Sport in tv oggi (venerdì 13 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 13 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il torneo ATP di Stoccolma e le WTA Finals, il tiro a volo con i Mondiali, il basket con l’Eurolega, il calcio con l’amichevole dell’Italia U21 e la Nations League, e tanto altro ancora.

Torna subito in campo a Stoccolma, per le semifinali del torneo ATP 250, Lorenzo Musetti: l’azzurro, numero 3 del seeding, sarà opposto alla testa di serie numero 1, lo statunitense Taylor Fritz, nel terzo incontro dalle ore 11.30, che si giocherà comunque non prima delle ore 17.00.

Si concluderanno i Mondiali 2026 di tiro a volo: si disputeranno nella stessa giornata le qualificazioni e la finale dell’ultima specialità del programma iridato, il trap a coppie miste. Gli azzurri saranno in gara con due squadre: Italia 1 di Massimo Fabbrizi e Jessica Rossi, ed Italia 2 di Mauro De Filippis ed Erica Sessa.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 13 novembre

5.15 Speed skating, Coppa del Mondo Pechino: 1a giornata, Division B – Nessuna copertura tv / streaming

5.25 Golf, DP World Tour: DP World Tour Championship, 2° giro – 8.00-14.00 Sky Sport Golf, Sky GO, NOW

6.00 Tiro a volo, Mondiali: qualificazioni trap misto – Nessuna copertura tv/streaming

8.45 Judo, Grand Prix Zagabria: 1a giornata, eliminatorie – Judo TV

10.00 Olimpiadi Giovanili, 13ma giornata – 14.00-14.50 Rai Sport HD e Rai Play; per tutti gli sport Olympic Channel; per il beach handball Discovery Plus e HBO Max

10.00 Speed skating, Coppa del Mondo Pechino: 1a giornata, Division A – YouTube Skating ISU, Discovery Plus, HBO Max

10.30 Nuoto, Campionati Italiani in vasca corta: 2a giornata, batterie – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Triathlon, World Championship Series Abu Dhabi: gara élite femminile – Triathlon Live

11.30 Tennis, ATP 250 Stoccolma: semifinali (3° match alle 11.30 non prima delle 17.00 Musetti-Fritz) – Sky Sport Tennis (dalle 14.00 fino alla fine di Musetti-Fritz), Sky Sport Uno (dalle 14.00 alle 18.30), Sky Go, NOW, Tennis TV

13.00 Tiro a volo, Mondiali: finale trap misto – YouTube ISSF

13.00 Triathlon, World Championship Series Abu Dhabi: gara élite maschile – Triathlon Live

14.00 Golf, PGA Tour: Austin Championship, fine 1° giro ed a seguire 2° giro – HBO Max e Discovery Plus, dalle 20.00 alle 23.00 anche Eurosport 2 HD

16.00 Judo, Grand Prix Zagabria: 1a giornata, finali – Judo TV

16.30 Lacrosse, Europei sixes: Italia-Svezia – WL TV

17.10 Nuoto, Campionati Italiani in vasca corta: 2a giornata, Finali B e Finali A – dalle 18.00 (inizio Finali A) Rai Sport HD, Rai Play

18.00 Calcio, Nations League: Moldavia-Kazakistan – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.30 Calcio, amichevole: Francia U21-Italia U21 – Rai 2 HD, Rai Play

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

19.00 Olimpiadi Giovanili, Cerimonia di Chiusura – Rai Play Sport 1, Olympic Channel, Discovery Plus, HBO Max

20.00 Calcio a 5, Serie A: Capurso-Catania – YouTube Divisione Calcio a 5, Futsal TV

20.30 Calcio a 5, Serie A: Benevento-Giovinazzo – YouTube Divisione Calcio a 5, Futsal TV

20.30 Calcio a 5, Serie A: L84-Sandro Abate – YouTube Divisione Calcio a 5

20.30 Calcio a 5, Serie A: Napoli-Came Treviso – YouTube Divisione Calcio a 5

20.30 Calcio a 5, Serie A: Sala Consilina-Active Network -Sky Sport 253, Sky Go, NOW, YouTube Divisione Calcio a 5

20.45 Calcio, Nations League: Serbia-Germania – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Nations League: Diretta Gol (Paesi Bassi-Grecia, Scozia-Macedonia del Nord, Slovenia-Svizzera, Slovacchia-Isole Far Oer, Bulgaria-Islanda, Lussemburgo-Estonia, Andorra-Gibilterra, Liechtenstein-Azerbaigian) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

21.00 Tennis, WTA Finals Indian Wells: fase a gironi – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 23.00 all’1.00), Sky Go, NOW