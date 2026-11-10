Sport in tv oggi (martedì 10 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 10 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis e sullo sviluppo in California delle WTA Finals. Il Master femminile prosegue e in casa Italia il doppio formato da Jasmine Paolini e Sara Errani vorrà regalare altre emozioni. Gli stessi propositivi saranno per Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego impegnati nel torneo di Stoccolma.

Allargando gli orizzonti, da seguire con attenzione i Giochi Olimpici Giovanili di scena a Dakar, nonché i match della Champions League di calcio femminile con Roma e Inter in campo in serata. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 10 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 10 novembre

06.00 Tiro a volo, Mondiali 2026: qualificazioni trap donne (50 bersagli) – Nessuna copertura tv/streaming.

06.00 Tiro a volo, Mondiali 2026: qualificazioni trap uomini (50 bersagli) – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazione pistola 25 metri donne – Nessuna copertura tv/streaming.

07.15 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazioni carabina 50 metri 3 posizioni (1) uomini – Nessuna copertura tv/streaming

09.45 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazioni carabina 50 metri 3 posizioni (2) uomini – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Olimpiadi Giovanili, undicesima giornata – Diretta tv su RaiSportHD dalle 14.30 alle 15.20; in streaming integrale su Olympic Channel, per ginnastica artistica, futsal e atletica su Discovery Plus e HBO Max, su Rai Play dalle 14.30 alle 15.20.

10.30 Lacrosse, Europei 2026: Italia vs Finlandia – Diretta streaming su World Lacrosse WL TV.

12.00 Tiro a segno, Mondiali 2026: finale pistola 25 metri donne – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF.

13.00 Tennis, ATP Stoccolma 2026: primo/secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Halys 2° match dalle 13.00; Musetti vs Samuel 2° match dalle 18:00)

18.30 Pallanuoto, Champions League 2026-2027: Oradea vs Brescia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroAquaticsTV.

20.00 Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2028: Italia vs Kosovo – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.00 Basket, Eurocup 2026-2027: Aquila Trento vs Tofas – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurocup 2026-2027: London Lions vs Reyer Venezia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Pallanuoto, Champions League 2026-2027: Radnicki vs Pro Recco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroAquaticsTV.

21.00 Tennis, WTA Finals 2026: singolari – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio femminile, Champions League 2026-2027: Inter vs Manchester City – Diretta streaming su Disney+.

21.00 Calcio femminile, Champions League 2026-2027: Roma vs Servette – Diretta streaming su Disney+.

Mercoledì 11 novembre

00.00 Tennis, WTA Finals 2026: doppi – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.

(Errani/Paolini vs Bucsa/Melichar-Martinez 2° match dalle 00.00 italiane)