Sport in tv oggi (mercoledì 11 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 11 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il torneo ATP di Stoccolma e le WTA Finals, il calcio femminile con la Champions League, il basket con l’Eurocup, il basket femminile con le qualificazioni agli Europei, il volley femminile con la Serie A1, e tanto altro ancora.

Torna subito in campo a Stoccolma, per gli ottavi di finale del torneo ATP 250, Lorenzo Sonego: il qualificato azzurro sarà opposto alla testa di serie numero 4 del tabellone, il cileno Alejandro Tabilo, all’esordio nella manifestazione, avendo usufruito di un bye al primo turno.

Proseguono i Mondiali 2026 di tiro a segno e tiro a volo: in palio quest’oggi 3 pass olimpici nella carabina 3 posizioni da 50 metri maschile per quanto concerne il tiro a segno, mentre proseguiranno le qualificazioni del trap maschile e femminile per quel che riguarda il tiro a volo.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 11 novembre

6.00 Tiro a volo, Mondiali: qualificazioni trap maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

7.15 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 3 posizioni 50 metri maschile – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Olimpiadi Giovanili, 11ma giornata – 14.00-14.50 Rai Sport HD e Rai Play; per tutti gli sport Olympic Channel; per beach handball, futsal e ginnastica artistica su Discovery Plus e HBO Max

11.00 Tiro a segno, Mondiali: finale carabina 3 posizioni 50 metri maschile – YouTube ISSF

13.00 Tennis, ATP 250 Stoccolma (1° match alle 13.00 Sonego-Tabilo) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.00), Sky Sport Max (dalle 18.00), Sky Go, NOW, Tennis TV

14.00 Lacrosse, Europei sixes: Italia-Paesi Bassi – WL TV

15.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Orizzonte-Bogliasco – Nessuna copertura tv/streaming

18.30 Basket, Champions League: Peristeri-Varese – Courtside 1891, DAZN

19.00 Basket, Eurocup: Chemnitz-Napoli – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

19.30 Basket, Eurocup: Tortona-Hapoel Gerusalemme – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

20.00 Basket, Eurocup: BC Roma-Ulm – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

20.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Civitavecchia-Ancona – Nessuna copertura tv/streaming

20.00 Volley, CEV Cup: Napredak-Modena – EuroVolley TV

20.00 Basket femminile, Qualificazioni Europei 2027: Italia-Slovenia – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Talmassons – DAZN, YouTube della Lega Volley Femminile

20.30 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Chieri – DAZN, YouTube della Lega Volley Femminile

20.30 Volley femminile, Serie A1: Milano-Brescia – DAZN

20.30 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Vallefoglia – DAZN

20.30 Volley femminile, Serie A1: Consolini-Scandicci – DAZN, YouTube della Lega Volley Femminile

20.30 Volley femminile, Serie A1: Novara-Conegliano – Rai Sport HD, DAZN, Rai Play

21.00 Tennis, WTA Finals Indian Wells: fase a gironi – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 22.15 all’1.00), Sky Go, NOW

21.00 Calcio femminile, Champions League: Juventus-Lione – Disney+

LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVENIA DI BASKET FEMMINILE DALLE 20.00

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-BRESCIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-OLYMPIQUE LIONE DI CALCIO FEMMINILE DALLE 21.00