riguarda la categoria juniores, con Cantiero che deve il suo piazzamento, corrispondente peraltro al 4° dell’altra classifica, a una caduta nella seconda curva quando stava correndo per il podio.

Ieri aveva vinto Pietro Bertagnoli, che però quest’oggi è uscito in semifinale. Stesso destino è toccato a Matteo Tugnolo, in una giornata che, come detto, riserva ad ogni modo segnali utili per l’Italia della BMX.

Foto: Federciclismo